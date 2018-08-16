На «Площади посольств» форума древних городов рязанского губернатора научили играть на дойре и угостили караваем

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-16T14:37:48+03:00

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В четверг, 16 августа, в рамках Международного форума древних городов на Лыбедском бульваре торжественно открыли «Посольскую площадь». Здесь в течение 3 дней участники форума будут знакомить посетителей с культурой и традициями древних городов России и мира.

Церемония началась с торжественного выноса на площадь почти полусотни флагов городов-участников, среди которых - Афины, Анкара, Белград, Гранада, Брессюир, Спарта, Ереван, Витебск, Бухара и многие другие.

Участники вынесли флаги на главную площадь.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Открытие посетили представители посольств Китая, Турции, Испании, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, региональные власти. Почетных гостей встретили традиционным караваем.

Игорь Щеголев поблагодарил Рязанщину за гостеприимство.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Игорь Щеголев поздравил рязанцев с форумом и поблагодарил руководство региона за гостеприимство:

- С древних времен посольствами обменивались, чтобы выразить свое стремление к дружбе и добрососедству. На Рязанскую землю издревле приезжали купцы из Бухары, Китайской земли, Ближнего Востока, с территории древних римских и византийских земель, Османской империи. Мы рассчитываем, что форум позволит традициям ожить с новой силой, найти друзей и единомышленников.

Почетных гостей встретили караваем.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанский губернатор Николай Любимов отметил, что форум символично проходит в августе – именно в этот месяц почти 160 лет назад в Рязанской губернии родился выдающийся дипломат Сергей Сазонов.

- Благодарю представителей всех древних городов России и мира, чьи флаги сегодня развеваются на Лыбедском бульваре, за участие в форуме. Поздравляю рязанцев и гостей города с этим фестивалем дружбы, - отметил Николай Викторович.

Гости из Баларуси представили народные промыслы.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

После официального открытия почетные гости посетили несколько «посольств», выстроенных вдоль Лыбедского бульвара. Гости из Бухары научили Николая Любимова играть на национальном инструменте дойра, в «посольстве» Вязьмы и Смоленска встретили караваем и песнями под гармонь, жители Пронска прочли стихотворения? исполнили песню о родном городе и подарили картины местного художника, а «посольство» Ряжска преподнесло в дар энциклопедию о родной земле. Рязанцы удивляли гостей песочным шоу.

"Посольство" Бухары сыграло на народных инструментах.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Касимов встретил гостей караваем.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В конце прогулки высокопоставленные лица выразили надежду, что форум станет традиционным.