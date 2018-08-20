Институт уполномоченных в Рязанской области? Нет, не слышали…

СЕГОДНЯ 15:08 2018-08-20T15:31:14+03:00

«Комсомолка» выяснила у рязанцев, нужны ли нашему региону омбудсмены и как они оценивают их работу

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Для решения вопросов, возникающих в сфере прав ребенка и человека, а также предпринимателей, в нашей стране создали институт уполномоченных. Три новые должности, как на федеральном, так и на местном уровнях, утвердили в разное время. Так, в Рязанской области уполномоченные по защите прав ребенка и человека появились в 2011 году, а интересы предпринимателей в регионе начали отстаивать с 2013-го. Казалось бы, прошло достаточно времени, чтобы люди узнали, услышали и составили свое мнение об этом институте. Что же вышло на деле, «Комсомолка» узнала непосредственно у жителей.

Нужда не заставила…

Сбор информации о работе уполномоченных проводился тремя разными способами – путем социологического опроса, опроса в соцсетях и общения с потенциальными «клиентами» омбудсменов. Результаты социологического опроса оказались весьма неожиданными. Выяснилось, что больше половины (54,2%) опрошенных (а участвовало в опросе 200 человек) никогда не слышали о работе уполномоченных в Рязанской области. Остальные же поделились следующим образом: большая часть (38,6%) слышала о них что-то хорошее, а у остальных негативный настрой в отношении их работы (7,2%).

То, что о существовании и сути работы омбудсменов жители города имеют весьма расплывчатое представление, подтверждает и опрос, проведенный «Комсомолкой» в социальной сети «Вконтакте». Поучаствовали в нем 61 человек, 54 из которых признались, что вообще не знают, кто такие уполномоченные.

Вывода из этого можно сделать два. Первый - у рязанцев все сравнительно неплохо, и нужда пока не заставила их бегать по различным инстанциям в поисках правды и справедливости. Однако трезвонящий телефон редакции, по которому жители города и области ежедневно просят помочь в решении проблем не только журналистов, но и губернатора, который ведет у нас колонку, говорит об обратном. Второй - институт уполномоченных не проявляет должной активности в работе с населением.

Не только зарплата, но и полномочия

Однако этим наше исследование не ограничилось. Раз есть те, кто хоть что-то слышал о рязанских омбудсменах, значит, должны быть и отзывы об их работе.

Оказалось, что больше всего, в том числе и хорошего, рязанцы слышали об уполномоченном по правам ребенка. Напомним, что на сегодняшний день эту должность в Рязанской области занимает Екатерина Мухина. Ровно половина опрошенных отзывались о ее работе положительно, 45% - не слышали об этом уполномоченном ничего, 5% - слышали нечто негативное.

Среди рязанцев, которые сами, либо их знакомые обращались к уполномоченному по правам ребенка, 86,7% остались довольны его помощью. Опрос в интернете показал, что из четырех обращавшихся к детскому омбудсмену, Екатерина Мухина помогла трем.

А вот отзывы родителей, с которыми в последнее время по разным вопросам контактировали журналисты «Комсомолки», весьма противоречивы.

Так, например, мама троих детей Юлия Фролова о детском омбудсмене слышала не раз. И даже знает тех, кто к ней обращался.

- Одна моя знакомая обращалась к уполномоченному по правам ребенка по поводу прививок, без которых у нас детей отказываются брать в детские сады и школы, - рассказывает Юлия. - Однако ей не помогли, хотя, по моему мнению, должны были. Вообще, я считаю, что должность необходима, но нужно, чтобы уполномоченные имели право голоса и реальные полномочия, а не только зарплату.

А вот мама двух сестер-спортсменок, которые ежегодно занимают призовые места на престижных соревнованиях по каратэ, Вероника Федотова обращалась к Екатерине Мухиной в 2015 году через интернет. Тогда ее дочерей выгнали из спортшколы. Причем сделал это тренер через смс и без объяснения причины.

- Я получила от уполномоченного по правам ребенка просто отписку, - рассказывает Вероника. - На тот момент у меня был выбор: ходить по всем инстанциям и погрязнуть в негативе, или уйти в другое направление. Мы решили обойтись без негатива и поехали на чемпионат мира в Польшу.

Как бы то ни было, но о работе детского омбудсмена в Рязанской области все-таки знают.

Обойдемся своими силами

На втором месте в рейтинге находится уполномоченный по правам человека. Напомним, что сейчас эту должность в Рязанской области занимает Наталья Епихина. Больше половины опрошенных, а именно 57,5%, никогда и ничего о ней не слышали. 35,5% слышали что-то хорошее, 7% - плохое. По данным соцопроса, среди тех, кто обращался к омбудсмену по правам человека только 57,7% остались довольны помощью. Из тех, кто принял участие в интернет-опросе, обращались к Наталье Епихиной 4 человека. Двум из них она помогла, двое других помощи не получили.

Хуже всех рязанцы оценили работу уполномоченного по защите прав предпринимателей. Эту должность в Рязанской области занимает Егор Бурцев. Правда, оказалось, что 60% опрошенных о нем никогда не слышали. Среди тех, кто обращался к бизнес-омбудсмену, 72,4% остались довольны его помощью. А из участников интернет-опроса, к уполномоченному по защите прав предпринимателей не обращался никто.

Мы решили связаться с представителями бизнеса Рязанской области и узнать, был ли у кого-то из них опыт общения с бизнес-омбудсменом.

- Об этой должности я, конечно, слышал, - говорит генеральный директор ЗАО «Рязанское молоко» Сергей Сычев.- Считаю, что она, несомненно, нужна. Но сам никогда не обращался.

Управляющий фермерским хозяйством Иван Палагин тоже ни разу не был на приеме у уполномоченного по защите прав предпринимателей Рязанской области.

- Слышал что-то об этой должности, но даже не знаю тех, кто обращался бы к нему. Проблемы бывают, но решаем их другими путями. Так проще и быстрее.

Действительно, как показывает практика, в институт уполномоченных обращаются тогда, когда надежды на другие инстанции уже просто нет. Так что лучше не проверять на себе качество их работы. Однако знать о том, кто они и чем могут помочь, просто необходимо.

НА ЗАМЕТКУ

Уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина

Адрес приемной: 390000, г. Рязань, Первомайский проспект, дом 8.

Тел.: 8 (4912) 25-37-22; 8 (4912) 25-36-55

Е-mail: ombudsman62@mail.ru

Сайт: ombudsman.ryazangov.ru

Уполномоченный по правам ребенка Рязанской области Екатерина Мухина

Адрес приемной: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 8.

Телефон:8 (4912) 27-44-57, 27-44-34.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рязанской области Егор Бурцев

Адрес приемной: 390000, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9, каб. 3, 4, 1-й этаж

Тел.: +7 (4912) 21-64-49, 21-64-76, 21-64-74, факс: 21-64-76

E-mail: ryazan@ombudsmanbiz.ru