Высокие стандарты качества доступного жилья

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T12:23:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сошлись в оценках

– Мы достигли хороших результатов по вводу в эксплуатацию объектов жилищного и общественного назначения, – заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на торжественном мероприятии ко Дню строителя, прошедшем в музыкальном театре.

Обращаясь к собравшимся – представителям крупнейших предприятий строительного комплекса Рязанской области – Николай Викторович конкретизировал:

– Хорошими темпами развивается жилищное строительство, только за 6 прошедших месяцев рост составил более 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время в стадии строительства находятся свыше 2,5 млн кв. м жилья. По итогам 2018 года планируется построить и ввести в эксплуатацию 730 тысяч квадратных метров.

Среди тех, кто сыграл важную роль в расширении региональной строительной отрасли – «СТРОЙПРОМСЕРВИС». Эта группа компаний хорошо известна рязанцам. Более двух десятилетий «СТРОЙПРОМСЕРВИС» вносит свой вклад в развитие строительной индустрии Рязанской области.

Директор группы компаний Виктор Оводков с оптимизмом смотрит в будущее:

– Этот год лучше, чем прошлый. Приложим все силы, чтобы эту тенденцию развития сохранить. Тем более, что развиваться есть куда – мы сейчас возводим два крупных жилых комплекса и коттеджный поселок. Наши квартиры и коттеджи востребованы и рязанцы ждут от «СТРОЙПРОМСЕРВИСА» новых предложений.

Крупнейший проект комплексной застройки

Знакомясь с экспозицией выставки строительных компаний в фойе музыкального театра, Николай Любимов задержался и у стенда, посвященного жилым комплексам ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС». Виктор Оводков представил губернатору главный проект компании – «Шереметьевский квартал». Это крупный район застройки в Дашково-­Песочне, своеобразный город в городе. Главное преимущество квартала – комплексность застройки, которая подразумевает строительство не только жилых домов, но и объектов социальной инфраструктуры. Высокое качество строящегося жилья, продуманное обустройство общественных зон и демократичная ценовая политика застройщика делают этот проект весьма привлекательным для покупателей.

В микрорайоне уже открыт продуктовый сетевой супермаркет, медицинский центр. Жители не испытывают проблем с парковками, парковочного пространства вполне достаточно, можно даже приобрести собственное парковочное место по вполне приемлемой цене. Повышается и транспортная доступность района – каждый год с ростом жителей квартала увеличивается количество маршрутных такси. В «Шереметьевском квартале» планируется строительство трех детских садов и школы со стадионом на 1500 учащихся – в три этапа по 500 мест. Проект школы подготовлен, строительство можно начать уже в 2019 году.

Диалог с губернатором коснулся и качества возводимого жилья. Виктор Оводков уделил особое внимание современным методам строительства жилых домов, в частности остановился на технологии, основанной на применении сборных каркасных железобетонных конструкций, которую сейчас внедряет «СТРОЙПРОМСЕРВИС». Новые технологии позволяют не только обеспечить высокое качество и ускорить строительство, но и сократить расходы, что напрямую отражается на конечной цене квадратного метра.

18 лауреатов

Николай Любимов, поздравляя строителей с профессиональным праздником, подчеркнул:

– День строителя особо почитаем в нашем регионе. Ведь в этой отрасли сегодня заняты свыше 42 тысяч наших земляков. Ваша профессия по праву считается самой востребованной и почетной в области. Я бы хотел сказать вам спасибо за всю вашу работу, эти высокие результаты достигнуты благодаря вашему нелегкому, но самоотверженному труду.

Среди лучших работников отрасли накануне Дня строителя были отмечены и сотрудники трудового коллектива группы компаний «СТРОЙПРОМСЕРВИС» – за добросовестный труд и в честь праздника были награждены 18 настоящих профессионалов своего дела. Именно они стали символом профессионализма коллектива, насчитывающего более тысячи человек.