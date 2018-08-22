Коммерческая недвижимость от «Мармакс» открывает большие возможности для бизнеса рязанцев

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-22T09:39:22+03:00

Из безусловных плюсов для ведения бизнеса будет открытие представительства в центре города

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Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о своих бизнес-площадках в городе Рязани.

Уверенность в себе, напористость, ответственность и стремление к развитию – отличительные черты бизнесменов-лидеров, способных открыть свое дело с нуля и развить его до множества представительств в различных странах мира.

Девелопер «МАРМАКС» предлагает рязанцам коммерческую недвижимость в деловом центре Рязани – в жилом комплексе бизнес-класса «Наследие» и в клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».

Бизнес в деловом центре города

Открывая свой офис, личный кабинет или сеть ресторанов, предприниматели руководствуются одним из главных критериев в выборе помещения – «локация» или месторасположение объекта недвижимости, где находится помещение.

Из безусловных плюсов для ведения бизнеса будет открытие представительства в центре города.

Инвестиционно-строительная группа «МАРМАКС» располагает бизнес-площадями в деловом центре города – на улице Чапаева в жилом комплексе «Наследие» и на улице Горького в клубном доме «Легенда Горького».

Коммерческая недвижимость бизнес-класса

– Коммерческая недвижимость в сданном комплексе «Наследие» представляет собой помещения на первой линии улицы Чапаева площадью от 96 кв.м до 172 кв.м, с высококачественным витринным остеклением от ведущего международного производителя стекла «Guardian Industries». Предусмотрено индивидуальное отопление. Каждое из коммерческих пространств имеет свой отдельный выход на улицу Чапаева, что в свою очередь добавляет уникальности каждому из них, – отмечает Сапрыкина Инесса, управляющий коммерческой недвижимостью «МАРМАКС».

Каждое из коммерческих помещений имеет свой отдельный выход на улицу

– Входы в коммерческие помещения жилого комплекса «Наследие» выполнены без ступеней, что благоприятно отразится на лояльности клиентов к вашему бизнесу. Особенно, это будет удобно для молодых мам с колясками – им не придется преодолевать множество ступеней, чтобы попасть в любимый бутик или детский развивающий центр, – рассказала Анна Терехова, менеджер по продажам.

Коммерческая недвижимость премиум-класса

Следующие бизнес-площади 91 кв.м и 123 кв.м располагаются в клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».

Открыв представительство в доме премиум-класса «Легенда Горького» компании приобретают высокий клиентский трафик и отличную узнаваемость своего бизнеса

– Окружение клубного дома позволяет владельцам коммерческих помещений открыть бизнес для оказания эксклюзивных услуг, например, индивидуальный косметологический кабинет в дополнении со SPA, или бутик элитных вин с презентационным залом, – отмечает пресс-служба компании.

– Открыв представительство своего бизнеса в коммерческих помещениях от инвестиционно-строительной группы «МАРМАКС», вы приобретаете высокий клиентский трафик и отличную узнаваемость вашей компании, благодаря запоминающемуся образу здания, – подводя итог, заключила, управляющий коммерческой недвижимостью «МАРМАКС» Инесса Сапрыкина.