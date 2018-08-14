Автокросс в Кораблино: скандал с алкоголем и новый потомственный чемпион

СЕГОДНЯ 19:35 2018-08-14T19:55:13+03:00

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11-12 августа трасса Княжое Кораблинского района стал ареной очередного этапа чемпионата России по автокроссу. На берегах Рановы обычно проходят довольно содержательные гонки, насыщенные различными событиями. Скучно не было и на этот раз.

Правда, происходящие события не всегда носили позитивный характер. В субботу перед стартом полуфинальных заездов на грузовиках ЗИЛ-130 судейская бригада решила проверить автогонщиков на наличие в крови алкоголя. Увы, сразу у троих гонщиков медицинские приборы выявили признаки опьянения.

К счастью, алкогольная болезнь «погубила» меньшую часть спортсменов (хотя это слово не совсем подходит для характеристики тех, кто решил сесть нетрезвым за руль автомобиля) и этап чемпиона России классе грузовиков ЗИЛ-130 на кораблинской земле все-таки состоялся.

Финал на грузовиках ЗИЛ-130. Александр Ильичев ведет борьбу в середине пелетона.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Уверенную победу в финале одержал рязанец Вячеслав Свечников. Отметим, что Свечников выиграл все три заключительные этапа чемпионата страны 2018 года (гонка в Кораблино завершала текущий сезон) и впервые в своей гоночной карьере оформил звание чемпиона России. Напомним, что Вячеслав – сын Евгения Свечникова, который в союзные времена дважды завоевывал титул чемпиона СССР.

Вячеслав Свечников мчится к победе и чемпионскому титулу.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Компанию на пьедестале почета в кораблинской гонке Свечникову составили еще двое рязанских спортсменов Сергей Терехин и Роман Степанов.

Не менее содержательными получились заезды в классе полноприводных автомобилей УАЗ, где также проходил этап чемпионата России.

Места на пьедестале заняли пилоты, выступающие за рязанскую команду «АвтоТемп Спорт Рязань». Золото у Михаила Кострукова (Бронницы), серебро у его брата Александра Кострукова, бронза у москвича Петра Дрофичева.

Братья Коструковы Михаил и Александр.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Но и соревнования на УАЗах на обошлись без негативных эмоций… На старте финального заезда один из участников допустил фальстарт. Руководитель гонки Олег Пчелинцев начал размахивать красным флагом, останавливая спортсменов. На действия главного судьи маршалы на трассе отреагировали с большим опозданием - гонщики успели проехать примерно полкруга в жесткой контактной борьбе, колошматя свои автомобили, прежде чем все судейские посты синхронизировали свою работу. Во время этого отмененного, но не остановленного вовремя старта, один из лидеров сезона – Петр Дрофичев – и вовсе перевернулся. К счастью, после переворота и небольшого вмешательства механиков он все-таки смог выйти на старт заезда и, как мы уже отмечали выше, финишировать в призовой тройке.

Старт отменен - Олег Пчелинцев размахивает красным флагом.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Повторный старт финального заезда на УАЗах.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Что касается борьбы в остальных зачетных классах, то в дивизионе группе Д2-Н (передний привод, легковые) победу отпраздновал Андрей Кутинов (Рязань). Конечно, в какой-то степени взойти на верхнюю ступень пьедестала ему помогла поломка коробки передач на автомобиле Владимира Скороходова (Рязань), но этой непредсказуемостью и интересен автоспорт. Вместе с победой на кораблинской гонке Кутинов оформил и победу в чемпионате Рязанской области по автокроссу.

На фото победитель гонки Андрей Кутинов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В зачетной группе Д2-классика (задний привод, легковые) лучшим по сумме двух стал опытный рязанский автогонщик Андрей Силаев. В грузовых дивизионах Т4-1 («Газель») и Т4-2 (ГАЗ-53) победили соответственно Анатолий Ермаков и Валерий Фролов (оба Рязань).

Отдельные слова благодарности нужно сказать организаторам за подготовку трассы, которая на этот раз отвечала всем кроссовым требованиям.