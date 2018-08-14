Изюм, чернослив и вяленая рыба. Какие чудеса на кухне сотворит электросушилка?

СЕГОДНЯ 09:01 2018-08-13T16:06:52+03:00

С помощью этого прибора можно заготовить на зиму урожай, сохранив его полезные свойства

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Солнечное лето дарит богатый урожай ягод, фруктов и овощей. Чтобы запастись живыми витаминами на год вперед, важно сделать правильные заготовки. Как известно, при термической обработке почти все полезные витамины и микроэлементы пропадают, поэтому компоты и варенья принесут организму только лишний вредный сахар.

Ценность заготовок сохраняется в течение года только при заморозке или сушке. Однако далеко не в каждой семье есть возможность вместить в морозильную камеру весь урожай, или вовсе приобрести отдельный морозильник. Гораздо более приемлемый и экономичный как для бюджета, так и для места на кухне вариант - высушить урожай.

Наши бабушки высушивали припасы под лучами солнца, в печах и духовых шкафах. Но время не стоит на месте, и в сегодня гораздо удобнее, быстрее и безопаснее воспользоваться электрической сушилкой.

Выбор сушилок - на любой вкус и кошелек.

В интернете представлен широкий ассортимент сушилок. Но как выбрать подходящую именно для вас? Мы узнали у консультанта сети франчайзинговых магазинов «Элекс» Максима Никонова о тонкостях разных видов этих кухонных помощников.

1. Обращайте внимание на прозрачность корпуса сушилки. Если сквозь стенки вы будете видеть, что происходит с заготовками в данный момент, вам не придется лишний раз открывать крышку. А значит, тепло сохранится, и процесс высушивания пройдет быстрее.

2. Чем выше бортики поддонов, тем удобнее. В компактную, но невысокую емкость вы сможете уложить лишь мелко порезанные заготовки. Если бортики высокие, то войдут даже целые грибы или дикие яблоки.

3. Обращайте внимание на размер прорезей в поддонах. Учитывайте, что ягоды при сушке уменьшаются, поэтому, чем меньше отверстия в лотке, тем более мелкие ягоды можно будет сушить. Например, чернику или голубику.

4. Наличие электронного дисплея значительно облегчит управление прибором. Вам не придется опытным путем выяснять, в какое именно положение повернуть ручку для того или иного вида заготовок. Достаточно задать точное значение, и цифры высветятся на экране.

5. Важно наличие таймера выключения. Некоторые виды ягод, например, вишню нужно сушить непрерывно до 18 часов. Согласитесь, выключить прибор точно в срок иногда просто не позволят обстоятельства. Запустив таймер отключения, вам не придется переживать, что вишня пересушится - прибор автоматически отключится.

Как признается специалист магазина «Элекс»-Рязань, страна производителя сушилки особого значения не имеет. Например, прекрасно зарекомендовали себя российские приборы. С полным ассортиментом сушилок можно ознакомиться на сайте интернет магазина «Элекс».

- Рязанцы активно покупают сушилки и себе, и в подарок, и в деревню. У нас нет возвратов этих приборов во многом благодаря простоте конструкции, - заверяет специалист «Элекс». - Сердце сушилки – это нагревательный элемент и вентилятор сверху или снизу, который разгоняет горячий воздух между сетчатыми лотками.

В приборе можно высушить разные виды заготовок.

Благодаря тому, что высушиваются овощи и фрукты при температуре 3-70 градусов, все витамины в них сохраняются. На собственной кухне вы можете заготовить курагу, изюм, чернослив, травяные сборы... Зимой организм не раз скажет вам «спасибо» за полезные и вкусные приветы из лета.

Зимой сухофрукты станут незаменимым источником витаминов.

НА ЗАМЕТКУ

Электросушилка – обычный бытовой прибор мощностью электропотребления от 250 ватт. А значит, 14 часов сушки обойдется примерно всего в 15 рублей.

КСТАТИ

Сушилки могут обрабатывать не только овощи, фрукты и ягоды, но вялить рыбу, мясо, грибы и даже делать пастилу.

Сушеный чили заменит магазинные приправы.