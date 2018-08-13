«Пути фламенко», танцы греческой Спарты и кулинария со всего света

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-13T09:53:43+03:00

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С 12 по 19 августа в Рязани пройдет беспрецедентное событие - Первый Международный форум древних городов. Он объединит города со всего мира в возрасте 500 и более лет. Свою культуру, традиции, достижения представят делегации 15 городов из 9 зарубежных стран, 7 городов из стран СНГ, 18 городов из 8 регионов России. Среди зарубежных делегатов – гости из Германии, Испании, Франции, Греции и других. Наш регион представят Рязань, Ряжск, Пронск и Касимов.

Программа форума состоит из двух частей. Первая - Школа древних городов будет интересна для специалистов и людей, увлеченных урбанистикой. Вторая - большой фестиваль для рязанцев и гостей города. «Комсомолка» выбрала самые интересные мероприятия и составила подробный путеводитель для горожан.

«Рязанский пейзаж» и детский духовой оркестр

Несмотря на то что официальное открытие форума в среду, 15 августа, в городе уже с 12 числа начнется череда разнообразных интересных для широких масс событий.

Например, 12 августа в 12 часов в Центре народного творчества откроется выставка Николая Горозеева «Рязанский пейзаж». Свое творчество председатель Рязанского областного клуба художников-любителей посвятил малой родине, каждое его полотно – восхищение красотой природы Рязанского края.

Здесь же, но уже c понедельника 13 августа стартует выставка «Душа Рязани в творении мастера», она продолжит работу вплоть до 18 августа, поэтому посмотреть ее успеет любой желающий.

Во вторник 14 августа в 18 часов в Рязанском театре кукол пройдет концерт сводного детского духового оркестра.

15 августа в 20.30 на территории Рязанского кремля состоится торжественное открытие I Международного форума древних городов.

«Посольства древних городов» и бесплатные мастер-классы

16 августа на Лыбедском бульваре откроются «Посольства древних городов» - это бесплатные мастер-классы, спектакли, уникальные концерты творческих коллективов, лекции, экскурсии и презентации кухонь со всего мира.

17 августа в театре драмы труппа из германского Мюнстера покажет спектакль «Сердца и ножи».

С 12 до 18 часов на улице Почтовой пройдет арт-опенэйр «Искусство без границ», а в 13 часов на Лыбедском бульваре покажут представление Рязанского театра кукол «Сказка о мертвой царевне».

В 14.00 в Рязанской филармонии состоится концерт ансамбля из Испании «Пути фламенко». На Лыбедском бульваре с 14.30 пройдет презентация коллекции народных костюмов древних городов России «Красное платье и за кремлем видно». В 16 часов состоится концерт народной музыки «Ока». А во Дворце Олега Рязанского кремля в 16.00 откроется выставка «Реликвии земли рязанской».

В 17 часов в Рязанской филармонии свое мастерство покажет ансамбль традиционного танца из греческой Спарты Parnon. В Рязанском кремле в 18 часов выступит ансамбль народной песни из Смоленска «Славяне».

В 19 часов в театре драмы покажут спектакль «Андрей Боголюбский» в исполнении труппы Владимирского академического театра. Сам режиссер Сергей Морозов определил жанр спектакля как «Сказание о князе-строителе». Это история жизни великого князя, история побед и поражений, нравственного падения, покаяния и духовного роста, верности и предательства вызывает сострадание, понимание и узнавание.

16 августа в Рязанской филармонии свое мастерство покажет ансамбль традиционного танца из греческой Спарты Parnon.

В гостинице «Старый город» в 19 часов начнется гастрономический ужин от команды шеф-поваров Рязанской области. Гостям предложат специальное авторское меню с использованием традиционных рецептов из местных продуктов.

Организаторы гастрономической части форума рассказали, что два месяца повара рязанских ресторанов предлагали свои варианты, искали и осваивали древние рецепты, отбирали из всего этого лучшее и выносили на суд своих клиентов. Те, в свою очередь, голосовали за то или иное блюдо. В результате столь масштабного подхода и тщательного отбора составлен своего рода «шорт-лист» блюд, которые и приготовят на глазах у гостей рязанские шеф-повара (цена билета - 3000 рублей).

«Песни народов мира» и ужин уровня звезды Мишлен

День 17 августа также будет насыщен фестивальными событиями для горожан. Так, начиная с 12 и до 20 часов на Лыбедском бульваре пройдут интерактивные программы «Посольств древних городов». Рязанцев ждут выставки и мастер-классы, спектакли, открытый лекторий и творческая площадка «Песни народов мира».

Испанскую культуру на Международном форуме представит оригинальный ансамбль «Пути Фламенко» (Caminos Flamencos).

В Рязанской филармонии в 14.00 пройдет концерт ансамбля танца «Бахор» и творческой группы «Все свои» из города Бухара (Узбекистан). Здесь же с 17 часов начнется спектакль Московского историко-этнографического театра «Музыкальное путешествие».

В 19.00 в театре драмы труппа из германского Мюнстера покажет спектакль «Сердца и ножи». А в 21 час в Рязанском кремле театр из итальянского Неаполя сыграет постановку «Дары Прометея».

С полудня и до 18.30 в гостинице «Старый город» пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы. Здесь любой желающий сможет увидеть уроки от: шеф-повара из Франции, представляющего ресторан-обладатель звезды Мишлен; реконструктора рецептов, телеведущей Ольги Сюткиной; шеф-поваров из ряда стран – к примеру, перуанцы будут готовить свое блюдо в четыре руки.

Завершится программа дня в гостинице «Старый город» в 19 часов ужином кухонь древних городов мира. Его гости смогут по достоинству оценить традиционные рецепты блюд в исполнении международной команда шеф-поваров из Армении, Греции, России, Узбекистана и Эстонии (цена билета - 3000 рублей).

Большое шествие и гала-концерт

18 августа фестивальная программа начнется с полудня, и снова ее центром станет Лыбедский бульвар. Здесь откроется выставка Мещерского музея деревянного зодчества «Рязань косопузая», в 13.00 начнется концертная программа «Народное искусство Узбекистана», а в 14 часов презентация коллекции народных костюмов древних городов зарубежья. В 15.30 труппа «Театра на Соборной» покажет детский спектакль «Браво, поросята». В 16.30 пройдет концертная программа «Мы - рязанские!», а с 17 часов заработает творческая площадка «Есенин – величайший поэт всех времен и народов».

Алишер Нарзуллаев - мастер гончарного дела из Узбекистана проведет мастер-класс 17 августа в 12.00 на Лыбедском бульваре.

Параллельно на улице Почтовой с 12 до 18 часов пройдет фестиваль творческих коллективов, уличной еды и выставка продажа народных художественных промыслов.

В 19 часов от Театральной площади по улице Астраханской (Ленина) к Рязанскому кремлю проследует Большое шествие древних городов. Старт будет дан сценическим представлением на площади Театральной. Далее шествие проследует по улицам Ленина и Соборной. По словам организаторов, улицы превратятся в импровизированную реку, по которой пройдут парусные суда стран участников форума с «причалом» у стен Рязанского Кремля. Шествие символично тем, что река Ока на протяжении многих лет была главным судоходным путем древности, связывающим наши земли, в том числе с землями Византии, Европы и Азии.

Завершится I Международный форум древних городов галла концертом городов-участников в Рязанском кремле, который начнется в 20 часов 30 минут.

Полная программа форума, а так же самое точное его расписание доступны на сайте drevniegoroda.ru