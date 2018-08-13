2018-08-13T09:53:43+03:00
Звезды

«Пути фламенко», танцы греческой Спарты и кулинария со всего света

«Комсомолка» составила путеводитель по первому Международному форуму древних городов в Рязани
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Свою культуру, традиции, достижения представят делегации 40 городов.Свою культуру, традиции, достижения представят делегации 40 городов.
Изменить размер текста:

С 12 по 19 августа в Рязани пройдет беспрецедентное событие - Первый Международный форум древних городов. Он объединит города со всего мира в возрасте 500 и более лет. Свою культуру, традиции, достижения представят делегации 15 городов из 9 зарубежных стран, 7 городов из стран СНГ, 18 городов из 8 регионов России. Среди зарубежных делегатов – гости из Германии, Испании, Франции, Греции и других. Наш регион представят Рязань, Ряжск, Пронск и Касимов.

Программа форума состоит из двух частей. Первая - Школа древних городов будет интересна для специалистов и людей, увлеченных урбанистикой. Вторая - большой фестиваль для рязанцев и гостей города. «Комсомолка» выбрала самые интересные мероприятия и составила подробный путеводитель для горожан.

«Рязанский пейзаж» и детский духовой оркестр

Несмотря на то что официальное открытие форума в среду, 15 августа, в городе уже с 12 числа начнется череда разнообразных интересных для широких масс событий.

Например, 12 августа в 12 часов в Центре народного творчества откроется выставка Николая Горозеева «Рязанский пейзаж». Свое творчество председатель Рязанского областного клуба художников-любителей посвятил малой родине, каждое его полотно – восхищение красотой природы Рязанского края.

Здесь же, но уже c понедельника 13 августа стартует выставка «Душа Рязани в творении мастера», она продолжит работу вплоть до 18 августа, поэтому посмотреть ее успеет любой желающий.

Во вторник 14 августа в 18 часов в Рязанском театре кукол пройдет концерт сводного детского духового оркестра.

15 августа в 20.30 на территории Рязанского кремля состоится торжественное открытие I Международного форума древних городов.

«Посольства древних городов» и бесплатные мастер-классы

16 августа на Лыбедском бульваре откроются «Посольства древних городов» - это бесплатные мастер-классы, спектакли, уникальные концерты творческих коллективов, лекции, экскурсии и презентации кухонь со всего мира.

17 августа в театре драмы труппа из германского Мюнстера покажет спектакль «Сердца и ножи».

17 августа в театре драмы труппа из германского Мюнстера покажет спектакль «Сердца и ножи».

С 12 до 18 часов на улице Почтовой пройдет арт-опенэйр «Искусство без границ», а в 13 часов на Лыбедском бульваре покажут представление Рязанского театра кукол «Сказка о мертвой царевне».

В 14.00 в Рязанской филармонии состоится концерт ансамбля из Испании «Пути фламенко». На Лыбедском бульваре с 14.30 пройдет презентация коллекции народных костюмов древних городов России «Красное платье и за кремлем видно». В 16 часов состоится концерт народной музыки «Ока». А во Дворце Олега Рязанского кремля в 16.00 откроется выставка «Реликвии земли рязанской».

В 17 часов в Рязанской филармонии свое мастерство покажет ансамбль традиционного танца из греческой Спарты Parnon. В Рязанском кремле в 18 часов выступит ансамбль народной песни из Смоленска «Славяне».

В 19 часов в театре драмы покажут спектакль «Андрей Боголюбский» в исполнении труппы Владимирского академического театра. Сам режиссер Сергей Морозов определил жанр спектакля как «Сказание о князе-строителе». Это история жизни великого князя, история побед и поражений, нравственного падения, покаяния и духовного роста, верности и предательства вызывает сострадание, понимание и узнавание.

16 августа в Рязанской филармонии свое мастерство покажет ансамбль традиционного танца из греческой Спарты Parnon.

16 августа в Рязанской филармонии свое мастерство покажет ансамбль традиционного танца из греческой Спарты Parnon.

В гостинице «Старый город» в 19 часов начнется гастрономический ужин от команды шеф-поваров Рязанской области. Гостям предложат специальное авторское меню с использованием традиционных рецептов из местных продуктов.

Организаторы гастрономической части форума рассказали, что два месяца повара рязанских ресторанов предлагали свои варианты, искали и осваивали древние рецепты, отбирали из всего этого лучшее и выносили на суд своих клиентов. Те, в свою очередь, голосовали за то или иное блюдо. В результате столь масштабного подхода и тщательного отбора составлен своего рода «шорт-лист» блюд, которые и приготовят на глазах у гостей рязанские шеф-повара (цена билета - 3000 рублей).

«Песни народов мира» и ужин уровня звезды Мишлен

День 17 августа также будет насыщен фестивальными событиями для горожан. Так, начиная с 12 и до 20 часов на Лыбедском бульваре пройдут интерактивные программы «Посольств древних городов». Рязанцев ждут выставки и мастер-классы, спектакли, открытый лекторий и творческая площадка «Песни народов мира».

Испанскую культуру на Международном форуме представит оригинальный ансамбль «Пути Фламенко» (Caminos Flamencos).

Испанскую культуру на Международном форуме представит оригинальный ансамбль «Пути Фламенко» (Caminos Flamencos).

В Рязанской филармонии в 14.00 пройдет концерт ансамбля танца «Бахор» и творческой группы «Все свои» из города Бухара (Узбекистан). Здесь же с 17 часов начнется спектакль Московского историко-этнографического театра «Музыкальное путешествие».

В 19.00 в театре драмы труппа из германского Мюнстера покажет спектакль «Сердца и ножи». А в 21 час в Рязанском кремле театр из итальянского Неаполя сыграет постановку «Дары Прометея».

С полудня и до 18.30 в гостинице «Старый город» пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы. Здесь любой желающий сможет увидеть уроки от: шеф-повара из Франции, представляющего ресторан-обладатель звезды Мишлен; реконструктора рецептов, телеведущей Ольги Сюткиной; шеф-поваров из ряда стран – к примеру, перуанцы будут готовить свое блюдо в четыре руки.

Завершится программа дня в гостинице «Старый город» в 19 часов ужином кухонь древних городов мира. Его гости смогут по достоинству оценить традиционные рецепты блюд в исполнении международной команда шеф-поваров из Армении, Греции, России, Узбекистана и Эстонии (цена билета - 3000 рублей).

Большое шествие и гала-концерт

18 августа фестивальная программа начнется с полудня, и снова ее центром станет Лыбедский бульвар. Здесь откроется выставка Мещерского музея деревянного зодчества «Рязань косопузая», в 13.00 начнется концертная программа «Народное искусство Узбекистана», а в 14 часов презентация коллекции народных костюмов древних городов зарубежья. В 15.30 труппа «Театра на Соборной» покажет детский спектакль «Браво, поросята». В 16.30 пройдет концертная программа «Мы - рязанские!», а с 17 часов заработает творческая площадка «Есенин – величайший поэт всех времен и народов».

Алишер Нарзуллаев - мастер гончарного дела из Узбекистана проведет мастер-класс 17 августа в 12.00 на Лыбедском бульваре.

Алишер Нарзуллаев - мастер гончарного дела из Узбекистана проведет мастер-класс 17 августа в 12.00 на Лыбедском бульваре.

Параллельно на улице Почтовой с 12 до 18 часов пройдет фестиваль творческих коллективов, уличной еды и выставка продажа народных художественных промыслов.

В 19 часов от Театральной площади по улице Астраханской (Ленина) к Рязанскому кремлю проследует Большое шествие древних городов. Старт будет дан сценическим представлением на площади Театральной. Далее шествие проследует по улицам Ленина и Соборной. По словам организаторов, улицы превратятся в импровизированную реку, по которой пройдут парусные суда стран участников форума с «причалом» у стен Рязанского Кремля. Шествие символично тем, что река Ока на протяжении многих лет была главным судоходным путем древности, связывающим наши земли, в том числе с землями Византии, Европы и Азии.

Завершится I Международный форум древних городов галла концертом городов-участников в Рязанском кремле, который начнется в 20 часов 30 минут.

Полная программа форума, а так же самое точное его расписание доступны на сайте drevniegoroda.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Попса убивает авторскую песню: известный поэт Александр Городницкий считает, что жанр губит отсутствие смысла в стихах
Один из основоположников жанра авторской песни в России на 45-м Грушинском фестивале поделился своими мыслями о будущем фестиваля и бардовского движения в России
Новости 24
Ночью в центре Рязани мотоциклист с юной пассажиркой влетел в иномарку
В рязанском райцентре строят храм с воскресной школой
В кремле готовят уникальную выставку «Реликвии земли Рязанской»
На Орешке в Рязани проведут фестиваль водных фонариков
Попытка взять реванш у «Торпедо» для «Рязани» не увенчалась успехом
На понедельник в Рязанской области прогнозируют спад температуры
Еще на четырех участках рязанских дорог установят системы видеоконтроля
За небольшую просрочку по капремонту рязанский подрядчик заплатит крупный штраф
Рязанской области подарили 13 тысяч семян редких кленов
Рязанские подростки победили на Всероссийских состязаниях «Юный водник»
На рязанском фестивале «Небо России» определился чемпион ЦФО по воздухоплавательному спорту
Рязанские спасатели достали из Оки тело одного из двух утонувших москвичей
День физкультурника рязанцы отметили танцами и армрестлингом
В Рязанской области полицейские прогнали с пляжа пьяного мужчину