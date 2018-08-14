Турки хотят помочь рязанцам сохранить памятники архитектуры

СЕГОДНЯ 19:23 2018-08-14T19:23:40+03:00

Изменить размер текста: A A

14 августа в пресс-центре Международного форума древних городов прошел брифинг, посвященный работе конференции «Историко-культурное наследие – гарант устойчивого развития древних городов». С представителями СМИ встретились архитекторы из Сербии, Белоруссии, Турции, а также главный архитектор Рязанской области.

Гости форума ответили на вопросы рязанских журналистов, связанные, в первую очередь, с опытом охраны объектов культурного наследия в других странах – по сравнению с Россией. Представитель Белорусского Союза архитекторов Евгений Колбович отметил, что законодательные акты всех стран в этой сфере очень схожи, однако России все-таки не хватает системности в вопросах охраны памятников культуры.

Много говорилось о том, что город – это развивающийся организм, из-за чего и возникают проблемы сохранения исторического облика города.

– Для меня важен масштаб, – отметил главный архитектор Рязанской области Дмитрий Васильченко. – Если мы уберегли маленький памятник, а рядом построили два семнадцатиэтажных дома – что мы сохранили? Важно сохранить не только объект, но и ту среду, в которой он находится.

Однако города – это не только его история и культурное наследие, но и люди, которые должны принимать участие в сохранении этого наследия. И в этом нам может помочь опыт Турции, в которой существует своеобразная скорая помощь для архитектурной среды. Любой житель может позвонить туда, если, например, он стал свидетелем уничтожения памятника архитектуры .При этом человек будет уверен, что специалисты приедут на место и разберутся. Об этом рассказала президент правления анкарского филиала Палаты архитекторов ТММОВ Тезджан Каракуш Джандан.

– В Рязани есть богатое культурное в наследие, есть оно и в Турции. Нужно повысить осведомленность наших людей. Можно проводить совместные научные конференции, организовать лагеря для детей, программу обмена между студентами и преподавателями наших вузов. Надеемся, что архитектура станет еще одним языком общения между нашими народами, – отметила Тезджан Каракуш Джандан.

Причем представители турецкой делегации заявили, что начать сотрудничать можно уже сейчас. Например, если в Рязани общественность встанет на защиту памятника архитектуры, об этом тут же узнают в Турции и поддержат рязанцев. Таким образом, событие из регионального превратится в международное, что, наверняка, поможет разрешить проблему.