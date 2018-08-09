2018-08-09T01:01:13+03:00
Спорт

В Рязанском кремле состоялось торжественное открытие фестиваля воздухоплавания «Небо России»

В рамках праздника аэронавтики пройдет чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту
Евгений БАРАНЦЕВ
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8 августа 2018 года.8 августа 2018 года.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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В среду, 8 августа, в Рязанском кремле на территории Монастырского сада состоялось торжественное открытие XVI спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России». В рамках праздника аэронавтики в небо над Рязанью поднимутся 24 тепловых аэростата, представляющих регионы Центральной России, а также Пермский край.

Участников и зрителей фестиваля приветствовал министр спорта Рязанской области Сергей Икрянников:

- Воздухоплавание – это прекрасный, красивый вид спорта. Спорт смелых, сильных людей. Желаю спортсменам удачных полетов и хорошей погоды, а рязанцам – наслаждаться полетами аэростатов.

Открытие фестиваля собрало многотысячную аудиторию. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Открытие фестиваля собрало многотысячную аудиторию.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Общий старт аэростатов. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Общий старт аэростатов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

На интерактивной площадке все желающие смогли почувствовать себя «водителем» воздушного шара, забравшись в корзину и дотянувшись до горелки. Дети с удовольствием бросали маркеры в цель – точно также и пилоты во время соревнований выходят на эти цели и соревнуются в меткости, сбрасывая из корзин маркеры.

Затем состоялся общий старт тепловых аэростатов. Три шара остались на территории Монастырского сада, чтобы порадовать гостей праздника вечерним свечением.

В этом году в рамках фестиваля состоится чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту, а также юбилейный (десятый) Кубок Рязанской области.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

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