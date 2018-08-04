2018-08-04T18:34:16+03:00
Общество

На «Авиамиксе» рязанцы увидели сверхманевренный воздушный бой

Выступление «Стрижей» пришлось отменить из-за непогоды
Анастасия КУДРЯШОВА
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На память у многих остались красочные фото с роспуском тепловых ловушек.На память у многих остались красочные фото с роспуском тепловых ловушек.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
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В субботу, 4 августа, на полигоне Дубровичи под Рязанью в рамках международного конкурса «Авиадартс-2018» прошло шоу «Авиамикс».

Тысячи рязанцев и гостей города, в том числе зарубежных, наблюдали за шоу. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Тысячи рязанцев и гостей города, в том числе зарубежных, наблюдали за шоу.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Посмотреть зрелищное авиапредставление собрались полные трибуны зрителей. Настроение перед шоу поднимали музыкальные коллективы. После торжественного открытия мероприятия главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин вручил лучшим военнослужащим государственные и ведомственные награды. К награждению победителей межрегиональных соревнований по авиамодельному спорту юнармейских команд присоединился губернатор Рязанской области Николай Любимов. Первое место в соревнованиях юнармейцев занял рязанец Владимир Иконников.

Рязанский юнармеец победил в соревнованиях по авиамодельному спорту. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанский юнармеец победил в соревнованиях по авиамодельному спорту.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Лучшим военным ВКС вручили награды. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Лучшим военным ВКС вручили награды.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Зрелищно открыли программу 6 штурмовиков Су-25, раскрасив небо в цвета российского флага. Впервые в небе над Рязань развернулся воздушный бой многоцелевого истребителя Су-35С против пары модернизированных истребителей МиГ-29СМТ. Сверхманевренность позволила Су одержать победу в эпизоде.

Су-25 раскрасили небо в цвета триколора. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Су-25 раскрасили небо в цвета триколора.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во время демонстрации тактического эпизода зрители увидели высадку десанта с вертолетов Ми-26, выполнение спецопераций под прикрытием авиации. Летчики точно в цель метали бомбы и стреляли из авиационных пушек, запускали ракеты.

Пилоты попадали точно в цель. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Пилоты попадали точно в цель.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

небо озарил очередной роспуск. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

небо озарил очередной роспуск.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В небо взмывали новейшие самолеты и вертолеты: истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, модернизированные штурмовики Су-25СМ3, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н…

Экипаж авиагрупп показал фигуры высшего пилотажа. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Экипаж авиагрупп показал фигуры высшего пилотажа.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

"Русские витязи" успели отлетать перед грозой. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

"Русские витязи" успели отлетать перед грозой.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В финальной части фигуры высшего пилотажа продемонстрировали экипажи авиационных групп «Беркуты». «Русские Витязи» сумели показать мастерство, несмотря на сверкающие молнии и приближающийся дождь. А запланированное выступление авиагруппы «Стрижи» пришлось отметить – внезапно полигон накрыла гроза и ливень.

- Безопасность полетов - превыше всего. Группа руководства быстро среагировала, и мы вовремя безопасно завершили «Авиамикс», - пояснил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, генерал-лейтенант Андрей Юдин. - Но цели достигнуты – все увидели возможность нашей современной авиационной техники. Все летчики, участвующие в тактических эпизодах, имеют боевой опыт выполнения спецзадач, в том числе на территории Сирийской Арабской республики.

Зрители прятались от ливня под крыльями самолетов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Зрители прятались от ливня под крыльями самолетов.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9. Всего в соревнованиях участвуют более 60 экипажей от четырех команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Участники конкурса «Авиадартс-2018» уже выполнили три зачетных элемента летной подготовки: воздушную визуальную разведку, навигацию и технику пилотирования. Теперь они приступили к основному этапу соревнований - боевому применению по наземным целям. «Авиадартс-2018» продлится до 11 августа.

Посетители воспользовались редкой возможностью наблюдать вблизи за взлетом вертолетов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Посетители воспользовались редкой возможностью наблюдать вблизи за взлетом вертолетов.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

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