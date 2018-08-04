2018-08-04T01:45:04+03:00
Общество

Гран-При фестиваля «Подбелка-2018» вручили рязанской арт-группе John Lemon

Всего выступило более 40 коллективов
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
John Lemon выступил на фестивале второй раз.John Lemon выступил на фестивале второй раз.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Изменить размер текста:

Во второй день празднеств по случаю 923-летия Рязани, 3 августа, на улице Почтовой прошел традиционный ежегодный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Вдоль всей пешеходной улицы, а также на Лыбедском бульваре расположились оснащенные современным оборудованием сцены.

Группа "Глория" недавно записала новый альбом. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Группа "Глория" недавно записала новый альбом.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На протяжении пяти часов гости фестиваля наслаждались музыкой, слушали стихи, любовались поделками умельцев.

В торговых рядах каждый нашел для себя сувенир. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В торговых рядах каждый нашел для себя сувенир.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Развлечения на фестивале хватило и для самых маленьких. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Развлечения на фестивале хватило и для самых маленьких.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Детвору заворожили огромные мыльные пузыри. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Детвору заворожили огромные мыльные пузыри.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Брейкдансеры творили чудеса. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Брейкдансеры творили чудеса.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На 8 сценах выступили более 40 коллективов и исполнителей, как рязанских, так и из других городов. Сотни рязанцев услышали живое исполнение популярных мировых хитов и творчество коллективов, играющих в различных музыкальных жанрах – от авторской песни до тяжелого рока.

Рязанцы проявляли интерес к народному творчеству. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанцы проявляли интерес к народному творчеству.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Группа Timers раскачала публику. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Группа Timers раскачала публику.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

По итогам зрительского голосования, в котором приняли участия порядка тысячи человек, Гран-при фестиваля получила группа John Lemon.

- Победили не мы, а наша крутая музыка. Людям нравится то, что мы делаем. Я видела лица зрителей, их живую реакцию. Значит все не зря, - призналась «КП» вокалистка Анастасия Гришина.

В следующем году ребята станут хэдлайнерами фестиваля. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В следующем году ребята станут хэдлайнерами фестиваля.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Лучшей на «Поэтической сцене» ее куратор Игорь Потапов признал рязанку Алину Токмачеву, прочитавшей поэзию Владимира Маяковского.

Индейцы собрали огромное количество слушателей. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Индейцы собрали огромное количество слушателей.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Москвич Константин Жиров порадовал длинными соло. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Москвич Константин Жиров порадовал длинными соло.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Вовка Кожекин и Сергей Федоров из Москвы устроили для рязанцев настоящее шоу. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Вовка Кожекин и Сергей Федоров из Москвы устроили для рязанцев настоящее шоу.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

"Карбофос" собрали целую армию старых поклонников. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

"Карбофос" собрали целую армию старых поклонников.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

"Парнас" как обычно зажгли на сцене. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

"Парнас" как обычно зажгли на сцене.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Хэдлайнером фестиваля стала группа "Балалайка 62". Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Хэдлайнером фестиваля стала группа "Балалайка 62".Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанцы надолго запомнят музыкальный праздник ко Дню города. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанцы надолго запомнят музыкальный праздник ко Дню города.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Известного шеф-повара Константина Ивлева обескуражил рязанский рынок
За Краснорядскую. Две улицы в центре Рязани сделают двусторонними
Против 32-летней рязанки возбудили дело за выращивание элитных сортов конопли
Администрация Рязани выиграла в футбол у областного правительства
В Рязанской области иностранца осудили за оборот 12 килограммов героина
Ко Дню города медали Надежды Чумаковой вручили 10 рязанцам
В понедельник подачу холодной воды снизят на четырех улицах Рязани
Дождь и грозу обещают в Рязанской области в субботу
Ко Дню города в Рязань прибыли делегации из Италии и Болгарии
В сходе вагонов под Рязанью обвинили машиниста и начальника депо
В трех многоэтажках Рязани после капремонта резко снизятся теплопотери
Рязанская автоколонна №1310 избежала банкротства
РСХБ приступает к финансированию экспортных кредитов на льготных условиях
Утонувших в рязанском Забелино рыбаков ищут вторые сутки
Жителя Рязани осудили за закладки с наркотиками
Молодая рязанка, прижав сварочный аппарат к груди, утащила его из магазина
Автобусы Рязань – Турлатово станут ходить чаще
Рязанке, зарезавшей мужа, чтобы не пустить его за бутылкой, вынесли приговор
Рязанскому институту, лишенному аккредитации, запретили проводить прием
В спальном районе Рязани до смерти избили мужчину
В Рязани разыскивают очевидцев двух ДТП – в одном из них погиб 42-летний мотоциклист
Роспотребнадзор еще раз проверил пять рязанских пляжей, купаться на которых небезопасно