Гран-При фестиваля «Подбелка-2018» вручили рязанской арт-группе John Lemon
Во второй день празднеств по случаю 923-летия Рязани, 3 августа, на улице Почтовой прошел традиционный ежегодный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Вдоль всей пешеходной улицы, а также на Лыбедском бульваре расположились оснащенные современным оборудованием сцены.
Группа "Глория" недавно записала новый альбом.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
На протяжении пяти часов гости фестиваля наслаждались музыкой, слушали стихи, любовались поделками умельцев.
В торговых рядах каждый нашел для себя сувенир.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Развлечения на фестивале хватило и для самых маленьких.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Детвору заворожили огромные мыльные пузыри.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Брейкдансеры творили чудеса.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
На 8 сценах выступили более 40 коллективов и исполнителей, как рязанских, так и из других городов. Сотни рязанцев услышали живое исполнение популярных мировых хитов и творчество коллективов, играющих в различных музыкальных жанрах – от авторской песни до тяжелого рока.
Рязанцы проявляли интерес к народному творчеству.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Группа Timers раскачала публику.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
По итогам зрительского голосования, в котором приняли участия порядка тысячи человек, Гран-при фестиваля получила группа John Lemon.
- Победили не мы, а наша крутая музыка. Людям нравится то, что мы делаем. Я видела лица зрителей, их живую реакцию. Значит все не зря, - призналась «КП» вокалистка Анастасия Гришина.
В следующем году ребята станут хэдлайнерами фестиваля.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Лучшей на «Поэтической сцене» ее куратор Игорь Потапов признал рязанку Алину Токмачеву, прочитавшей поэзию Владимира Маяковского.
Индейцы собрали огромное количество слушателей.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
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