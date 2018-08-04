Гран-При фестиваля «Подбелка-2018» вручили рязанской арт-группе John Lemon

СЕГОДНЯ 01:41 2018-08-04T01:45:04+03:00

John Lemon выступил на фестивале второй раз. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Всего выступило более 40 коллективов

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Во второй день празднеств по случаю 923-летия Рязани, 3 августа, на улице Почтовой прошел традиционный ежегодный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Вдоль всей пешеходной улицы, а также на Лыбедском бульваре расположились оснащенные современным оборудованием сцены.

Группа "Глория" недавно записала новый альбом.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На протяжении пяти часов гости фестиваля наслаждались музыкой, слушали стихи, любовались поделками умельцев.

В торговых рядах каждый нашел для себя сувенир.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Развлечения на фестивале хватило и для самых маленьких.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Детвору заворожили огромные мыльные пузыри.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Брейкдансеры творили чудеса.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На 8 сценах выступили более 40 коллективов и исполнителей, как рязанских, так и из других городов. Сотни рязанцев услышали живое исполнение популярных мировых хитов и творчество коллективов, играющих в различных музыкальных жанрах – от авторской песни до тяжелого рока.

Рязанцы проявляли интерес к народному творчеству.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Группа Timers раскачала публику.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

По итогам зрительского голосования, в котором приняли участия порядка тысячи человек, Гран-при фестиваля получила группа John Lemon.

- Победили не мы, а наша крутая музыка. Людям нравится то, что мы делаем. Я видела лица зрителей, их живую реакцию. Значит все не зря, - призналась «КП» вокалистка Анастасия Гришина.

В следующем году ребята станут хэдлайнерами фестиваля.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Лучшей на «Поэтической сцене» ее куратор Игорь Потапов признал рязанку Алину Токмачеву, прочитавшей поэзию Владимира Маяковского.

Индейцы собрали огромное количество слушателей.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Москвич Константин Жиров порадовал длинными соло.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Вовка Кожекин и Сергей Федоров из Москвы устроили для рязанцев настоящее шоу.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

"Карбофос" собрали целую армию старых поклонников.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

"Парнас" как обычно зажгли на сцене.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Хэдлайнером фестиваля стала группа "Балалайка 62".Фото: Анастасия КУДРЯШОВА