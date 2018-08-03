Жительница векового дома: Вместо рухнувшей стены коммунальщик посоветовал мне поклеить обои

3 Авг. 18:13 2018-08-03T18:38:33+03:00

Через 6 лет после обрушения в доме рязанку переселили в 15 «квадратов» с клопами и тараканами

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В самом центре Рязани, за Торговыми рядами на улице Кольцова, прячется во дворах старинный жилой дом. За сто лет в нем выросло несколько поколений рязанцев, однако сейчас счастливым и благополучным проживание здешних обитателей назвать язык не поворачивается. Среди них – наша читательница Марина Дорогова. Шесть лет назад у нее в кухне рухнула стена, и с тех пор женщина забыла о том, что такое человеческие условия жизни.

«Комсомолка» разбиралась, куда и когда людей переселят из этого аварийного дома.

«Последний капремонт был в 1971 году»

В документах на дом значится, что построили его до 1918 года, но жильцы утверждают, что дому уже больше 200 лет:

– В этой муниципальной подвальной квартире выросли мои бабушка с дедушкой. Последний раз капремонт нашего дома делали в 1971 году.

По словам Марины Владимировны, в 2007 году их домом якобы заинтересовались риэлторы. Жильцы говорят, что речь уже шла о расселении, но в итоге все дело заглохло – видимо, проект показался застройщику недостаточно выгодным.

Дом продолжал ветшать, и летом 2012 года рухнула наружная стена в пустующей соседней квартире. В брешь на кухне Марины Владимировны хлынули дожди, превратив квартиру в «болото».

Стена рухнула шесть лет назад.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

– Помню, как услышала глухой стук и почувствовала, будто рушатся тонны бетона. Сначала не поняла, что это. А ведь мог произойти пожар и взрыв. В законах прописано, что после обрушениях в жилых домах должна проводиться экспертиза. А мне главный инженер из управления ЖКХ посоветовал просто поклеить обои. Это фашизм! А с меня требуют, чтобы я оплатила услуги ЖКХ за проживание в разрушенной квартире. Сейчас набежала неподъемная для меня сумма – 230 тысяч рублей.

«В доме жить страшно, в маневренном фонде – невозможно»

Рязанка подключила полицию, СК, прокуратуру, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Несколько лет Дорогова добивалась прихода межведомственных комиссий. В более позднем заключении от госжилинспекции говорится, что в квартире действительно разрушаются цоколь и кладка, отходит штукатурка, фасад испещрен трещинами...

– Труба АОГВ установлена с дефектом, к тому же он находится в углу, куда сыплется штукатурка и протекает вода. Подключать котел опасно – может разлететься, и дом рванет на воздух, поэтому попросила его отключить.

Прошедшая минувшей зимой комиссия наконец­то постановила признать дом аварийным. Сейчас Марине Владимировне выделили комнату в маневренном фонде, однако проживать в ней, по словам нашей читательницы, невозможно.

Жильцы утверждают, что дому больше двух веков. Может, и преувеличивают, но судя по его состоянию – не сильноФото: Анастасия КУДРЯШОВА

– Маневренный фонд похож на бомжатник с клопами и тараканами. Их постоянно морят, жильцов на сутки выгоняют на улицу. Никакого счета у гостиницы нет, деньги платим коменданту. У меня там из комнаты пропали инструменты. На кухне электроплиты прошлого века, розетки не работают. На этаже один мужской туалет, в котором убирают раз в неделю, – делится наша читательница.

Летом она вынуждена перебиваться у друзей на даче, но больше всего боится наступления холодов. Возвращаться в неотапливаемую квартиру невозможно, как и оставаться в маневренном фонде.

«Прошу материальную помощь на услуги адвоката»

В пресс­службе горадминистрации «КП» сообщили, что в декабре 2017 года дом признали аварийным и подлежащим сносу.

– Дом будет учтен при последующем формировании адресной программы Рязанской области по переселению граждан из жилищного фонда, – отметили в пресс-­службе.

Напомним, программа продолжится с 2019 года. А пока Марине Дороговой выдали договор о переселении в жилье маневренного фонда и предоставили комнату 15 квадратных метров на улице Соборной в бывшей гостинице «Москва».

– Она будет иметь право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма в случае принятия ее на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях (в категорию малоимущие). Однако она не обращалась в администрацию города по вопросу принятия на этот учет, – пояснили в пресс-­службе.

Капремонт здесь делали почти полвека назадФото: Анастасия КУДРЯШОВА

Пенсия Марины Дороговой ниже прожиточного минимума, поэтому женщина относится к категории малоимущих:

– Хочу обратиться к губернатору Николаю Любимову и правительству Рязанской области, чтобы мне оказали материальную помощь на услуги адвоката, чтобы я как малоимущая смогла защитить свои интересы. Моя квартира превращена в концлагерь без воды, газа и света, и я не намерена за нее платить. Хотя закон на моей стороне, но без помощи адвоката я не смогу защитить свои права в суде.