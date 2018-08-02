Главное – качество объектов: компания VELLCOM group возводит дом на Московском

2 Авг. 14:03 2018-08-02T14:05:52+03:00

Компания стремиться к высокому качеству объектов, а не к их количеству – выгодно выделяясь на рынке недвижимости Рязани

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В Рязани продолжается строительство дома на Московском от компании VELLCOM group. Холдинг возводит его в соответствии со всеми требованиями к современному комфортному жилью: компания стремиться к высокому качеству объектов, а не к их количеству – выгодно выделяясь на рынке недвижимости Рязани.

Экологичные материалы, используемые в строительстве, инженерные системы от ведущих европейских производителей, высокие потолки в квартирах, вместительный подземный паркинг с гаражными боксами, продуманное благоустройства придомовой территории – все это позволит ощутить по настоящему новое качество жизни.

Основой долговечности и безопасности VELLCOM дома на Московском являются европейские технологии строительства Green building.

На строительной площадке дома на Московском установили башенный кран фирмы Potain, отличающийся высокой эффективностью и повышенной надежностью. Активно ведутся работы по монтажу стен и армированию плиты перекрытия подземного паркинга. Совсем скоро это будет дом с полноценными отапливаемыми гаражами с автоматическими воротами и централизованной системой клининга.

Башенный кран фирмы Potain отличается высокой эффективностью и повышенной надежностью

К моменту сдачи дома преобразится и территория вокруг: жители района получат красивое и функциональное место для отдыха на свежем воздухе. А сам дом объединит людей, которым близка философия комфортного, безопасного и тихого пространства в современной городской среде.

Получить более подробную информацию об индивидуальных условиях приобретения недвижимости можно в офисе компании или по телефону отдела продаж: +7 (4912) 300-707.

К моменту сдачи дома преобразится и территория вокруг

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