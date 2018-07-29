Страх, свет и запах сена. В Рязани открылась выставка современного искусства Юлии Кривозубовой

29 Июль 17:03 2018-07-31T12:46:07+03:00

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В субботу, 28 июля, в новом «Арт-Центре» на Почтовой в Рязани открылась выставка современного искусства художника Юлии Кривозубовой. Посетителей ждали непривычная для нашего города скульптурная инсталляция и светозвуковой энвайронмент.

Юлия (справа) принимает поздравления с открытием выставки.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Работы Юлии размещены в трех залах «подземелья». В одном из них представлены графика, скульптуры из папье-маше, полимерной глины и пластика. В самой маленькой комнате зритель остается один на один со своими страхами, и переживания достигают максимума. В третьем зале ритмично пульсируют проекции графических работ художника. Полное погружение достигается с помощью света и воздействия на другие органы чувств зрителя – обоняние и слух. По словам автора, этот проект посвящен размышлению о возникновении образов, процессе работы с идеями.

Для Рязани выставка нова и свежа, и не оставляет зрителей неравнодушными. Посетить ее можно в течение месяца.

Скульптуры сопровождает графика.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Директор Рязанского художественного училища имени Вагнера Василий Колдин:

- Это размышления о страхах, об их роли в нашей жизни. По сути, здесь представлено одно и то же изображение, но в одном случае оно усиливает страх, в другом – нейтрализует, а в третьем – становится потенциальным. Юля работает на перекрестке – свет, изобразительное искусство, театр, скульптура. Еще она подключает обоняние - мощный инструмент. Запах сена навевает воспоминания из детства. Это серьезный продуманный проект, но его надо воспринимать, как ребенок.

Автор и ее творение.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев:

- Выставка вызвала у меня ассоциацию с пережиданием грозы в доме, где тепло и уютно. Гроза усиливает состояние защищенности. Воспринимая выставку, как набор страхов, воплощенных в разных образах, происходит внутреннее самоутверждение. Ничего кроме оптимизма выставка не вызывает. Понимаешь, что жизнь прекрасна. Эта выставка раскрывает и расширяет сознание. Подобного в Рязани я еще не видел. В работах Юлии есть что-то от Сальвадора Дали.

Не зря вход на выставку 18+Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Директор «Арт-Центра» Александр Милешкин:

- Мы давно занимаемся организацией массовых мероприятий, а в таком формате открыли площадку впервые. Первой представили выставку современного искусства - нестандартную, отражающую все тенденции времени. Сначала переживали, что рязанцы могут неправильно понять выставку, посвященную страхам. Сейчас стало ясно, что она должна найти своего зрителя. В дальнейшем планируем использовать центр, как выставочное пространство или акустический холл, главное, чтобы было это доступно рязанцам.

Отзывы о выставке можно оставлять здесь.

Рязанский зритель не часто встречается с современным искусством.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА