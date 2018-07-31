2018-07-31T13:18:33+03:00
Политика

Повышение МРОТ и спасение дольщиков: «Единая Россия» подводит итоги весенней сессии

За это время было принято немало важнейших для страны законопроектов
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Сергей Неверов: «Проект по изменению параметров пенсионной системы, безусловно, в осеннюю сессию станет главной темой, наравне с бюджетом»Сергей Неверов: «Проект по изменению параметров пенсионной системы, безусловно, в осеннюю сессию станет главной темой, наравне с бюджетом»
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Государственная Дума РФ завершила самую длинную за 19 лет сессию. Руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов рассказал в интервью журналистам о том, чем еще запомнится весенняя сессия депутатов, кроме пенсионной реформы.

– Подошла к концу весенняя сессия Государственной Думы. Безусловно, самым резонансным законопроектом, который был рассмотрен в первом чтении, является проект по изменению параметров пенсионной системы. Эта же тема станет главной, наравне с бюджетом, в осеннюю сессию, – отметил лидер думской фракции.

Как пояснил Сергей Неверов, было дано немало объяснений, почему необходимы эти изменения, приведены статистика и цифры. Об этом сказал и президент России Владимир Путин.

– Первое чтение – это только принятие концепции. После этого законопроект дополняется поправками, какие-то из них принимаются, какие-то отклоняются, появляются законопроекты-«спутники», проекты нормативных актов исполнительной власти. И нам предстоит работать над «спутниками» изменений пенсионной системы. И они, эти «сопутствующие» изменения, на самом деле сейчас – самое важное, – подчеркнул Сергей Неверов. — Но помимо вопросов, связанных с размером пенсии (напомню, мы, наконец ратифицируем Конвенцию МОТ и пенсия не может быть менее 40% утраченного заработка), в весеннюю сессию было принято много знаковых и важных законопроектов, о которых надо знать, поскольку они касаются повседневной жизни миллионов граждан.

Итак, что появилось нового?

– повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 11 163 рублей

– работодатель обязан предоставить выходной для диспансеризации. Это действительно важно, потому что профилактическое обследование позволяет предупредить развитие многих заболеваний

– родственникам тяжелобольных разрешат доступ в реанимацию – все мы знаем, как необходима эмоциональная поддержка близкого человека

– при подаче документов на льготы по услугам ЖКХ больше не придется самому доказывать отсутствие задолженности по квартплате

– благодаря поправкам в федеральный бюджет выделены дополнительные деньги на покупку школьных автобусов и новые «скорые»

– федеральный бюджет возьмет на себя лекарственное обеспечение тех, кто страдает редкими (орфанными) заболеваниями. Раньше такая обязанность лежала исключительно на регионах, которые не всегда могли найти средства на дорогостоящее лечение. Кроме того, мы увеличили число лекарств в этом списке

– долевое строительство: с 1 июля 2019 года продавать квартиры застройщики смогут только через специальные счета в банках, куда будут поступать деньги покупателей, и застройщик не будет иметь к ним доступа до полного завершения строительства. При этом покупатель может их забрать, если застройщик будет признан банкротом.

– уточнен порядок исчисления имущественного налога для граждан в тех регионах, где перешли от инвентаризационной стоимости недвижимости к кадастровой.

– Дело в том, что граждане уже осенью должны были столкнуться с резким ростом налогов на свое имущество: налог должен был расти на 20% каждый год и по прежним нормам мог вырасти еще, ведь его начисляли сначала на 20% стоимости объекта, в следующем году должны были уже на 40% и так далее до 100%. Поэтому было решено ограничить ежегодное повышение на 10%, а значит, предотвратить резкий скачок имущественного налога. Стоит сказать, что мы также приняли решение, что перерасчет этого налога за предыдущие периоды для граждан может быть только в пользу уменьшения, а вот в сторону увеличения– не может, – добавил Сергей Неверов.

При этом он подчеркнул, что все эти законопроекты были в приоритете для фракции «Единая Россия».

– Эти приоритеты мы определяем перед каждой сессией исходя из задач, поставленных Владимиром Путиным и, конечно же, по итогам приемов и встреч с гражданами, которые наши депутаты проводят каждую региональную неделю в тех территориях, которые представляют в парламенте, – подвел итоги Сергей Неверов.

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