Рязанские налоговики напоминают: в августе стартует рассылка уведомлений

30 Июль 20:00 2018-07-31T15:47:32+03:00

И подробно рассказывают об изменениях последнего времени

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Кампания по рассылке уведомлений для оплаты налогов за 2017 год начнется в Рязанской области в августе: в ближайшие два месяца их направят людям по почте или разместят в «Личном кабинете налогоплательщика» онлайн. Уведомления получат владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств.

Тонкости расчетов «Комсомолке» разъяснила заместитель начальника МРИ ФНС России № 3 по Рязанской области, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса Ольга Стрелкова.

Что изменилось?

Порядок исчисления налога на имущество физических лиц в последнее время претерпевал серьезные изменения. Дело в том, что уже в 2016 году в Рязанской области, как и в других 27 регионах страны, расчет налога на имущество физических лиц проводили не по инвентаризационной (как в 2015 году и ранее), а по кадастровой стоимости объектов.

В ряде случаев это привело к заметному увеличению налога, поэтому Госдума утвердила коэффициент, ограничивающий его ежегодный рост: сумма не может вырасти по сравнению с прошлогодней более, чем на 10 %. Однако действие коэффициента не распространится на коммерческие объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень, формируемый в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

По прежнему для всех без исключения категорий налогоплательщиков предусмотрен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу: в отношении квартир он составит 20 кв. м., комнат – 10 кв. м., жилых домов – 50 кв. м.

От чего зависит размер ставки налога?

Поскольку налог на имущество физических лиц является местным, ставки устанавливаются муниципалитетами.

Так, например, решением Рязанской городской Думы от 25.05.2017 N 198-II в облцентре установлены дифференцированные ставки – в зависимости от того, какой вид объекта указан при его регистрации в органах Росреестра и от его кадастровой стоимости:

– жилой дом – 0,3%

– жилые помещения (квартиры, комнаты): кадастровая стоимость которых не более 1,5 млн. рублей – 0,2%; кадастровая стоимость более 1,5 млн. рублей, но не выше 4 млн. рублей – 0,25%; кадастровая стоимость свыше 4 млн. рублей – 0,3%

– объекты незавершенного строительства в случае, если по проекту это жилой дом – 0,3%

– единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение – 0,3%

– хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены на участках для личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства – 0,3%

– гараж или машино-место – 0,3%

– объекты, кадастровая стоимость каждого из которых более 300 млн. рублей – 2%

– прочие объекты налогообложения – 0,5%.

Поэтому, например, собственники недвижимости в Солотче, которая входит в состав Рязани, могут руководствоваться указанными выше ставками, а владельцам домов в Касимове налог будет рассчитан по ставке 0,1 % (на основании соответствующего решения горадминистрации).

Кому положены льготы?

Налоговым кодексом РФ предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц 15-ти категориям налогоплательщиков, включая инвалидов I и II групп инвалидности, ветеранов боевых действий, военнослужащих, пенсионеров и чернобыльцев. Однако это право ограничено двумя условиями:

– льгота предоставляется только в отношении ннедвижимости, не используемой в предпринимательской деятельности

– льгота предоставляется в отношении только одного объекта каждого вида – по выбору налогоплательщика.

Виды объектов:

– квартира или комната

– жилой дом, включая жилые строения

– хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не более 50 кв. м. и которые расположены на участках для личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

– гараж или машино-место.

Например, пенсионер, имеющий в собственности две квартиры и садовый дом, сможет воспользоваться налоговой льготой только по одной из квартир (независимо от того, где они расположены). При этом имеет право на льготу и по садовому дому.

Однако, учитывая, что налог на имущество физических лиц является местным налогом, полномочия по предоставлению дополнительных льгот – предоставлены муниципалитетам. То есть в каждом муниципальном образовании перечень дополнительных льгот будет свой.

Подробнее о льготах по видам налогов, налоговым периодам и муниципальным образованиям можно узнать в налоговой инспекции, либо воспользоваться сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Напоминаем: использование владельцами налогооблагаемого имущества налоговых льгот, освобождающих от уплаты налогов, носит сугубо заявительный характер.

Гражданин должен представить заявление и документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору: лично, по почте или с помощью личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Как узнать подробности?

Для того чтобы просто и оперативно разобраться в полученном уведомлении, на сайте ФНС России появилась новая промо-страница «Налоговое уведомление 2018».

Здесь описывается содержание разделов и даны по ним разъяснения, а также – ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами. Есть на промо-странице и видеоролики по вопросам налогообложения недвижимости: о применении нового вычета по земельному налогу, кадастровой стоимости в качестве налоговой базы и т. д.

С помощью страницы можно обратиться за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.

Для предварительного расчета можно воспользоваться сервисом Налоговый калькулятор - Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц.

До какого времени нужно заплатить налог?

На территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты налогов физическими лицами – это 1 декабря года, следующего за истекшим периодом. Таким образом, имущественные налоги за 2017 год нужно уплатить не позднее 1 декабря 2018 года, а поскольку в этом году это выходной день, то предельный срок уплаты переносится на 3 декабря.