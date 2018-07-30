2018-07-31T12:47:10+03:00
Звезды

С Рязани стартуют Дни джаза. Пять дней вход на концерты – бесплатный

А на День города рязанцев ждет четырехчасовой «Вернисаж в стиле джаз»
Поделиться:
На площади Ленина в рамках программы «Вернисаж в стиле джаз» выступит почти десяток музыкальных коллективовНа площади Ленина в рамках программы «Вернисаж в стиле джаз» выступит почти десяток музыкальных коллективов
Изменить размер текста:

Наступила праздничная неделя, посвященная Дню города и в эту пору рязанцы и гости нашего любимого города смогут послушать джаз сразу в нескольких местах и на разных сценах!

С понедельника, 30 июля по среду 1 августа на палубе комплекса «Старый город» каждый вечер в 19:00 будут выступать рязанские джазовые коллективы.

30 июля публика услышит проект «Transformer» Станислава Глушенкова, во вторник – очаровательную Эллу Хрусталеву и вокальный квартет «Мама Jazz», а в среду – группу Feelin's Геннадия Филина с инструментальной джаз-фьюжн программой.

2 августа в 18.00 на площади Победы перед МКЦ состоится выступление группы Feelin’s с солистами Сергеем Гриматиным и Натальей Богдановой.

В пятницу, 3 августа, в программе фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» гости смогут послушать группу SmooZzy, исполняющую музыку на стыке фанка и поп-джаза.

4 августа в 13.00 на летней эстраде в селе Константиново будут выступать Feelin’s и Сергей Гриматин.

А с 16.00 до 20.00 на малой сцене – на площади Ленина около торговых рядов рядом с рестораном «Нихон» – состоится программа «Вернисаж в стиле джаз».

В программе – концерт с участием большинства рязанских джазовых коллективов и детей. В нем примут участие: Элла Хрусталева и вокальный квартет «Мама Jazz», оркестр ДК «Приокский», «DixieLight band», бигбэнд МКЦ, групп «ФиестО», группа Feelin’s в тандеме с воспитанниками детского музыкального театра «Созвездие Добра», аккордеонист Сергей Корнышев (Москва) и брейк-команда «Стиль Гагарина».

Гостям джазового вернисажа также будет интересна фото-выставка на тему джаза и импровизации, отражающая историю развития джаза в Рязани и наиболее яркие моменты концертных выступлений.

Вход на мероприятия с 30 июля по 4 августа – бесплатный.

.

.

А в финале джазовой недели 5 августа в 20:00 в баре «Svoboda» (Грибоедова, 58) выступит Boris Savoldelli – итальянский вокалист, получивший признание во всем мире благодаря своей уникальной технике электронного акапелла и известный как «Человек-оркестр». Используя внушительный арсенал средств для живой обработки звука, Boris создает невероятную музыку с помощью своего голоса, семплера, и педалей эффектов. Многие рязанцы знают и любят итальянца по совместному проекту с группой Feelin’s Геннадия Филина.

Boris Savoldelli – итальянский вокалист, получивший признание во всем мире благодаря своей уникальной технике электронного акапелла

Boris Savoldelli – итальянский вокалист, получивший признание во всем мире благодаря своей уникальной технике электронного акапелла

В этот же раз музыкант выступит полностью сольно с программой, которую еще в нашем городе не слышали. Информация о встрече здесь.

Подробная программа об участниках и времени выступления будет публиковаться в группе ДНИ ДЖАЗА в Рязани ВКонтакте.

Cправки и билеты по телефону +7 (4912) 510-235, с 20:00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Она обладает уникальным даром убеждения»: Благодаря Пьехе в детском доме сделали ремонт и закупили посуду
Помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашова впервые рассказала о том, как легенда отечественной эстрады стала ангелом-хранителем для десятков ленинградских сирот
Новости 24
Молодая рязанка, прижав сварочный аппарат к груди, утащила его из магазина
Автобусы Рязань – Турлатово станут ходить чаще
Рязанке, зарезавшей мужа, чтобы не пустить его за бутылкой, вынесли приговор
Рязанскому институту, лишенному аккредитации, запретили проводить прием
В спальном районе Рязани до смерти избили мужчину
В Рязани разыскивают очевидцев двух ДТП – в одном из них погиб 42-летний мотоциклист
Роспотребнадзор еще раз проверил пять рязанских пляжей, купаться на которых небезопасно
В Рязани горит свалка биологических отходов заброшенной птицефабрики
На фестивале «Подбелка» юным рязанцам предложат построить дом
На рязанской дороге пострадали сразу три пассажирки ВАЗ
Военный лагерь, яства и потешалище: в рязанской глубинке пройдет фестиваль «Слава Добрыни»
Под Рязанью грузовик «ГАЗ» сбил ребенка на пешеходном переходе
Рязанский цирк анонсировал первое после ремонта представление
В Рязанской области ищут 53-летнего мужчину, который нуждается в медпомощи
На улице Новой в Рязани иномарка снесла бетонный забор
Жители Рязанской области используют более тысячи почтовых ящиков
Рязанок, обманутых «обаятельным экспедитором», просят обратиться в полицию – его уже задержали
Две улицы в рязанской Горроще закроют из-за ремонта теплотрассы
В военной эстафете среди десантников победил 137-й рязанский полк
Минтранс обязали сделать освещение на дороге между рязанскими райцентрами
В День ВДВ рязанский губернатор надел тельняшку в реальности и виртуально
Днем пятницы в Рязанской области будет жарко и ветрено
В 70% проверенных рязанских кафе налоговики нашли нарушения
Флаг ВДВ, побывавший в космосе, останется в Рязани навсегда
Приезжего из Узбекистана осудили за ограбление рязанки
В рязанском райцентре лиса напала на женщину в огороде
В Рязани отслужили молебен во славу города