С Рязани стартуют Дни джаза. Пять дней вход на концерты – бесплатный

30 Июль 18:03 2018-07-31T12:47:10+03:00

На площади Ленина в рамках программы «Вернисаж в стиле джаз» выступит почти десяток музыкальных коллективов

А на День города рязанцев ждет четырехчасовой «Вернисаж в стиле джаз»

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Наступила праздничная неделя, посвященная Дню города и в эту пору рязанцы и гости нашего любимого города смогут послушать джаз сразу в нескольких местах и на разных сценах!

С понедельника, 30 июля по среду 1 августа на палубе комплекса «Старый город» каждый вечер в 19:00 будут выступать рязанские джазовые коллективы.

30 июля публика услышит проект «Transformer» Станислава Глушенкова, во вторник – очаровательную Эллу Хрусталеву и вокальный квартет «Мама Jazz», а в среду – группу Feelin's Геннадия Филина с инструментальной джаз-фьюжн программой.

2 августа в 18.00 на площади Победы перед МКЦ состоится выступление группы Feelin’s с солистами Сергеем Гриматиным и Натальей Богдановой.

В пятницу, 3 августа, в программе фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» гости смогут послушать группу SmooZzy, исполняющую музыку на стыке фанка и поп-джаза.

4 августа в 13.00 на летней эстраде в селе Константиново будут выступать Feelin’s и Сергей Гриматин.

А с 16.00 до 20.00 на малой сцене – на площади Ленина около торговых рядов рядом с рестораном «Нихон» – состоится программа «Вернисаж в стиле джаз».

В программе – концерт с участием большинства рязанских джазовых коллективов и детей. В нем примут участие: Элла Хрусталева и вокальный квартет «Мама Jazz», оркестр ДК «Приокский», «DixieLight band», бигбэнд МКЦ, групп «ФиестО», группа Feelin’s в тандеме с воспитанниками детского музыкального театра «Созвездие Добра», аккордеонист Сергей Корнышев (Москва) и брейк-команда «Стиль Гагарина».

Гостям джазового вернисажа также будет интересна фото-выставка на тему джаза и импровизации, отражающая историю развития джаза в Рязани и наиболее яркие моменты концертных выступлений.

Вход на мероприятия с 30 июля по 4 августа – бесплатный.

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А в финале джазовой недели 5 августа в 20:00 в баре «Svoboda» (Грибоедова, 58) выступит Boris Savoldelli – итальянский вокалист, получивший признание во всем мире благодаря своей уникальной технике электронного акапелла и известный как «Человек-оркестр». Используя внушительный арсенал средств для живой обработки звука, Boris создает невероятную музыку с помощью своего голоса, семплера, и педалей эффектов. Многие рязанцы знают и любят итальянца по совместному проекту с группой Feelin’s Геннадия Филина.

Boris Savoldelli – итальянский вокалист, получивший признание во всем мире благодаря своей уникальной технике электронного акапелла

В этот же раз музыкант выступит полностью сольно с программой, которую еще в нашем городе не слышали. Информация о встрече здесь.

Подробная программа об участниках и времени выступления будет публиковаться в группе ДНИ ДЖАЗА в Рязани ВКонтакте.

Cправки и билеты по телефону +7 (4912) 510-235, с 20:00.