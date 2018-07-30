2018-07-31T13:18:33+03:00
Недвижимость

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о концепциях комфортной жизни на примере ЖК «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

Жилой комплекс бизнес-класса является решительно новым проектом не только для компании «Мармакс», но и для нашего города
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Одновременно контрастное, но при этом благородное сочетание природных оттенков и материалов фасада придают образу комплекса интеллигентную сдержанностьОдновременно контрастное, но при этом благородное сочетание природных оттенков и материалов фасада придают образу комплекса интеллигентную сдержанность
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Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о концепциях комфортной жизни на примере нового жилого комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

– Жилой комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» является решительно новым проектом не только для компании «Мармакс», но и для нашего города. В новом комплексе соединятся современные технологии строительства, авторская архитектура и уникальная внутренняя инфраструктура, – отмечают в пресс-службе девелопера.

Комплекс «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» расположен в исключительном месте на пересечении тихих улиц Малого центра - Чапаева и Пролетарской.

Владельцы квартир нового комплекса бизнес-класса смогут по достоинству оценить жизнь в центре города и насладиться исключительным уровнем комфорта, благодаря концепциям, специально разработанным командой «Мармакс» для каждого из жителей «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

Концепции современной комфортной жизни

Ритм большого города требует невозможного от каждого из нас – тех, кто стремится к успеху, но при этом хочет ощутить полноту жизни и не готов терять внутреннюю гармонию в ежедневной гонке.

Для своего нового комплекса компания «Мармакс» разработала индивидуальные концепции современной комфортной жизни: «Галерея», «Healthy lifestyle»* и «Маркет».

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» – это первый в городе жилой комплекс, двор которого представляет собой приватную галерею для прогулок в уютном патио, расположенную на стилобатной части комплекса. Галерея – это комфортное пространство без машин.

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» – это первый в городе жилой комплекс, в котором будет собственный фитнес-зал, где смогут заниматься жители комплекса в любое удобное время бесплатно.

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» – это первый в городе жилой комплекс, где каждый из жителей сможет попасть в супермаркет на первом коммерческом этаже, только нажав соответствующую кнопку в лифте. Мы дорожим вашим временем и заботимся о вашем комфорте.

Классика в современном обрамлении

Одновременно контрастное, но при этом благородное сочетание природных оттенков и материалов фасада придают образу комплекса интеллигентную сдержанность.

– «Комплекс «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» – это целая философия жизни, в основе которой – гармоничное сочетание актуальных тенденций и вечных ценностей», – отмечается «Мармакс».

Комплекс состоит из жилой части высотой 8 этажей, 1 этажа стилобата, в котором расположены коммерческие помещения, и подземного паркинга на – 1 этаже.

В подземном паркинге комплекса предусмотрены гостевые места рядом с бесшумными лифтами, где можно будет оставить свой автомобиль для разгрузки или погрузки, а после переставить его на закрепленное за квартирой место.

Положение обязывает

Как заявляет девелопер проекта, «Мармакс» стремится создать не просто жилой комплекс для комфортной жизни, наполнив его самой необходимой инфраструктурой, но и ставит для себя приоритетом экономию вашего времени – живя именно здесь, вы сможете успеть осуществить все намеченные планы.

Удобное транспортное соединение жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» с рядом центральных улиц позволяет быстро добраться в любой район города

Удобное транспортное соединение жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» с рядом центральных улиц позволяет быстро добраться в любой район города

– «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» расположен в историческом центре Рязани в одной из самых удобных локаций – в месте, где молодые амбициозные и состоявшиеся люди смогут поистине оценить истинный европейский комфорт современной жизни, – отмечает пресс-служба компании.

Поблизости от комплекса расположены не только знаковые для города места и архитектурная жемчужина – Рязанский Кремль, но и составляющие активной городской жизни – бизнес-центры, школы, фитнес-клубы, парки и городские променады.

Удобное транспортное соединение жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» с рядом центральных улиц позволяет быстро добраться в любой район города.

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» – жить в центре событий в мире возможностей.

«Healthy lifestyle»* - здоровый образ жизни (англ.).

На правах рекламы.

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