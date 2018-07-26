2018-07-26T14:28:04+03:00
Общество

Среди рязанских бюджетников ищут готовых спорить с губернатором и желающих работать на благо региона

Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как проходит самое масштабное профанкетирование в истории Рязанской области
Константин МОГИЛИН
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Организаторы планируют за 10 дней опросить более 40 тысяч человек.Организаторы планируют за 10 дней опросить более 40 тысяч человек.Фото: Константин МОГИЛИН
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С 23 июля по 3 августа в Рязани в ДС «Олимпийский» проходит самое массовое профанкетирование в истории региона. Планируется охватить более 40 тысяч сотрудников бюджетных организаций. Этот опрос – лишь часть масштабного проекта «Современное государственное управление», который призван совершенствовать кадровую политику и создать управленческий резерв Рязанской области. Руководит проектом губернатор Николай Любимов.

По результатам первого этапа анкетирования предполагается сформировать базу мотивированных людей, которые стремятся к развитию, хотят самореализоваться и приносить пользу региону.

Хочешь повышение по службе – заяви об этом!

Корреспондент «Комсомолки» побывал в «Олимпийском» на третьем дне анкетирования. Здесь собралось около двух тысяч человек из районных учреждений культуры, ветеринарной службы, областного архива, организаций здравоохранения, социальной защиты и других.

Перед началом мероприятия все участники опроса заполняли анкеты. От них требовалось указать свой стаж работы, политические взгляды и то, какие болевые точки они видят в системе государственного и муниципального управления.

Из 19 вопросов большинство касается профессиональных амбиций рязанцев и их желания что-то сделать на благо родного края. Например, у людей спрашивают, претендуют ли они на более высокую должность в своей организации и с руководителем какого уровня готовы дискутировать, отстаивая свои интересы. Среди кандидатов на дискуссию предлагается не только непосредственный начальник, но и губернатор (!). Любопытно, что далеко не все из пришедших были готовы дать самостоятельные ответы: будто в школе на контрольной, они заглядывали в листы к соседям и сравнивали их ответы со своими.

Результаты анкетирования проанализируют специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), а по итогам будет сформирован кадровый резерв Рязанской области.

Лучших из лучших – в кадровый резерв

После заполнения анкет участников опроса пригласили на трибуны ледовой арены, где перед собравшимися выступил глава региона Николай Любимов. В своей речи губернатор отметил, что система госуправления Рязанской области должна сфокусироваться на развитии экономки и социальной сферы. По мнению главы региона, это позволит сделать условия жизни людей более благополучными и комфортными.

- В Рязанской области огромный потенциал, в первую очередь человеческий, - отметил Николай Викторович. - Мы хотим, чтобы лучшие из лучших - те, кто хотят меняться и менять ситуацию вокруг себя к лучшему, в этом проекте участвовали и стали настоящим кадровым резервом региона. Уверен, что вместе мы достигнем серьезных и очень эффективных результатов.

Быстро меняющийся VUCA-мир

В конце каждого дня перед аудиторией с мотивационным тренингом выступают представители РАНХиГС. Они рассказывают рязанцам об изменениях темпа жизни и о том, что в последние годы он ускоряются в геометрической прогрессии. Поэтому в современном мире, который получил название VUCA-мир (акроним английских слов volatility - нестабильность, uncertainty - неопределенность, complexity - сложность и ambiguity – неоднозначность), так нужны новые люди, способные мыслить и работать, так как требуют этого новые условия жизни. Именно на поиск таких людей и направлен проект «Современное государственное управление».

КСТАТИ

Специально для реализации проекта в Рязанской области создан портал «кадры 62.рф», где желающие войти в резерв управленческих кадров могут оставить заявку, а затем получить электронную версию анкеты.

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