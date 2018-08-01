В День города петь для рязанцев будет Олег Газманов, а готовить – Константин Ивлев

1 Авг. 12:23 2018-08-02T14:05:52+03:00

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В этом году Рязань отметит свой день рождения, как никогда, ярко, интересно и масштабно. В течение трех дней на нескольких площадках города будут петь, готовить, рисовать, прыгать с парашютом, запускать фейерверки – словом, веселиться. О главном событии августа – подробно и со всеми остановками.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ

Празднование 923–летия Рязани начнется 2 августа традиционно с молебна во славу города около Успенского собора. Вечером того же дня любителей дворовой песни ждут на фестивале «Беседка». Начало концерта в 19.00 на танцверанде ЦПКиО.

Который год подряд праздник десантников совпадает с городскими гуляньями. 2 августа в 11 часов на стадионе «Спартак» пройдет военно–спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ». Рязанцы увидят прыжки с парашютом, выступление роты почетного караула, выступления по рукопашному бою, спортивную эстафету, инсталляцию «Парашют – символ ВДВ», офицерский вальс с участием 70 пар курсантов. Организаторы также обещают выступление ансамбля военно–космических сил РФ.

Городские празднования продолжатся в пятницу, 3 августа, со спортивных мероприятий. В 10 утра на площадке около ТРЦ «Премьер» состоится открытый турнир по пляжному волейболу. В 17 часов горожан ждет традиционный музыкальный подарок – фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Организаторы рассказали, что поступило более 70 заявок на участие в фестивале от рязанских иногородних коллективов. «Рязанский Арбат» - улицу Почтовую - заполнят музыканты разных стилей, художники, поэты, мастера рукодельного творчества. Хэдлайнером фестиваля станет группа «Балалайка-62».

Параллельно с музыкальным фестивалем, в 18 часов, в ДЮСШ «Золотые купола» пройдет необычный товарищеский матч по футболу – кто лучше, выяснят команды рязанского правительства и горадминистрации.

На этот раза на Лыбедском бульваре пройет гастрономический фестиваль.Фото: Владимир ФРОЛОВ

«ВСЕ ГОСТИ БУДУТ СЫТЫ И ДОВОЛЬНЫ!»

Основные гулянья по случаю Дня города придутся на субботу, 4 августа. С самого утра, в 10 часов, всех приглашают на фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». Как обещают организаторы, город превратится в удивительный музей, где каждый сможет найти свою Рязань – сказочную, историческую, легендарную, молодежную, романтическую... Все экскурсии включают бесплатное посещение музеев, театральные и музыкальные элементы, интерактивные мастер–классы, а еще гостям обещают приятные сюрпризы. Для участия в экскурсиях необходимо предварительно записаться либо на сайте управления культуры (www.ukrzn.ru), либо по телефону 28–04–98.

На Лыбедском бульваре впервые пройдет грандиозный гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края». С 12 до 20 часов гостям обещают насыщенную и сытную программу. На фестивале приготовят 200 литров суперокрошки и накормят всех желающих. Участники «Ассоциации кулинаров Рязанского края» проведут мастер–классы, а гвоздем программы станет обаятельный ведущий программы «На ножах» Константин Ивлев (!).

– Лучшие шеф–повара ресторанов Рязани дадут мастер–классы, расскажут о правильном питании, будет работать площадка спортивного питания. В завершение фестиваля ведущий шоу телеканала «Пятница» покажет, как приготовить сома под соусом из березового сока с корнями щавеля, – рассказал замглавы администрации Игорь Тишин. – Все гости будут сыты и довольны!

В 15 часов в «Фотодоме» на Почтовой откроется второй фестиваль современного искусства «Параллели». Рязанцы увидят творчество директора художественного училища Василия Колдина, иллюстратора Ольги Чикиной, фотохудожника Александра Павлушина и других авторов, включая молодые дарования.

Рязанцев ждет насыщенная музыкальная программа.Фото: Владимир ФРОЛОВ

АВТОПАРАД, КОНЦЕРТ И ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

В 16 часов на Лыбедском бульваре пройдет конкурс «Таланты нашего двора». Одновременно на площади Ленина стартует «Рязанский автофест» с фестивалем ретроавтомобилей и военной выставкой Рязанского территориального гарнизона.

После парада на улице Ленина, с 16 до 20 часов, со стороны улицы Кольцова пройдет праздник «Вернисаж в стиле джаз». Здесь рязанцев ждет концерт с участием большинства рязанских джазовых коллективов и детей. Ожидаются Элла Хрусталева, оркестр ДК «Приокский», группа Feelin’s, аккордеонист из Москвы Сергей Корнышев, брейк–команда «Стиль Гагарина» и другие.

Вечерний концерт начнется в 19 часов на центральной сцене на площади Ленина с выступления Государственного академического рязанского русского народного хора. В 20 часов на сцену выйдет ВИА «Синяя птица», а апогеем празднования Дня города станет концерт популярного артиста Олега Газманова в 21 час. На 22 часа запланирован праздничный фейерверк, а в 22.10 рязанцы впервые увидят красочное водно–лазерное шоу «Танцующие фонтаны».

КСТАТИ

Поздравить Рязань можно в открытом конкурсе #моярязань, выразив любовь к городу в виде эссе, фото и видеозарисовок, картин, стихотворений и песен. Итоги подведут во время Торжественного приема главы города.