2018-07-31T14:30:00+03:00
Недвижимость

В Рязани рухнувший козырек подъезда едва не убил ребенка

«Комсомолка» разбиралась, почему, несмотря на просьбы жильцов, управляющая компания не демонтировала опасный элемент, и как теперь призвать коммунальщиков к ответу
Константин МОГИЛИН
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Строительный мусор оставшийся от рухнувшего козырька, представители УК «Изумрудный» не убирали несколько дней.Строительный мусор оставшийся от рухнувшего козырька, представители УК «Изумрудный» не убирали несколько дней.Фото: Константин МОГИЛИН
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В Рязани на улице Электрозаводской у дома №51 обрушился козырек подъезда. Свидетельницей происшествия стала восьмилетняя девочка. Тяжеловесная конструкция едва не убила ребенка ­ за секунды до падения маленькая жительница дома закончила говорить по телефону и отошла в сторону.

Обещанного до обрушения ждут?

Дом, в котором произошел инцидент, это бывшее заводское общежитие. Как мог убедиться журналист «КП», все его внутренние помещения находятся в ужасном состоянии: грязные стены, исписанные неприличными надписями, неприятные запахи и ужасная грязь. При этом на первом этаже бывшей общаги находится социально значимый объект ­ Рязанская городская общественная организация помощи умственно отсталым детям­инвалидам.

В случившемся жильцы винят свою управляющую компанию «Изумрудный». По их словам, коммунальщики игнорируют свои обязанности и вовсе не занимаются благоустройством дома.

­ Мы неоднократно обращались в нашу управляющую компанию с просьбой демонтировать этот козырек. Но на жалобы нам отвечали, что аварийным он не является, а значит, убирать его не нужно, ­ рассказала жительница дома Анна. ­ Вначале в «Изумрудном» нам обещали сделать в декабре ремонт, потом сроки перенесли на март, сейчас на дворе конец июля, а никаких подвижек в этом направлении нет.

Несмотря на то, что основная часть конструкции уже рухнула, некоторые ее элементы продолжают угрожающе свисать над головами жителей многоэтажки Фото: Константин МОГИЛИН

Несмотря на то, что основная часть конструкции уже рухнула, некоторые ее элементы продолжают угрожающе свисать над головами жителей многоэтажкиФото: Константин МОГИЛИН

Иллюзия Гудвина

За разъяснениями мы обратились к директору управляющей компании «Изумрудный» Роману Лаврентьеву. Однако от комментариев он, мягко говоря, воздержался. В ответ на заданные по существу дела вопросы он попросту выставил журналиста за дверь, обвинив в предвзятости и необъективности. Наверное, по мнению Романа Александровича, проще обвинить других, чем отвечать на неудобные вопросы о бездействии возглавляемой им организации.

Кстати, жильцы этого несчастного дома сменили не одну управляющую компанию в надежде, что хоть одна из них приведет его в порядок. Но, похоже, обещания и этой оказалась лишь иллюзией Гудвина, как в повести Александра Волкова про Изумрудный город.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Председатель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов:

­ Содержание многоквартирных домов относится к ведению законодательства о защите прав потребителей. Произошедшее в данном случае говорит нам о том, что собираемые с жильцов деньги, которые должны тратиться в том числе на профилактические осмотры, направленные на исключение аварийной ситуации, пошли неизвестно куда. То есть люди платили деньги, а осмотры и профилактика не проводились. А это значит, что жильцы вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области для привлечения к административной ответственности лиц, виновных в обрушении подъездного козырька. Кроме того, жильцы этого дома могут и должны обратиться в суд и потребовать возмещения от руководства УК «Изумрудный» причиненного им морального вреда, ведь в этой ситуации мог пострадать ребенок, а это действительно сильный стресс. Поэтому назначенные судом деньги, думаю, смогут стать пусть и незначительной, но все­таки компенсацией за причиненные людям страдания.

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