2018-07-31T13:47:49+03:00
Звезды

Авто-парад, угощенья и водно-лазерное шоу: в Рязани обнародовали полную программу Дня города

Гулять будем три дня, а под финал послушаем Олега Газманова
Мария БЛИНОВА
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Народный артист РФ будет выступать в Рязани часНародный артист РФ будет выступать в Рязани часФото: Александр ГЛУЗ
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В среду, 25 июля, в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Дня города. Напомним, его будут праздновать на следующей неделе – со 2 по 4 августа.

Кульминацией всех мероприятий станут большой субботний концерт и фейерверк на площади Ленина. Но и до этого вечера горожан ждут развлечения на любой вкус.

На празднике «Рязань – столица ВДВ» на этот раз станцуют 70 пар Фото: Екатерина СМБАТЯН

На празднике «Рязань – столица ВДВ» на этот раз станцуют 70 парФото: Екатерина СМБАТЯН

В четверг, 2 августа на стадионе «Спартак» (да-да, с ЦСК его перенесли!) пройдет традиционный праздник «Рязань – столица ВДВ». Зрителей ждут: прыжки с парашютом, выступление роты почетного караула, показательные выступления по рукопашному бою, спортивная эстафета, инсталляция «Парашют – символ ВДВ». И ставший уже традиционным офицерский вальс – на стадионе закружат 70 пар: курсанты станцуют с воспитанницами студий города.

В этот же день в 19.00 на танцверанде ЦПКиО пройдет «Беседка» – проект, основанный известным рязанским шоуменом Игорем Крысановым и объединяющий любителей дворовой песни разных поколений.

3 августа состоится два спортивных турнира и фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2018»: в пять вечера на улице Почтовой соберутся группы, исполняющие музыку разных направлений, художники и поэты – от участников подано уже более 70 заявок. Хедлайнером фестиваля станет группа «Балалайка-62».

А в субботу, 4 числа, праздники стартуют с самого утра. В 10 часов начнется фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». Желающие могут выбрать самые интересные для них маршруты, коих будет… 15 (!)

Внимание: записаться на участие нужно заранее. Кстати, экскурсии с посещениями музеев, интерактивами и мастер-классами – бесплатные.

В полдень на бульваре около цирка стартует первый в истории региона гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края». Гостей ждет дегустация продукции местных предприятий, блюда разных национальных кухонь, а ближе к вечеру – окрошка. Горадминистрация обещает приготовить 200 литров этого угощения. Тоже бесплатно.

В 15 часов на Почтовой – в Фотодоме – пройдет II фестиваль современного искусства «Параллели». На открытии работ дюжины рязанских мастеров соберутся представители нескольких поколений художников, фотографов и дизайнеров. Адрес: Почтовая, 58.

В 16.00 на площади Ленина начнется фестиваль ретро-автомобилей и выставка военной техники Рязанского гарнизона.

Выставки ретро-авто для нашего города уже не редкость, но это не мешает «старушкам» собирать толпы восхищенных зрителей Фото: Екатерина СМБАТЯН

Выставки ретро-авто для нашего города уже не редкость, но это не мешает «старушкам» собирать толпы восхищенных зрителейФото: Екатерина СМБАТЯН

В 19.00 на главную сцену выйдут артисты Государственного академического рязанского русского народного хора имени Е. Попова. А в 21.00 начнется концерт Олега Газманова, выступление которого рассчитано на час.

После, в 22.00 горожане увидят большой праздничный фейерверк, а спустя 10 минут – водно-лазерное шоу «Танцующие фонтаны».

Напомним, что в этот же день под Рязанью пройдет двухчасовое шоу «Авиамикс» – в небо над Дубровичами поднимутся лучшие пилоты России: расписание.

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