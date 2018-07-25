Авто-парад, угощенья и водно-лазерное шоу: в Рязани обнародовали полную программу Дня города
В среду, 25 июля, в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Дня города. Напомним, его будут праздновать на следующей неделе – со 2 по 4 августа.
Кульминацией всех мероприятий станут большой субботний концерт и фейерверк на площади Ленина. Но и до этого вечера горожан ждут развлечения на любой вкус.
На празднике «Рязань – столица ВДВ» на этот раз станцуют 70 парФото: Екатерина СМБАТЯН
В четверг, 2 августа на стадионе «Спартак» (да-да, с ЦСК его перенесли!) пройдет традиционный праздник «Рязань – столица ВДВ». Зрителей ждут: прыжки с парашютом, выступление роты почетного караула, показательные выступления по рукопашному бою, спортивная эстафета, инсталляция «Парашют – символ ВДВ». И ставший уже традиционным офицерский вальс – на стадионе закружат 70 пар: курсанты станцуют с воспитанницами студий города.
В этот же день в 19.00 на танцверанде ЦПКиО пройдет «Беседка» – проект, основанный известным рязанским шоуменом Игорем Крысановым и объединяющий любителей дворовой песни разных поколений.
3 августа состоится два спортивных турнира и фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2018»: в пять вечера на улице Почтовой соберутся группы, исполняющие музыку разных направлений, художники и поэты – от участников подано уже более 70 заявок. Хедлайнером фестиваля станет группа «Балалайка-62».
А в субботу, 4 числа, праздники стартуют с самого утра. В 10 часов начнется фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». Желающие могут выбрать самые интересные для них маршруты, коих будет… 15 (!)
Внимание: записаться на участие нужно заранее. Кстати, экскурсии с посещениями музеев, интерактивами и мастер-классами – бесплатные.
В полдень на бульваре около цирка стартует первый в истории региона гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края». Гостей ждет дегустация продукции местных предприятий, блюда разных национальных кухонь, а ближе к вечеру – окрошка. Горадминистрация обещает приготовить 200 литров этого угощения. Тоже бесплатно.
В 15 часов на Почтовой – в Фотодоме – пройдет II фестиваль современного искусства «Параллели». На открытии работ дюжины рязанских мастеров соберутся представители нескольких поколений художников, фотографов и дизайнеров. Адрес: Почтовая, 58.
В 16.00 на площади Ленина начнется фестиваль ретро-автомобилей и выставка военной техники Рязанского гарнизона.
Выставки ретро-авто для нашего города уже не редкость, но это не мешает «старушкам» собирать толпы восхищенных зрителейФото: Екатерина СМБАТЯН
В 19.00 на главную сцену выйдут артисты Государственного академического рязанского русского народного хора имени Е. Попова. А в 21.00 начнется концерт Олега Газманова, выступление которого рассчитано на час.
После, в 22.00 горожане увидят большой праздничный фейерверк, а спустя 10 минут – водно-лазерное шоу «Танцующие фонтаны».
Напомним, что в этот же день под Рязанью пройдет двухчасовое шоу «Авиамикс» – в небо над Дубровичами поднимутся лучшие пилоты России: расписание.
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