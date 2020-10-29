Рязанская НПК показала студентам свой завод

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26 октября Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») открыла свои двери для студентов радиотехнического университета. Будущие нефтехимики получили уникальную возможность своими глазами увидеть производство, на котором выпускают топливо для транспорта, битумы для дорог и другую различную нефтепродукцию.

Студенты напрямую смогли пообщаться с работниками завода, задать им вопросы и получить ответы. Встреча прошла в рамках профессиональной ориентации студентов.

ПО ОГРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ НА АВТОБУСЕ

Привлечение молодых квалифицированных кадров – одна из приоритетных задач профориентационной работы РНПК. Ежегодно в коллектив Рязанской НПК вливаются десятки молодых кадров – амбициозных и инициативных молодых людей, которые понимают значение карьеры в достижении жизненного успеха.

В рамках Дня открытых дверей студентам организовали обзорную экскурсию по заводу. На автобусе они проехали основную промплощадку, равную по площади 600 гектаров. Автобус делал остановки, для того чтобы молодежь узнала о применяемых на технологических объектах процессах и могла задать возникшие у нее вопросы.

Экскурсоводом выступил оператор установки каталитического риформинга, который является молодым специалистом завода. Он год назад окончил РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и приехал работать на рязанский нефтезавод. Молодой специалист, в том числе, рассказал студентам, как проходит его рабочий день, что входит в его повседневные обязанности.

«ВАЖНО УВИДЕТЬ ЗАВОД В САМОМ НАЧАЛЕ»

Своими впечатлениями от увиденного поделился студент-первокурсник направления «Химическая технология органических веществ» Михаил Ойцев. Молодой человек приехал в Рязань из Кораблина для того, чтобы учиться, впервые увидел завод, на котором мечтает работать.

– Больше всего меня, конечно, впечатлил его масштаб, эти огромные установки, различное технологическое оборудование. Нам рассказали о процессах, применяемых на заводе – и я даже не смог запомнить эти термины, но тем интереснее мне будет дальше учиться и еще раз вернуться сюда, чтобы закрепить знания. А после учебы очень хочу, чтобы меня приняли на работу в РНПК, на сегодня это моя мечта, – рассказал Михаил.

День открытых дверей в РНПК – это возможность для учащихся познакомиться с условиями труда на предприятии, узнать о востребованных профессиях и трудоустройстве, задать напрямую вопрос профессионалам, пообщаться с руководством компании.

НАША СПРАВКА

Ежегодно РНПК предоставляет возможность студентам пройти учебную, производственную и преддипломную практики. В 2020 году на производственной практике побывали свыше 100 студентов ведущих инженерно-технических вузов России и ссузов Рязани и Рязанской области, на преддипломной – 40 студентов.

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