МУП «УРТ» обновил автопарк автобусами из Москвы

Техника поступила в наш город по соглашению с «Мосгортранс».

С середины октября на муниципальные маршруты регулярных перевозок стали выходить автобусы, поступившие в Рязань из Москвы по соглашению с «Мосгортранс». Всего в распоряжение МУП «Управления Рязанского троллейбуса» предоставлены 50 машин марки «ЛиАЗ».

Это комфортные низкопольные автобусы, которые оснащены камерами видеонаблюдения, системой слежения ГЛОНАСС, звуковым оповещением об остановках, информационным табло и кондиционером.

Кроме того, для маломобильных пассажиров и мам с колясками снаружи и внутри автобуса предусмотрены кнопка вызова водителя и откидной пандус. При этом водитель сможет опустить автобус вбок на десять сантиметров, чтобы таким пассажирам было удобнее зайти. А в самом салоне для инвалидов-колясочников есть специальные ремни безопасности.

Рабочее совещание на территории МУП «УРТ» с руководством администрации Рязани и правительством Рязанской области.

Автобусы без кондукторов

По состоянию на 23 октября на социально важные муниципальные маршруты № 2, 13, 11, 20 и в отдаленные поселки вышли порядка 15 единиц. Старые же машины направят на капитальный ремонт, и после этого они вновь вернутся на линии.

Как отметил начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно, все московские автобусы будут работать без кондукторов. В салонах установлены два валидатора для оплаты картами - в салоне и у водителя. У него же можно будет оплатить проезд наличными деньгами.

- На незагруженных маршрутах точно не будет кондукторов, а дальше будем смотреть, анализировать, - уточнил заместитель руководителя по пассажирским перевозкам МУП «УРТ» Алексей Тришкин. - Планировать можно одно, но все будет видно в процессе работы.

На зарплату в 80 тысяч рублей!

В связи с тем, что автопарк МУП «Управление Рязанского троллейбуса» в последнее время активно обновляется, на предприятии открыт ряд вакансий, в первую очередь требуются водители автобусов. Причем, на вполне конкурентоспособную заработную плату. По словам руководителя МУП «УРТ» Дмитрия Минченко, заработная плата сотрудников, при полной смене и выполнении планов, составит до 70-80 тысяч рублей.

Для пассажиров-инвалидов и мам с колясками предусмотрены кнопка вызова водителя и откидной пандус.

- Это с тем учетом, если будет выполняться план по количеству пройденных километров, выполнены все запланированные рейсы, перевыполняться план по пассажиропотоку и соблюдаться безопасный режим работы, - говорит Дмитрий Николаевич. - У человека будет оклад, и, после выполнения и перевыполнения планов, будет формироваться его доплата. Вот все это вкупе и будет достигать 80 тысяч рублей.

ВАКАНСИИ

Какие еще места вакантные на МУП «УРТ»:

- кондуктор пассажирского транспорта;

- водитель троллейбуса на регулярных городских пассажирских маршрутах;

- мойщик-уборщик подвижного состава;

- главный инженер предприятия;

- энергодиспетчер;

- слесарь-сантехник;

- слесарь-ремонтник;

- инженер электролаборатории;

- электромонтер контактной сети;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования;

- инженер по оборудованию зданий и сооружений.

Социальный пакет:

- медицинская и социальная страховки;

- ежегодные оплачиваемые отпуска;

- оплачиваемые больничные листы;

- компенсации работникам, совмещающим работу с обучением;

- иные гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.