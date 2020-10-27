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Спорт

Зрители увидели в Рязани "сухого" Чечелева и настоящую командную победу

Новокузнецкий "Металлург" ничего не смог противопоставить подопечным Сергея Решетникова
Павел АВЕРИН
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Капитан "горожан" Владимир Карпов на острие атаки.

Капитан "горожан" Владимир Карпов на острие атаки.

Фото: Павел АВЕРИН

Поражение 24 октября от "Ермака" наставник "горожан" назвал пощечиной на послематчевой пресс-конференции. Какие потом говорил Сергей Решетников слова игрокам, останется тайной.

Сергей Решетников проводит анализ прямо по ходу матча.

Сергей Решетников проводит анализ прямо по ходу матча.

Фото: Павел АВЕРИН

В понедельник, 26 октября, зрители увидели другую "Рязань" - быструю и напористую. Но сначала "металлурги" решили хозяев льда "закалить": те уже на первой минуте оказались вчетвером. Затем последовало еще одно удаление в составе "Рязани". Гости в обоих случаях большинства сыграли беззубо.

А в середине первого периода Никита Жульдиков заставил взорваться трибуны - 1:0. В начале второго периода хозяева льда реализовали численное преимущество - Николай Буренов поменял цифры на табло. Отметим, что второй игровой отрезок прошел в основном в психологическом противостоянии, казалось, вот-вот и хозяева заиграют на удержание счета. К счастью, в защиту "горожане" не откатились. А на 47 минуте Виталий Кудрин установил окончательный счет в этом непростом для обеих команд матче 3:0.

3:0. Победная точка поставлена.

3:0. Победная точка поставлена.

Фото: Павел АВЕРИН

Воспитанника "Амура" и, по всей вероятности, голкипера "Калгари" можно поздравить с очередным "сухарем" . Кстати, Даниил Чечелев обладает своеобразной техникой. Клюшку с защитным щитком он держит в левой руке, а ловушку - в правой, что является редкостью. Тренеры, как правило, учат нападающих бросать "под блин" - там уязвимое место вратаря. А у Даниила вместо "блина" ловушка...

У Даниила Чечелева есть уже юные почитатели.

У Даниила Чечелева есть уже юные почитатели.

Фото: Павел АВЕРИН

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