ХК "Рязань" не смог переиграть явного аутсайдера

Домашний праздничный антураж не помог "Рязани". Фото: Павел АВЕРИН

Перед этим матчем в активе хозяев льда было 4 победы - да еще каких! У "Ермака" семь поражений кряду. Но все когда-то заканчивается: и радость, и огорчение.

Задумки были, но... Фото: Павел АВЕРИН

Подопечные Сергея Решетникова начали, как и положено команде с самого верха таблицы. Но... кавалерийского наскока не получилось. Затем удаление и 0:1. Коуч "горожан" уверял меня, что особых претензий к Дмитрию Годесу не имеет, но Решетников не знал, что у меня налажены нормальные отношения с некоторыми близкими к команде людьми. Причиной поражения тренерский штаб сделал в конечном итоге голкипера, пропустившего все шайбы, когда команда играла в меньшинстве.

Первоначально сложилось впечатление, что вратарь Ильяс Гафиулин прямо-таки спаситель "Ермака". Но, внимательно посмотрев запись матча, мнение поменялось. Не голкипер спасал - форварды "Рязани" действовали без "изюминки", бросая "в пузо" вратарю. Вероятно, были уверены, что победа уже в кармане - а Гафиулин в конце концов дрогнет.

Гафиулин отлично выполнил свою работу. Фото: Павел АВЕРИН

После игры я задал Решетникову вопрос с подтекстом, мол, не устала ли команда от побед.

- Разве можно устать от побед?, - вопросом на вопрос ответил наставник "горожан". Оказывается, можно. В субботу, 24 октября, этот момент равнодушия настал. И один из показателей - незабитый буллит.

Единственный момент радости рязанских болельщиков. Фото: Павел АВЕРИН

В понедельник в Рязань приедет команда "с именем" и с характером - новокузнецкий "Металлург". Встряхнутся ли подопечные Решетникова? Захотят ли показать тот искрометный хоккей, в который играть умеют?

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