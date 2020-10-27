«Торговый Дом ОКА-РЕКА» - 18 лет молочного качества

.

Продукция небольшого молочного завода, открывшегося в 2002 году в селе Новоселки Рыбновского района, хорошо известна многим рязанцам. Молочку «ОКА-РЕКА» можно приобрести в торговых сетях ТД «Барс», гипермаркет «Глобус», «Пятерочка» и многих других организациях розничной торговли. Кроме того, Торговый Дом «ОКА-РЕКА» поставляет свои продукты учреждениям социальной сферы: детским садам, школам и больницам.

ВСЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Когда предприятие начало свою работу, его производственная мощность составляла всего одну тонну молока в сутки. Сегодня ЗАО «Торговый Дом ОКА-РЕКА» перерабатывает пять тонн сырья в сутки, а в его штате числятся несколько десятков сотрудников. Кстати, несмотря на пандемию, здесь полностью сохранили кадровый состав, ведь найти специалистов такого высокого уровня сегодня очень сложно. С момента создания предприятия и по настоящее время здесь трудятся коммерческий директор Екатерина Танцевило, главный технолог Татьяна Жукова и мастер Раиса Натарова.

На небольших производственных площадях ЗАО «Торговый Дом ОКА-РЕКА» организован выпуск практически всех традиционных видов молочных продуктов: питьевого молока, кефира, ряженки, творога, сыра мягкого «Адыгейский» и масла сливочного.

НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ ОТ ПРОВЕРЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Поставщиком сырого молока является находящееся рядом хозяйство ООО «Вакинское Агро». Заливные луга и отсутствие поблизости крупных промышленных производств создают условия получения экологически чистых молочных продуктов. С 2017 года под этой торговой маркой на полках рязанских магазинов появились: напиток кисломолочный йогуртный «Снежок», ряженка, йогурты с наполнителями (клубника, персик-папайя, вишня, черная смородина и др.). В перспективе предприятие планирует расширение ассортимента продукции под маркой «Фермерский продукт».

- Консерванты мы не используем, поэтому сроки годности нашей продукции небольшие,- поясняет коммерческий директор Екатерина Танцевило. - При производстве кисломолочных продуктов используется проверенная годами закваска прямого внесения фирмы «Христиан Хансен», продукт качественный и дорогой - и никаких неприятных сюрпризов.

Сейчас широкий ассортимент продукции «Ока-Река» представлен в магазинах Рязани. Также «Ока-Река» участвует в региональной программе «Забота».

За годы работы на предприятии появились свои производственные традиции, позволяющие уделять качеству продукции особое внимание, сравнимое разве что с небольшим семейным производством.

ВАЖНО!

Для приготовления молочной продукции на заводе используют только натуральные компоненты: свежие ягоды, молоко, сливки, закваску. Здесь делают упор на качество, а не на количество.

Реклама.