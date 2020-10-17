История с душком. Кто травит жителей Рязани сероводородом?

В Рязани — локальная экологическая катастрофа: уже около двух недель горожане жалуются на неприятный запах городского воздуха. Рязанцы говорят, что запах напоминает им ароматы вокзального туалета и выгребной ямы. Ситуация осложняется ранним началом отопительного сезона: из-за теплой осени в квартирах очень жарко, а открыть окна не позволяет сильная вонь. Кто же виноват в произошедшем? Этот вопрос волнует сейчас жителей города, общественников, экологов, чиновников.

Жители собираются на пикеты, местные ведомства завалены жалобами, предприятия проверяются – в Рязани ищут источник вони, которая мучает жителей уже несколько дней. Региональное минприроды после массовых жалоб сообщило, что в одном из городских районов было выявлено значительное превышение ПДК по сероводороду: например, в районе Турлатово это было 20 ПДК. «Наибольшее содержание сероводорода в воздухе фиксировалось 6 и 7 октября. При этом в первый из дней концентрация вещества в Турлатове была в 14 раз больше нормы, а спустя час в Песочне — в 8 раз. На следующий день — в 11 и в 8 раз соответственно с разницей в два часа», – отмечает заместитель руководителя управления регионального Росприроднадзора Ирина Акимова.

Практически сразу же виновным «назначили» РНПК (АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», структура «Роснефти»).

Но на предприятии заявили, что с начала октября взяли примерно 3000 проб воздуха, и экологическая лаборатория нефтезавода и привлеченная лаборатория Росгидромета превышений ПДК на территории не выявили. Не было и аварий, остановок, технических сбоев. Сотрудники РНПК уверяют: и на территории их предприятия есть запах, какого раньше не было, но превышений по сероводороду не было обнаружено.

Параллельно проверяются и другие заводы региона – например, АО «Русская кожа», ООО «ТЕХНО», ООО «Трансфлекс», Окская птицефабрика, виновных ищет прокуратура и Росприродназдор.

В СМИ, в том числе и федеральных, стали выходить статьи о том, что именно РНПК может быть виновен в ужасающем запахе. «Возникает ощущение срежесированной заказной кампании, - говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Чиновники, очевидно, пытаются свалить с больной головы на здоровую. Местный бизнес, связанный с региональной администрацией и Думой, не соблюдает экологические нормы и стремится сделать козлом отпущения Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, которую как раз отличает строгий экологически ориентированный подход.

«РНПК» эффективно реализует проекты, направленные на модернизацию производства и минимизацию выбросов вредных веществ. При этом завод

является основным поставщиком всех видов высококачественных нефтепродуктов в центральный регион России». Напомним также, что РНПК - крупнейший налогоплательщик и работодатель Рязанской области, численность сотрудников завода составляет более 3000 человек.

Для понимания: именно на территории завода находятся единственные в городе очистные сооружения. Дело в том, что город Рязань не имеет своей очистной станции, а стоки всего города уже 60 лет обеззараживает цех № 20 Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Таким образом, РНПК, фактически, принимает все городские стоки – в том числе и других предприятий, например, кожевенного завода, который, кстати, считается очень грязным производством с высоким уровнем токсичных выбросов.

Особо отметим, что очистные сооружения занимают площадь в 64 гектара, их мощность – 320 тысяч кубометров воды в сутки. Причем стоки самой компании составляют в общем объеме меньше пятой части, остальное – все бытовые и промышленные стоки города. Здесь очищают стоки не химическим способом, а, по самой современной технологии – облучением ультрафиолетом. За доли секунды, что вода проходит через кассеты с лампами, свет уничтожает всю патогенную флору, возбудителей всех возможных инфекционных заболеваний. Сейчас РНПК выделяет 860 млн рублей на обслуживание городских очистных сооружений — это в год. Плюс затраты компании на перевооружение и реконструкцию очистных сооружений – они с 2013 по 2019 годы превысили 400 млн рублей.

«В рамках своих социальных обязательств завод ежегодно выделяет 860 млн рублей на обслуживание городских очистных сооружений, - отмечают в РНПК. - Ежесуточно биологические очистные сооружения принимают и очищают до 320 тыс. куб. м. сточных вод. Из них 15% - это стоки АО «РНПК», 85% - бытовые и промышленные стоки города Рязань. При этом сточные воды, поступающие от других промышленных предприятий г. Рязань, зачастую значительно превышают нормативные показатели: многие предприятия не очищают собственные стоки надлежащим образом, а также игнорируют необходимость поддерживать в исправном состоянии собственные очистные сооружения. Водоканал г. Рязань принимает и поставляет на городские очистные сооружения стоки со значительным превышением концентрации загрязняющих веществ по целому ряду показателей».

Конечно, легче всего обвинить в неприятном запахе именно завод. Однако основное производство нефтезавода сейчас находится на плановом ремонте и технологические мощности задействованы не более чем наполовину. Кроме того, выбросы нефтезавода обычно не имеют «навозного» запаха. «В настоящее время на производственной площадке АО «РНПК», - говорится в заявлении завода, - ведется плановый капитальный ремонт технологических установок, в этой связи загрузка мощностей предприятия значительно снижена. Завод работает в штатном технологическом режиме».

Но зачем и кому надо назначать виновным именно Рязанский НПЗ?

Очень характерно, что на РНПК – как на главного виновника выбросов – указывают местные чиновники. По некоторым данным, одним из тех, кто активно интересуется проблемой, является заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий. Имеющий двойное гражданство этот госслужащий курирует деятельность Минстроя, Министерства ТЭК и ЖКХ, ГУ архитектуры и градостроительства. Его интерес к РНПК объясним не только желанием прикрыть подчиненных (городские канализационные стоки, как мы понимаем, пахнут не розами). С 2014 по 2018 год Беленецкий работал на должности заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению АО «РНПК». По результатам внутреннего расследования установлена причастность Беленецкого к причинению ущерба в размере 8,2 млн. руб. при организации работ по ремонту цеха №28 АО «РНПК». После этого трудовые отношения с ним были расторгнуты. Теперь Беленецкий пытается повесить все экологические проблемы местного бизнеса, связанного с региональными чиновниками, на бывших работодателей.

Однако ключевую роль в нынешней истории играет борьба за Рязанский водоканал, которая в последнее время серьезно обострилась. Рязанский водоканал уже несколько лет пытается взять в долгосрочную аренду «Росводоканал», входящий в небезызвестную «Альфа групп» Михаила Фридмана и Германа Хана. В 2015 году у этих предпринимателей ничего не вышло, Гордума выступила резко против. Противники концессии подчеркивали, что частный бизнес собирался вкладываться в развитие «Водоканала» только спустя 15 лет с момента подписания договора. Сейчас разговоры о передаче водоканала в концессию возобновились. 3 сентября на онлайн пресс-конференции гендиректор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков, ссылаясь на сайт Федеральной антимонопольной службы, утверждал, что убытки «Водоканала» в 2019 году составили более 200 миллионов рублей. Но в Рязани далеко не все разделяют такую оценку.

— Рязанский «Водоканал» — прибыльное предприятие. Мы не видим необходимости передавать его в концессию, — заявила в конце августа руководитель фракции «Единой России» в Гордуме Елена Волкова.

Мэрия опять отказалась заключать договор с РВК, ни РВК пытается это решение оспорить. Таким образом, сейчас именно структуры Фридмана и Хана пытаются воздействовать на город, чтобы получить в концессию прибыльное предприятие. Но куда они будут скидывать стоки? Правильно, в городские очистные сооружения, которыми владеет Рязанский НПЗ. И если убедить общественность в том, что на предприятии за этим объектом не следят, то легко можно будет поставить вопрос о том, чтобы передать очистные другому хозяину — сначала в город, а потом и в аренду – чтобы не разрывать производственную цепочку: водоснабжение и канализацию. Так за небольшие деньги можно будет получить новое оборудование, в которое можно не вкладывать годами.

«Хан и Фридман в своё время владели Рязанским НПЗ, - отмечает Дмитрий Журавлев. - Как и все так называемые «эффективные» собственники родом из 90-х, они практически не вкладывались в производство, максимально выжимая соки из завода. Несмотря на то, что РНПК перешла Роснефти предприимчивые бизнесмены успели окопаться в Рязани, обрасти связями в местных органах власти и уже несколько лет пытаются «отжать» у города водоканал, повесив при этом все проблемы, связанные с городским стоком, на свой бывший актив - Рязанский НПЗ”.

Ещё один момент, который старательно замалчивают городские чиновники - Рязань буквально окружена свалками – легальными и нет, многие из них переполнены. По официальным данным, в Рязанской области работает 38 мусорных полигонов. По данным карты Экологического рязанского альянса (ЭРА), помимо этого, на просторах региона есть несколько сотен несанкционированных свалок, на которые люди и разного рода учреждения годами выбрасывают мусор. И это мы еще не берем в расчет полигоны промышленных предприятий, у которых что ни свалка – то яд. Кстати, по информации того же альянса, из 2 500 населенных пунктов региона договоры на вывоз мусора подписаны только у 700.

Крупнейшей городской свалкой владеет бывший мэр Рязани Олег Шишов. Он получил ее в самом начале нулевых. Объектом распоряжалось принадлежащая ему компания «Региональные инвестиции». В середине нулевых Шишов, уже депутат горсовета, начал стремительно брать под контроль бизнес не только по захоронению, но и по вывозу мусора в Рязани. Важным шагом в этом направлении было назначение Шишова директором муниципальной «Спецавтобазы по уборке города» , которая позднее была обанкрочена.

В 2008 году городская Дума назначила его главой администрации Рязани, однако вскоре назначенный в том же 2008 году губернатором Олег Ковалев начал выдавливать Шишова с должности. После его отставки в 2010 году региональные власти попытались лишить Шишова и контроля над свалкой, однако это не удалось. В ходе борьбы было создано ООО «Эко-Пронск», которому отдали землю под свалку. Когда же пришлось пойти на компромисс с Шишовым, фирму передали ему. Именно это юрлицо стало региональным оператором по работе с отходами в декабре прошлого года. В настоящее время на портале госзакупок «Эко-Пронск» объявил три тендера на вывоз мусора в Рязани, городах и районах области на общую сумму около 1 млрд 300 млн руб. Известно также, что Шишов вел переговоры о том, чтобы перевозить и захоранивать на рязанских свалках мусор из Москвы. По данным на конец 2018 года переговоры не закончились ничем. Но то, что чужой мусор не везут в Рязань, никто поручиться не может.

Это место складирования отходов — порой опасных, нерассортированных – никто не проверяет их на выбросы седоводорода. Этой и другим городским свалкам никто не ставит задач по быстрому устранению проблемы, никто не накладывает на них штрафы, их вообще как бы не замечают. Ни их, ни сотен несанкционированных помоек, которые отравляют все живое. Ранее СМИ рассказывали об одной подобной свалке – в поселке Турлатово под Рязанью, куда мусоровзы свозят химические отходы со всей страны. Свалкой уже много лет владеет семья предпринимателя Деева, но полигон закрыть местные власти или не хотят или не могут.

Все в Рязани понимают, что виновника запаха надо найти. Причем быстро и желательно настоящего, а не того, кого удобнее всего обвинить. «Люди очень возмущены. Если в результате проверки окажется, что мы вообще ничего не установили, и ответственность не определена, это будет нехороший прецедент», — отмечает руководитель общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович.