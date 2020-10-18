В Рязани на Театральной площади состоялся экологический пикет

На площади собралось несколько сотен человек. Фото: Константин МОГИЛИН

18 октября на площади Театральной в Рязани состоялся санкционированный пикет по «За чистый воздух». Несколько сотен рязанцев вышли с плакатами и транспарантами, чтобы привлечь внимание властей к главной экологической проблеме последних недель - неприятному запаху, который распространился по всему городу.

Выразить свое недовольство собрались представители общественности, политических партий, экологи и просто неравнодушные жители города. Всего на площади побывало несколько сотен человек.

«Ситуация накалилась, и все это понимают»

По словам организаторов пикета, проблема загрязнения окружающей среды в Рязани обострилась особенно в последнее время. Представители надзорных органов при этом предполагают, что причастность к появлению неприятного запаха могут иметь промышленные предприятия города, среди которых: Рязанский завод смазочных материалов, Русская кожа, завод Техно, РНПК, СФАТ, Рязаньавтодор и другие. Кроме того, вблизи городской черты расположены мусорные свалки, а также многочисленные несанкционированные свалки бытовых отходов, о которых сообщают местные экологи.

Люди требовали перестать загрязнять воздух. Фото: Константин МОГИЛИН

Председатель общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович делать выводы не торопится и так же, как все, ждет официальных результатов проверки контролирующих органов. Общественник убежден, что пикет должен, в первую очередь, привлечь внимание к этой проблеме:

- То, что акцию согласовали и то, что ее поддержали рязанцы, говорит нам о том, что ситуация накалилась, и все это понимают. Важно, чтобы источник и причины неприятного запаха в городе был найден. В Рязани действует много предприятий, и определить причастного к этому необходимо в рамках правового поля.

По словам депутата Рязанской областной Думы Григория Парсентьева, горожан очень взволновала длительность неприятного запаха и вялая реакция уполномоченных органов на происходящее:

- Есть необходимость в корректировке регламента взаимодействия людей с надзорными органами по факту таких ситуаций. Люди могут повлиять на решение подобных ситуаций своей активностью, и подобные пикеты – это лишь часть работы. В первую очередь, необходимо писать запросы в компетентные органы. Чем больше запросов от граждан, тем больше шанс, что проблема решится.

Некоторые пришли в респираторах. Фото: Константин МОГИЛИН

900 миллионов рублей на обслуживание городских очистных сооружений

Напомним, ранее надзорные органы предположили, что в числе прочих источников запахов может быть и рязанский нефтезавод. Тем не менее в пресс-службе предприятия не один раз сообщали, что РНПК к загрязнениям отношения не имеет.

- С начала месяца компания провела более 3000 анализов по основным показателям состояния атмосферного воздуха в результате превышения ПДК не зафиксировано, - отметили в пресс-службе.

Также в РНПК сообщили, что ежегодно тратят около 900 миллионов рублей на обслуживание городских очистных сооружений. При этом объем сточных вод РНПК не превышает 15% от общего объема бытовых и промышленных стоков, поступающих на данные очистные сооружения. 85% стоков – это бытовые и промышленные стоки других производственных объектов города Рязань.

Сточные воды, поступающие от других промышленных предприятий Рязани, значительно превышают нормативные показатели: многие из них не очищают стоки надлежащим

образом, игнорируя необходимость поддерживать в исправном состоянии собственные очистные сооружения.

Напомним, рязанцы продолжают жаловаться губернатору Николаю Любимову на неприятный запах атмосферного воздуха. Но к настоящему времени официальных комментариев о причине загрязнения не прозвучало.