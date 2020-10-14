Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: Наши новые дома появятся в разных районах города - от Октябрьского до Московского

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: «Те, кто следит за нашими социальными сетями, первыми узнают о новых планируемых проектах компании».

5 октября в сети Инстаграм прошел прямой эфир с генеральным директором ГК «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым. Это была уже пятая виртуальная встреча руководителя одного из самых крупных и заслуженных девелоперов нашего региона с рязанцами. Вопросы поступали в течение нескольких дней до эфира и непосредственно во время него. Две трети из них касались конкретных жилых комплексов, и треть - имели общую направленность. Разумеется, ответить на все из них во время общения со зрителями было невозможно. Однако за почти пятьдесят минут общения Антон Сергеевич осветил самые важные и актуальные темы.

КТО ОТПРАЗДНУЕТ НОВОСЕЛЬЕ ДО КОНЦА ГОДА?

- Когда собственники могут получить ключи от своих квартир в ЖК «Видный», д. 4?

- 30 сентября введен в эксплуатацию ЖК «Видный» по адресу: Княжье Поле, д. 6 (строительный адрес д. 4). Несмотря на то, что нас немного подвели поставщики импортного оборудования из-за ситуации с коронавирусом, мы сделали все от себя зависящее, чтобы уложиться в сроки, определенные договором долевого участия. Сейчас мы занимаемся подключением газа в доме, для того чтобы в ближайшее время начать передачу квартир участникам долевого строительства. Так что, уважаемые наши клиенты, купившие квартиру в ЖК «Видный», в ближайшее время вас пригласят в офис ГК «ЕДИНСТВО» на ул. Вокзальной, д. 41 для подписания акта приема-передачи.

- Какие дома у нас планируются к вводу до конца этого года?

- В 20-х числах октября планируем ввести в эксплуатацию ЖК «Овация» и начать передачу дольщикам, затем - в конце октября - ЖК «Правый берег», дом 1 и первая очередь ЖК «Маргелов». Ближе к ноябрю планируем сдать ЖК «Жуков». По всем этим объектам срок передачи ключей у нас в договорах прописан до 31 декабря 2020 года. До конца года ожидается достаточно большой объем работ, но с учетом того опыта, который есть у ГК «ЕДИНСТВО» по передаче более чем 1 миллиона квадратных метров жилья участникам долевого строительства, думаю, мы с ним справимся.

- Назовите, пожалуйста, срок сдачи ЖК «Чапаев».

- Если вы обратили внимание, все работы по объектам - внешние и внутренние - завершены. Сейчас мы занимаемся благоустройством. Но вы должны понимать, что объект большой и сложный как в архитектурном плане, так и из-за большого количества квартир.

- Какая пристройка планируется у первого подъезда ЖК «Скобелев», д. 6?

- Пристройка предусмотрена проектом дома и проектной декларацией. Изначально планировалась нежилое помещение свободной планировки, но, скорее всего, это будет спортивный центр.

- Когда начнется продажа кладовых помещений в ЖК «Овация»?

- В ЖК «Овация» 6 или 8 кладовых помещений, расположенных на первом этаже. И реализация начнется в ближайшие дни. Если вы оставляли заявку для менеджеров, то они с вами свяжутся и предложат помещение, которое вам больше нравится.

- Можно ли будет арендовать машино-место в ЖК «Жуков»?

- Если речь идет о подземной парковке, то там осталось не так много мест, и я думаю, что застройщик, скорее всего, не будет сдавать их в аренду, поскольку они пользуются достаточно большим спросом для такого объекта. Дело в том, что в паркинге всего 62 места.

ЖК «МАРГЕЛОВ»: О КОМФОРТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

- На балконах третьей очереди строительства мы увидели лестницы. Если это эвакуационные выходы, объясните, для чего они нам нужны?

- Речь идет о пожарных лестницах, которые предусмотрены на определенном количестве балконов. Это требование пожарной безопасности, и мы обязаны на стадии строительства их выполнить. Но после того как человек получает ключи от квартиры и становится полностью собственником своего жилья, он самостоятельно принимает решение, что делать с этим эвакуационным выходом. Практика показывает, что 99,9% собственников срезают лестницу, заваривают люк и используют всю площадь лоджии или балкона. И никто в данном случае не может заставить вас сохранить эту лестницу.

- Будут ли застеклены незадымляемые лестницы, которые соединяют переход между двумя секциями жилого комплекса?

- Из названия самой лестницы - незадымляемая - следует, что как раз она не должна быть застеклена. На момент сдачи дома никакого застекления быть не может, потому что это будет противоречить нормам пожарной безопасности. Жилой комплекс был спроектирован, исходя из всех нормативов, которые предусматривают наличие либо эвакуационных лестниц, либо таких незадымляемых пространств.

- Предусмотрено ли в жилом комплексе отопление подъездов?

- Зона вестибюля в подъездах отапливаться будет, однако отопление самих подъездов проектом не предусмотрено. Но по опыту строительства и эксплуатации такого рода домов могу вас заверить, что в подъездах аналогичных проектов не холодно.

- Сохранится ли концепция двора без машин, и где будет происходить зона разгрузки и погрузки у нежилых помещений?

- Территория жилого комплекса на сегодняшний момент ограждена и таковой и останется. Зона погрузки-разгрузки размещена с боковых торцов самих нежилых помещений и никаким образом не затрагивает внутреннюю дворовую территорию. Кроме того, торговый центр, который строится неподалеку, также будет иметь свое ограждение. Всего на территории двора будет три выезда. Первый и основной - со стороны улицы Кальной, второй - между двумя секциями, третий, противопожарный - около торгового центра, но он не будет основным. Хочу особенно подчеркнуть: там, где располагается детская площадка и площадка для отдыха, парковок не будет. Разумеется, мы предусмотрели возможность заезда к подъезду и выгрузки, но машина в обязательном порядке должна будет выехать, чтобы не мешать движению по дворовой территории. Как видите, концепция двора без машин осталась в неизменном виде.

- Какое количество парковочных мест планируется у второй и третьей очередей жилого комплекса?

- Я могу сказать, что общее количество парковочных мест в ЖК «Маргелов» - как платных, так и бесплатных - более 500. На сегодняшний момент разлиновка произведена, и вы можете самостоятельно подсчитать, сколько приблизительно парковочных мест получается после ввода в эксплуатацию первой очереди. После ввода в эксплуатацию второй очереди парковочное пространство будет дополнено территорией перед нежилыми помещениями.

ЖК «МИЧУРИН»: БОЛЬШОЙ ДВОР И НИКАКОЙ КОТЕЛЬНОЙ

- Какого рода перепланировка может быть выполнена по заявлению, и можно ли переместить стены санузла?

- Границы мокрых зон, к которым относятся санузлы, перемещать нельзя. Вариант перемещения перегородки между лоджией и жилым помещением можно рассмотреть, но нужно понимать, на какой стадии находится степень готовности квартир. Если эти перегородки на сегодняшний день возведены, то такого рода перепланировку мы уже не делаем. Мы можем не возводить стены, но ломать стены, после того как они уже готовы, я считаю не совсем правильным.

- Во дворе дома находится котельная. Что будет с ней после сдачи дома в эксплуатацию?

- В конце сентября 2020 года администрация города объявила конкурс для переключения близстоящих домов на центральное отопление с последующим выводом из эксплуатации так называемой низко рентабельной мощности, то есть котельной, которая располагается во дворе жилого комплекса. До конца этого года работы по переключению домов, которые были запитаны по горячему водоснабжению и отоплению от данной котельной, будут осуществлены. Когда котельную выведут из строя, мы займемся ее ликвидацией. Вместо нее на этом месте будет благоустройство. Наше заявление о том, что площадь дворовой территории ЖК «Мичурин» будет занимать более

1 гектара, остается в силе. Здесь расположатся три самостоятельных двора, два - на стиллобатной части и один большой общий двор, куда будет открыт доступ для всех желающих. Въезд в закрытый двор - с улицы Маяковского и Яхонтова. Въезды на территорию будут оснащены шлагбаумами, чтобы внутрь не могли проникнуть посторонние люди. Со стороны 9-этажного дома с улицы Есенина двор будет закрыт забором.

- Какие из спортивных объектов будут построены во дворе дома?

- Будет большая площадка с современными антивандальными тренажерами для занятий воркаутом.

- Когда вы планируете сдать в эксплуатацию жилой комплекс?

- По договору долевого участия срок передачи - до 30 июня 2021 года. Работы на объекте ведутся достаточно активно. Если погодные условия нам не помешают, мы сможем передать объект и в этом году. Но считаю, что сдавать дома под гарантийные письма без завершения благоустройства территории - неправильно. Сроки, установленные договором, мы в любом случае соблюдем.

ЖК «Жуков» -­ один из самых современных проектов, строящихся в Дашково-­Песочне. Здесь все предусмотрено для комфортной жизни: от грамотной планировки квартир до развитой инфраструктуры района.

ЖК «ЛОМОНОСОВ»: ЦВЕТ ФАСАДА И ОСНАЩЕНИЕ КВАРТИР

- Почему для фасада жилого комплекса выбран такой цвет?

- К сожалению или к разочарованию, не все зависит от мнения самого застройщика и не всегда учитывается мнение клиентов строительной компании. Цвет фасада и подборка цветового рисунка определяется в таком документе, как паспорт цветового решения, который утверждается органом местного самоуправления. По ЖК «Ломоносов» (строительный адрес - Семчинская, 3 корп. 2) паспорт цветового решения был утвержден администрацией города.

А мы со своей стороны его реализуем. Поэтому на сегодняшний момент вынужден констатировать, что окрас фасада дома является финальным по паспорту цветового решения и меняться не будет.

- Планируется ли оснащение квартир в доме видеодомофонами?

- Согласно проекту, квартиры данного жилого комплекса оснащаются домофонами. Видеодомофоны устанавливаться не будут.

- На сайтах о продаже недвижимости в некоторых объявлениях написано, что в строящемся доме ЖК «Ломоносов» квартиры будут сдаваться с газовой плитой и ванной. Так ли это?

- Уважаемые участники долевого строительства! Исчерпывающая информация о строящихся квартирах содержится только в одном документе - это договор долевого участия, а также на сайте строительной компании. В договоре указано, какие виды работ будут произведены и какое оборудование будет установлено в квартире. По ДДУ в ЖК «Ломоносов» ванны и газовой плиты не предусмотрено. Не устанавливаются они на сегодняшний момент и в других новостройках ГК «ЕДИНСТВО». Поэтому, если вы увидите такое объявление через агрегаторы «Авито» или «Домофон», это значит, что кто-то купил квартиру и перепродает ее уже от нынешнего собственника. Если кто-то - риелтор или собственник - будет вам говорить, что данная опция предусмотрена застройщиком, то это неправда.

ЖК «ВРЕМЯ»: ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ И ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА

- Подскажите, возможна ли установка теплых полов в квартире на этапе строительства?

- На данном объекте опция по установке теплых полов не предусматривается. Более того, в первой секции уже ведется подготовка для заливки стяжки пола, поэтому, скорее всего, даже если вы приобрели квартиру в первой секции и планировали сделать теплые полы, то сейчас уже поздно. После приемки квартиры вы можете заняться этим самостоятельно.

- Планируется ли сделать территорию у дома закрытой?

- Да, дворовая территория ЖК «Время» будет огорожена. То есть въезд туда, где находится спортивная детская площадка, площадка для отдыха и прогулок, будет ограничен.

- Будет ли организована возле жилого комплекса платная парковка?

- Процентов 80, что территория платной парковки возле ЖК появится. И вы сможете приобрести место по типу тех парковочных пространств, какие организованы в жилых комплексах «Современник», «Видный», «Королев», «Скобелев» и «Голицын».

ЖК «ПРАВЫЙ БЕРЕГ»: СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЕСПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ

- Будет ли этот объект гипотетически когда-нибудь включен в границы города Рязани?

- Дело в том, что ЖК «Правый берег» находятся на территории Рязанского района и входит в Дядьковское сельское поселение. Но вопрос об изменении границ города Рязани - это исключительно самостоятельное решение двух органов местного самоуправления - администрации Рязанского района и администрации Рязани, которое утверждает правительство Рязанской области. Мы со своей стороны, конечно, не против, чтобы эта территория вошла в состав Рязани, поскольку мы прекрасно понимаем, что проживающие в данном квартале люди будут большую часть времени проводить в городе. Но в данном случае это решение органов власти.

- Расскажите про физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад, которые должны появиться на территории квартала.

- Исходя из проекта планировки на территории квартала, вдоль улицы Большой, будет располагаться физкультурно-оздоровительный комплекс.

И мы будем его строить самостоятельно за счет внебюджетных средств, после того как завершим первую и вторую очереди. Таким образом, он замкнет периметр внутренней дворовой территории первых двух домов. Теперь что касается детского сада, который предусмотрен проектом планировки. Мы передали администрации Рязанского района территорию рядом с ЖК «Правый берег». И насколько нам известно, у администрации совместно с правительством Рязанской области есть планы по строительству на этом участке детского сада. То есть он будет вплотную примыкать к уже построенной школе. Так что в этом квартале условия для проживания будут достаточно комфортные.

- Какие цены будут на старте продаж второй очереди жилого квартала?

- Старт продаж начался месяц назад. Цены вы можете узнать у менеджеров, которые занимаются реализацией ЖК «Правый берег», или позвонив по телефону 8 (4912) 300-003.

- Планируете ли вы устроить платные парковки в жилом квартале?

- На данный момент застройщик не планирует строительство платной парковки для ЖК «Правый берег». Количество машино-мест, которые предусмотрены в бесплатном варианте, для первой очереди достаточное. Дальше будем смотреть за динамикой размещения автомобилей и принимать решение исходя из этого. Возможно какая-то часть земельного участка, предназначенного для последующего строительства, будет использована для организации платной парковки.

- Будет ли сделан пешеходный переход к жилому кварталу?

- Мы двумя руками за. Но улица Большая имеет магистральное значение, и нам вряд ли позволят сделать дополнительную зебру, когда в 50 метрах уже есть регулируемый переход со светофором.

ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ»: СРОКИ СДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДОВОК

- Достоверна ли информация, что в жилом комплексе не будет кладовок?

- По этому проекту видно, что на этажах кладовок нет. Наличие их в подвальном этаже зависит от того, как будут проложены коммуникации. Дело в том, что в подвале в первую очередь прокладываются коммуникации, а дальше смотрится, получается там кладовое помещение или нет. На сегодняшний момент заканчивается работа по фасадам, и в ближайшее время мы приступим к прокладке коммуникаций. И после этого будет принято окончательное решение.

- Успеете ли вы сдать жилой комплекс в 2020 году?

- Если мы успеем закончить все работы в текущем году, то будем этому очень рады. Если погода будет такой же хорошей, как осенью и зимой в прошлом году, то работы по благоустройству можно продолжать и в осенне-зимний период. Но если погода нам не позволит, тогда ввод в эксплуатацию перенесем ближе к весне следующего года. Но напомню, что в договоре долевого участия срок передачи ключей по этому объекту - не позже 30 июня 2021 года.

Ключи от своих квартир в ЖК «Олимпийский» собственники получат не позднее 30 июня 2021 года.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

- Есть ли у вас в обозримом будущем планы по постройке жилых комплексов в центре Рязани в периметре воображаемого квадрата - площадь Театральная, площадь Ленина, Торговый городок, Мясокомбинат?

- Мы планируем и в конце этого года, и в начале следующего выводить новые проекты, но пока это пусть остается сюрпризом. Однако те, кто следит за нашими социальными сетями, конечно, первыми узнают о новых планируемых проектах ГК «ЕДИНСТВО». На сегодняшний день могу только сказать, что строительство развернется в разных районах города - начиная с Октябрьского района и заканчивая Московским. Возможно и в Роще, и центре города.

В любом случае надеюсь, что эти проекты будут востребованы у наших жителей так же, как и все остальные проекты ГК «ЕДИНСТВО».

- Какие документы подписывает собственник при предварительном осмотре своей квартиры?

- Во время осмотра у вас на руках будет акт предварительного осмотра. В графе «замечания» вы можете записать свои замечания по поводу качества выполненных работ и установленного оборудования. Также в акт вам необходимо занести показания счетчиков на момент осмотра - для вас это нулевой меридиан, с которого вы начнете платить за коммунальные услуги. Вот этот акт вы и подписываете.

- Помогите разобраться. В нашем договоре долевого участия указана квадратура квартиры 58 метров. А фактически после сдачи дома в эксплуатацию у нас вышло 60 метров. Скажите, почему так вышло?

- На самом деле существуют два понятия: расчетная площадь, которая указывается в договоре долевого участия, и фактическая площадь, которая получилась по факту окончания строительства. И в договоре есть пункт, который предусматривает взаимодействие сторон при уменьшении или увеличении фактической площади относительно расчетной. И если мы построили квартиру чуть меньше той, за которую вы заплатили, мы возвращаем деньги исходя из расчета стоимости квадратного метра на момент приобретения. Если площадь немного увеличилась, то мы просим доплатить средства участников долевого строительства. Как правило, система взаиморасчетов у нас колеблется примерно в пределах плюс-минус 1,5 кв. м. Так что могу вас заверить: все взаимоотношения сторон по данному вопросу урегулированы ДДУ. А покупателей при заключении договора прошу обратить внимание на этот пункт, чтобы на момент ввода дома в эксплуатацию для вас это не стало приятным или неприятным сюрпризом.

- Расскажите, на какой стадии планы по строительству школы в 7-м микрорайоне Песочни?

- Вопросы о планах по строительству социальных объектов правильнее адресовать администрации города. Но со своей стороны я могу сказать так: 3 гектара земли под строительство школы рядом с ЖК «Королев» мы уже городу передали. Более того, мы готовы в какой-то части нести затраты по проектированию этого объекта. Но поскольку объект предусматривает школу на более чем тысячу учеников, то его стоимость непосильна никому из застройщиков города Рязани. Строительство будет вестись за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

НА ЗАМЕТКУ

До конца этого года генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев планирует провести еще один или два прямых эфира, на которых ответит на вопросы клиентов и будущих клиентов компании. Наиболее интересные вопросы будут освещены в официальных группах в соцсетях - www.vk.com/edinstvo_rzn и www.instagram.com/edinstvo_62.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, 41, помещение Н5. Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.