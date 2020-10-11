Рязанский губернатор выразил соболезнования семье женщины, погибшей от взрывов на складе боеприпасов

Женщина скончалась не приходя в сознание. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

11 октября стало известно о смерти одной из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами неподалеку от поселка Желтухинский в Рязанской области. Эту информацию подтвердил глава региона Николай Любимов.

- К сожалению, сегодня пришла печальная новость. Ломакина Мария Николаевна, несмотря на все усилия наших медиков, скончалась. Врачами была проведена интенсивная терапия, были предприняты все возможные меры, однако спасти ее не удалось. Мы обязательно окажем всю посильную помощь семье погибшей, - написал губернатор на своей странице «ВКонтакте».

Из источника в региональном минздраве также стало известно, что женщина умерла не приходя в сознание, а в больницах региона находится еще шесть пострадавших в результате ЧП.

Напомним, 7 октября на территории военного склада загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее). В радиусе 25 километров от места пожара эвакуировали около 2,5 тысяч человек.

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