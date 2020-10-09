«Мы обяжем собственника восстановить дом, в противном случае инициируем процедуру изъятия»

На улице Щедрина в Рязани сохранилось еще достаточное количество деревянных жемчужин.

Рязань – один из древнейших городов России. Гости, посещающие областной центр, по праву ожидают увидеть историческую застройку. Однако за пределами кремля встретить старинные, тем более деревянные, здания в Рязани становится все труднее. Для сохранения аутентичной застройки города остается совсем немного времени, пока она не оказалась утраченной навсегда.

28 июля этого года на заседании областного правительства были утверждены границы «Исторического поселения Рязань» и предмет охраны, но заметных подвижек обыватели пока не заметили.

Чтобы обратить внимание на существующую проблему утраты городом своего лица, редакция рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» организовала круглый стол «Как сохранить памятники деревянного зодчества в Рязани». Мероприятие прошло на базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Мы попытались собрать вместе представителей профильных министерств и ведомств, строительных компаний, контролирующих организаций и общественных деятелей.

Участники круглого стола за работой.

МЕШАЮТ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ЖИЛЬЦЫ

Одной из первых тем, затронутых участниками круглого стола, стал многострадальный дом сестер Хвощинских (Семинарская, 10). Несколько лет назад на восстановление этого памятника истории и культуры пытались собрать деньги всем миром, но дом так и стоит в руинах…

– Важно сохранить память об этом доме не только, как о доме Хвощинских, но и о доме, где в ХХ веке жил выдающийся врач-рентгенолог Павел Эммерихович Штейнлехнер, один из создателей рентгеновской службы. Это именно ему мы обязаны появлением рентгена в Рязани, – отметила руководитель Фонда поддержки и сохранения культурного наследия (фонд является официальным оператором проекта по сохранению дома Хвощинских) Екатерина Филиппова. – Благодаря помощи рязанцев, на реставрацию памятника удалось собрать 647 000 рублей. Общая стоимость проекта реставрации составила порядка трех миллионов рублей. Конечно, мы никогда бы не потянули такую сумму без спонсорских средств. Сегодня проект готов, но мы не можем приступить к ремонту, поскольку там (в доме) до сих пор зарегистрированы люди.

– Мне представляется, что выйти из этого тупика можно одним-единственным образом, – высказал свое мнение председатель Рязанской организации Союза архитекторов России Вячеслав Макаров, – нужно найти агрессивного юриста, который помог бы разрешить ситуацию, когда в доме числятся люди, не проживающие в нем.

Дом сестер Хвощинских (Семинарская, 10) сегодня выглядит ужасно.

Прозвучала информация, что последняя сделка по регистрации жильцов по адресу: Рязань, Семинарская, 10 была осуществлена в 2015 году. Отметим, что к этому времени здание уже фактически не существовало!

В свою очередь заместитель председателя Совета рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Игорь Кочетков отметил, что собственники жилых помещений, расположенных в памятниках истории и культуры, должны в обязательном порядке исполнять охранные обязательства.

– Необходимо направить соответствующее письмо на имя начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия о принуждении собственников к исполнению охранных обязательств, а в противном случае инициировать процедуру изъятия объекта культурного наследия у недобросовестных собственников, – подчеркнул Игорь Иванович.

Нужно сказать, что ВООПИиК в тот же день подготовило и направило данное письмо в инспекцию по охране памятников

– Решение о создании дома-музея Хвощинских было принято еще в восьмидесятые годы горисполкомом, который возглавляла Надежда Николаевна Чумакова. Часть жильцов успела получить новое жилье, – отметила директор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина. – Но до конца решение выполнить не удалось. Несомненно, что дом сестер Хвощинских и среда вокруг этого дома должны быть сохранены. Нельзя столько говорить об этом и не довести до конца.

Екатерина Алексеевна Филиппова добавила, что невозможно рассматривать сохранение дома Хвощинских в отрыве от двух других деревянных домов, расположенных по соседству – дом Овсянникова (Семинарская, 14) и дом, где бывал художник Врубель – (Семинарская, 16).

– Этот островок аутентичной Рязани будет по-настоящему притягателен для туристов, – сказала она.

Дом Овсянникова на улице Семинарской.

ДОГОВОР ЕСТЬ, НО ОН КАБАЛЬНЫЙ

Краевед и руководитель группы «Рязань, которую мы потеряли» Александр Дударев высказал мнение, что, прежде всего, для сохранения культурного наследия в областном центр необходимо заново провести паспортизацию домов.

– У нас очень многие инстанции ориентируются на документы БТИ. А по этим документам в городе нет зданий, построенных ранее 1917-1918 годов! Семнадцатый-восемнадцатый – время переписи жилищного фонда, – сказал Александр Юрьевич, – но автоматически дата этой первой советской переписи стала вдруг датой постройки здания. Доходит до смешного – согласно документам БТИ гостиные ряды у филармонии (памятник XVIII-XIX веков) построены в 1917 году… Инспекция по охране памятников, я считаю, должна инициировать новую процедуру паспортизации всех объектов.

Также Александр Дударев привел примеры других российских городов, в которых удалось сохранить неповторимый облик путем создания в деревянных домиках небольших частных музеев.

– У нас есть программа, по которой мы предлагаем муниципальные площади по сниженной арендной ставке без аукциона для создания частных музеев, – отметила заместитель министра культуры Рязанской области Ольга Голева. – Именно по такой схеме мы работали с создателями Музея леденца.

Оптимизм Ольги Николаевны совсем не разделил Игорь Кочетков:

– Да, в Рязани есть положение о муниципальной собственности, к нему существует ряд приложений, в том числе договор аренды. Но он же кабальный… Он позволяет выкинуть арендатора в любой момент. У нас был арендатор, который хотел взять под восстановление Дашковскую богадельню (улица Затинная). Им предложили форму, по которой договор может быть расторгнут в одностороннем порядке буквально из-за каждого малейшего замечания от пожарных, управления благоустройства и прочих структур. Мы предлагаем альтернативную форму для объектов в руинированном состоянии. Дашковская богадельная как раз относится к таким объектам. Предлагаем разработать типовую форму для памятников в аварийном состоянии на 49 лет аренды.

Дом с башенкой на улице Щедрина нуждается в срочном ремонте.

В рамках круглого стола были рассмотрены также вопросы, касающиеся сохранения ансамблей улиц Щедрина и Садовой, разобщенности действий заинтересованных в сохранении нашей истории людей и организации. Участники высказали желание собираться в данном формате регулярно – собрать своеобразный клуб деревянного зодчества Рязани, на котором обсуждались бы насущные проблемы и намечались пути их решения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В круглом столе по разным причинам не приняли участие рязанские застройщики. А ведь именно от них сегодня во многом зависит архитектурный облик исторического центра. Мы решили направить им материалы круглого стола, чтобы они поделились своим мнением на тему сохранения аутентичной Рязани. Их ответы мы опубликуем в одном из следующих выпусков «Комсомолки».