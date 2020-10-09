В Рязани стартовал десятый сезон Ночной хоккейной лиги

Один из острых моментов первого матча нового сезона.

3 октября в Ледовом дворце спорта «Десант» на улице Солнечной состоялись первые игры X сезона Ночной хоккейной лиги. Главный хоккейный любительский чемпионат страны уже давно приковал к себе внимание болельщиков региона.

В этом году количество команд вновь выросло: на лед выйдут 22 команды в дивизионе «Любитель 40+» и 8 команд в «Лиге Надежды». Всего же около 700 хоккеистов сразятся друг с другом в захватывающих матчах. Очень примечательно, что в НХЛ выступают представители не только областного центра, но и спортсмены из Касимова, Чучково, Сапожка, Рязанского, Скопинского, Рыбновского, Спасского районов.

Перед пресс-конференцией журналисты смогли понаблюдать за матчем двух команд, представлявших коллективы предприятий «Рельеф-Центр» и «Шкода-Рязань». Производители канцелярских товаров и сотрудники автомобильного дистрибьютора сражались упорно. Тех и других поддерживали болельщики, одетые в цвета команд, с трещотками и разученными кричалками – этот любительский матч с первого взгляда было трудно отличить от схватки профессионалов. В конце концов со счетом 2:1 победила «Шкода-Рязань».

Рязанское руководство НХЛ пришли поддержать спортивные ведомства города и области.

На пресс-конференции Сергей Пилюгин, заместитель директора фонда НХЛ России, подвел итоги предыдущего девятого сезона и подчеркнул, что несмотря ни на какие вызовы пандемии и кризиса, в десятом сезоне (он будет проходить под девизом «Мы – хоккейная страна!») примет участие еще больше команд.

– В целом по Российской Федерации в девятом сезоне выступило 1027 команд. Но опросы показывают: это только четверть от тех, кто играет в хоккей, так что расти нам есть куда, – уверен Пилюгин.

– Действительно, за эти годы мы ни разу не останавливались и не отступали назад, – признался региональный представитель НХЛ и президент федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов. – Наш региональный этап теперь будет называться региональным чемпионатом. Это высокое признание. Скоро в регионе появятся новые ледовые дворцы. Тогда мы сможем достигнуть еще большего.

Уже сегодня любой рязанец, желающий после работы поиграть в хоккей, вне зависимости от своего уровня подготовки, способен найти команду, в которой его примут. Именно такая организация способствует массовости спорта в НХЛ.

В поддержку развития спорта в Рязанской области выступили заместитель министра спорта Рязанской области Игорь Мишин и начальник управления спорта рязанской городской администрации Кирилл Сосунов.

НАША СПРАВКА

Проект Ночная хоккейная лига был основан в 2011 году по инициативе и при участии президента России Владимира Путина, министра Сергея Шойгу, а также известных советских и российских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. Сейчас это проект №1 в развитии массового спорта в РФ. Рязанская область 8 лет подряд признается лучшей по количеству участников и носит звание «Столица любительского хоккея».

КСТАТИ

Министерство обороны России подписало приказ с разрешением руководству ледового дворца спорта «Десант» принимать соревнования, организованные гражданскими организациями. Ранее он был предназначен только для спортивных мероприятий, которые организовали или в которых участвуют военнослужащие.

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