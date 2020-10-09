«Капитал-строитель жилья!» сдал очередной дом на 2 года раньше срока!

Фото: «Капитал-строитель жилья!»

«Капитал» начал выдавать ключи от квартир жильцам второй очереди в Семейном квартале Петра и Февронии на Солотчинском шоссе. Ввод в эксплуатацию должен был произойти в конце 2022 года, но застройщик сдал дом уже сейчас!

Более 300 семей получат ключи в течении 3-х недель!

Предыдущие дома были сданы с опережением сроков, что Вы можете проверить в открытых источниках. Первая очередь СМАРТ квартала на Славянском проспекте была сдана 24.10.19 вместо 08.12.20, то есть больше чем на год раньше срока. Первая очередь ЖК «Лето» — 27.12.17 вместо 10.11.18, то есть почти на год. Первая очередь ЖК «Соловушка» была сдана 14.04.2017 вместо 28.11.2017. Вторая была сдана 27.12.17 вместо 30.08.18, то есть обе более чем на полгода.

Фото: «Капитал-строитель жилья!»

Фото: «Капитал-строитель жилья!»

Фото: «Капитал-строитель жилья!»

Еще есть шанс купить квартиру в уже готовом доме! Семейный квартал Петра и Февронии включает в себя 3 дома. Сейчас сдано уже два дома, а сдача третьего запланирована в 3 квартале 2021 года. Шикарное благоустройство территории не оставит никого равнодушным: дворы домов закрыты от машин и организованы как пространство для отдыха, спорта и прогулок. Квартал отличается уникальными планировочными решениями, главное из которых - квартиры с собственными террасами. Из функциональных особенностей в квартирах предусмотрены большие мастер-спальни с отдельной ванной комнатой, просторные кухни-

гостиные и гардеробные комнаты. Подъезды просторные и светлые, а на первых этажах традиционно расположены просторные колясочные комнаты

В инфраструктуре района продумано все, что необходимо для комфортной жизни. При этом не придется никуда ехать – спортзал, бассейн, детский сад, магазины, кафе и рестораны – всё в шаговой доступности! Подробнее о квартале на сайте компании www.kapital62.ru и по телефону 90-15-85.

Фото: «Капитал-строитель жилья!»

Застройщик ООО «Альфа», проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф

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