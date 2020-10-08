Администрация Рязани намерена бороться с загрязнителями городских дорог

На совещании в городской администрации обсудили проблему загрязнения дорог.
Мы часто видим на наших дорогах, как из машины, перевозящей песок, щебень или бетонный раствор на проезжую часть, а то и на движущиеся мимо автомобили, сыплется ее содержимое. Казалось бы, ничего особенного. Однако кусок щебня может повредить кузов или стекло другой машины, а бетон, оказавшийся на асфальте, прилипает чуть ли не намертво, тем самым портя дорожное полотно.
Нарушителям – бой!
Этой проблеме было посвящено расширенное совещание с участием структурных подразделений администрации, представителей ГИБДД, АО «Порт Коломна». Встречу провел заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.
Городские административные комиссии с начала года зафиксировали множество нарушений при перевозке на большегрузном транспорте сыпучих материалов без покрытия брезентом. В прошлом же году 53 нарушителя были привлечены к административной ответственности с наложением штрафа.
– Часто миксеры идут в сторону новостроек с перегрузом, бетон переливается через край и остается на дорогах. Городским службам практически невозможно его убрать до конца. Изза чего наносится вред дорожному покрытию и создаются не удобства для автомобилистов, – рассказала руководитель МБУ «Дирекция благоустройства города» Ирина Трошина.
Водители грузовиков, везущих песок из речного порта, почемуто часто забывают накрыть свой груз тентом.
Откуда везут мусор на дороги?
Большинство автомобилей, игнорирующие правила перевозок сыпучих грузов, следуют по Портовому проезду. Куда после и переместились участники совещания, решившие посмотреть на проблему своими глазами. За час было зафиксировано более десятка нарушений – машины следовали в сторону города без специального тента. Кроме того, чаще всего в ночное время, на обочины дорог указанного участка неизвестные выбрасывают строительный и другой мусор. Понятно, что без усиленного надзора в этом месте со стороны сотрудников административных комиссий и ГИБДД не обойтись.
– В первую очередь нам необходимо остановить дальнейшее замусоривание этой территории и добиться соблюдения правил перевозки сыпучих материалов, – отметил заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. И добавил, что в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству города на участке частично проведут грейдирование и уберут мусор.