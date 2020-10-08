Администрация Рязани намерена бороться с загрязнителями городских дорог

На совещании в городской администрации обсудили проблему загрязнения дорог.

Мы часто видим на наших дорогах, как из машины, перевозящей песок, щебень или бетонный раствор на проезжую часть, а то и на движущиеся мимо автомобили, сыплется ее содержимое. Казалось бы, ничего особенного. Однако кусок щебня может повредить кузов или стекло другой машины, а бетон, оказавшийся на асфальте, прилипает чуть ли не намертво, тем самым портя дорожное полотно.

Нарушителям – бой!

Этой проблеме было посвящено расширенное совещание с участием структурных подразделений администрации, представителей ГИБДД, АО «Порт Коломна». Встречу провел заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.

Городские административные комиссии с начала года зафиксировали множество нарушений при перевозке на большегрузном транспорте сыпучих материалов без покрытия брезентом. В прошлом же году 53 нарушителя были привлечены к административной ответственности с наложением штрафа.

– Часто миксеры идут в сторону новостроек с перегрузом, бетон переливается через край и остается на дорогах. Городским службам практически невозможно его убрать до конца. Изза чего наносится вред дорожному покрытию и создаются не удобства для автомобилистов, – рассказала руководитель МБУ «Дирекция благоустройства города» Ирина Трошина.

Водители грузовиков, везущих песок из речного порта, почему­то часто забывают накрыть свой груз тентом.

Откуда везут мусор на дороги?

Большинство автомобилей, игнорирующие правила перевозок сыпучих грузов, следуют по Портовому проезду. Куда после и переместились участники совещания, решившие посмотреть на проблему своими глазами. За час было зафиксировано более десятка нарушений – машины следовали в сторону города без специального тента. Кроме того, чаще всего в ночное время, на обочины дорог указанного участка неизвестные выбрасывают строительный и другой мусор. Понятно, что без усиленного надзора в этом месте со стороны сотрудников административных комиссий и ГИБДД не обойтись.

– В первую очередь нам необходимо остановить дальнейшее замусоривание этой территории и добиться соблюдения правил перевозки сыпучих материалов, – отметил заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. И добавил, что в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству города на участке частично проведут грейдирование и уберут мусор.