Автокросс в Рязани: по благословению Бабьего лета

Александр Ильичев (Шатура) преодолевает последний поворот трассы. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

3-4 октября под Рязанью прошли традиционные соревнования по автомобильному кроссу, посвященные Дню урожая. В регионе к тому моменту уже вторую неделю царствовало Бабье лето. Множество людей устремились за пределы города, чтобы насладиться красивыми и теплыми осенними днями.

Павел Долгушин в погоне за лидерами заезда. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Нужно сказать, что рязанский автокросс, несмотря на отсутствие у гонки статуса чемпионата или Кубка России, собрал неплохое количество участников. Практически в каждой зачетной группе борьба за распределение мест на пьедестале почета разгорелась отнюдь не шуточная. Лишь в классе Д3 «багги» не набралось должного количества спортсменов.

В зачетной группе Д2-Н, казалось, победу после поломки автомобиля у Станислава Евсенина (Рязань) должен был оформить многоопытный Владимир Скороходов (Рязань). Итоговый результат определялся по сумме двух заездов (субботнего и воскресного). Скороходов выиграл субботний старт и уже вышел на позицию атаки лидировавшего Михаила Никулина (Рязань) в воскресной гонке, когда у автомобиля срезало привод… В результате итоговая победа досталась именно Никулину.

В борьбе за лидерство Никулин (№99) против Скороходова. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Механик Владимира Скорохода в раздумьях о причинах поломки автомобиля. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Украшением воскресного дня стала борьба за победу между Сергеем Симкой (Бронницы) и Дмитрием Пучковым (Рязань) в зачетной группе Д2-классика. Но сколько не давил рязанский спортсмен на гостя из Подмосковья, обогнать его не удалось.

Две грузовые "Оды" на трассе. Исаев (№82) против Гусева. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на внедорожниках УАЗ красивую дуэль в воскресенье устроили Денис Кечкин (Подмосковье) и Дмитрий Володин (Рязанская область). Гонщики несколько раз обменялись позициями в борьбе за лидерство, но в итоге оба вынуждены были сойти с дистанции. Правда, Володин за счет хорошего результата в субботу, все же поднялся на пьедестал почета (см. ниже результаты соревнований).

В грузовых классах ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 обошлось без сюрпризов. Победы одержали фавориты – Валерий Фролов и Вячеслав Свечников (оба Рязань).

Воскресный заезд на грузовиках ЗИЛ-130.

Результаты соревнований:

Зачетная группа – Д2-классика (легковые, задний привод):

1. Сергей Симка (Бронницы)

2. Дмитрий Пучков (Рязань)

3. Александр Головастов (Рязань)

Зачетная группа – Д2-Н (легковые, передний привод):

1. Михаил Никулин (Рязань)

2. Владимир Скороходов (Рязань)

3. Иван Гудилин (Егорьевск)

Зачетная группа – Д3 («багги»):

1. Владислав Строганов (Нижегородская область)

2. Илья Копытов (Рязанская область).

Зачетная группа - Т1-2500 (полноприводные автомобили):

1. Роман Катышев (Раменское)

2. Дмитрий Володин (Рязанская область)

3. Андрей Агапов (Рязань).

Зачетная группа – Т-4-2 («Газель»):

1. Алексей Ермаков (Рязань)

2. Юрий Григорьев (Рязань)

3. Алексей Савин (Рязань).

Зачетная группа – Т-4-1 (ГАЗ-53):

1. Валерий Фролов (Рязань)

2. Владимир Власов (Рязанская область)

3. Андрей Кученев (Рязань).

Зачетная группа – Т-4-3 (ЗИЛ-130):

1. Вячеслав Свечников (Рязань)

2. Роман Степанов (Рязань)

3. Дмитрий Козлов (Москва).