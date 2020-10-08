Автокросс в Рязани: по благословению Бабьего лета

Александр Ильичев (Шатура) преодолевает последний поворот трассы.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
3-4 октября под Рязанью прошли традиционные соревнования по автомобильному кроссу, посвященные Дню урожая. В регионе к тому моменту уже вторую неделю царствовало Бабье лето. Множество людей устремились за пределы города, чтобы насладиться красивыми и теплыми осенними днями.
Павел Долгушин в погоне за лидерами заезда.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Нужно сказать, что рязанский автокросс, несмотря на отсутствие у гонки статуса чемпионата или Кубка России, собрал неплохое количество участников. Практически в каждой зачетной группе борьба за распределение мест на пьедестале почета разгорелась отнюдь не шуточная. Лишь в классе Д3 «багги» не набралось должного количества спортсменов.
В зачетной группе Д2-Н, казалось, победу после поломки автомобиля у Станислава Евсенина (Рязань) должен был оформить многоопытный Владимир Скороходов (Рязань). Итоговый результат определялся по сумме двух заездов (субботнего и воскресного). Скороходов выиграл субботний старт и уже вышел на позицию атаки лидировавшего Михаила Никулина (Рязань) в воскресной гонке, когда у автомобиля срезало привод… В результате итоговая победа досталась именно Никулину.
В борьбе за лидерство Никулин (№99) против Скороходова.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Механик Владимира Скорохода в раздумьях о причинах поломки автомобиля.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Украшением воскресного дня стала борьба за победу между Сергеем Симкой (Бронницы) и Дмитрием Пучковым (Рязань) в зачетной группе Д2-классика. Но сколько не давил рязанский спортсмен на гостя из Подмосковья, обогнать его не удалось.
Две грузовые "Оды" на трассе. Исаев (№82) против Гусева.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
В заездах на внедорожниках УАЗ красивую дуэль в воскресенье устроили Денис Кечкин (Подмосковье) и Дмитрий Володин (Рязанская область). Гонщики несколько раз обменялись позициями в борьбе за лидерство, но в итоге оба вынуждены были сойти с дистанции. Правда, Володин за счет хорошего результата в субботу, все же поднялся на пьедестал почета (см. ниже результаты соревнований).
В грузовых классах ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 обошлось без сюрпризов. Победы одержали фавориты – Валерий Фролов и Вячеслав Свечников (оба Рязань).
Воскресный заезд на грузовиках ЗИЛ-130.
Результаты соревнований:
Зачетная группа – Д2-классика (легковые, задний привод):
1. Сергей Симка (Бронницы)
2. Дмитрий Пучков (Рязань)
3. Александр Головастов (Рязань)
Зачетная группа – Д2-Н (легковые, передний привод):
1. Михаил Никулин (Рязань)
2. Владимир Скороходов (Рязань)
3. Иван Гудилин (Егорьевск)
Зачетная группа – Д3 («багги»):
1. Владислав Строганов (Нижегородская область)
2. Илья Копытов (Рязанская область).
Зачетная группа - Т1-2500 (полноприводные автомобили):
1. Роман Катышев (Раменское)
2. Дмитрий Володин (Рязанская область)
3. Андрей Агапов (Рязань).
Зачетная группа – Т-4-2 («Газель»):
1. Алексей Ермаков (Рязань)
2. Юрий Григорьев (Рязань)
3. Алексей Савин (Рязань).
Зачетная группа – Т-4-1 (ГАЗ-53):
1. Валерий Фролов (Рязань)
2. Владимир Власов (Рязанская область)
3. Андрей Кученев (Рязань).
Зачетная группа – Т-4-3 (ЗИЛ-130):
1. Вячеслав Свечников (Рязань)
2. Роман Степанов (Рязань)
3. Дмитрий Козлов (Москва).