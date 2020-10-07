Конкуренция – не помеха

Заместитель главы администрации Рязани Олег Федин: «Создание кластера – это требование времени, которое сегодня нельзя игнорировать».

В Рязанской области создан отраслевой кластер пищевой промышленности. 2 октября состоялась церемония подписания соглашения. В ней приняли участие представители администрации города Рязани, 14 предприятий и Центра кластерного развития АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций».

Идея создания кластера принадлежит городской администрации. Именно в областном центре ведут свою деятельность или реализуют значительную часть продукции участники кластера. Кстати, среди предприятий-участников есть и муниципальные – «Детское питание» и «Хлебозавод №3», а значит, для них открываются новые горизонты.

Объединение в кластеры – требование времени

С самого начала у будущих участников кластера возник резонный вопрос. Если, например, в радиоэлектронном и станко-инструментальном кластерах имеются ярко выраженные кооперационные связи, то в пищевой и перерабатывающей промышленности предприятия чаще конкурируют между собой. Как в таком случае представить себе широкомасштабное сотрудничество?

– Объединение предприятий в кластеры дает возможность для обсуждения и решения совместных вопросов, в том числе для лоббирования своих интересов, а также обеспечивает доступ к различным мерам поддержки – как регионального, так и федерального уровня, – пояснил руководитель Центра кластерного развития АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» Максим Жданов.

Центр кластерного развития вошел в состав объединения, чтобы координировать его деятельность, помогать в выстраивании устойчивых кооперационных связей, способствовать привлечению новых партнеров и реализации совместных инвестиционных проектов. Администрация города Рязани, конечно, также настроена на всестороннее взаимодействие:

– Мы готовы усилить совместную работу в экономической деятельности, ведь у Рязани есть мощный потенциал в этой области. Эффективное взаимодействие между предприятиями – это не просто рычаг для повышения производства. Это требование времени, которое сегодня нельзя игнорировать. Изобретать велосипед непродуктивно, а вот делиться и обмениваться опытом работы – единственный правильный подход, – отметил заместитель главы администрации Рязани Олег Федин.

По мнению Олега Федина, создание кластера будет способствовать развитию новых технологий в работе, производству конкурентоспособной продукции и улучшению качества продовольственного обеспечения населения.

Соглашение о создании кластера визирует представитель Скопинского мясокомбината.

Вуз как неотъемлемая часть кластера

В качестве ведущего вуза кластера пищевой промышленности выступает Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева. Это и источник квалифицированных кадров, и научно-исследовательская платформа.

– Для нас это, прежде всего, стратегическое партнерство, которое позволяет совершенствовать подготовку студентов, расширять базу предприятий для проведения практик и стажировок. Участники рынка, в свою очередь, смогут принять на работу специалистов, уже знакомых с производством, – оценил преимущества кооперации ректор РГАТУ, профессор Николай Бышов.

Говоря о перспективах взаимодействия предприятий и вуза, в ходе церемонии привели пример радиотехнического университета, который по заявке участников радиоэлектронного кластера сформировал новую специальность и уже получил бюджетные места на следующий учебный год.

Таким образом, предприятия пищевой промышленности с помощью РГАТУ в перспективе смогут не только удовлетворять текущие потребности в кадрах, но и определять векторы развития на будущее.

Меры поддержки: весомые и разнообразные

Участники кластера пищевой промышленности, как и остальных подобных объединений, получают комплексную консультационную поддержку экспертов Центра кластерного развития и возможность претендовать на получение целого ряда мер господдержки. Одно из направлений – это содействие в участии предприятий в российских и международных выставках:

– От любого предприятия, которое что-то производит и хочет о себе заявлять, рынок сейчас требует участвовать в крупных выставках, и это тоже немалые затраты. Наш регион традиционно оказывал поддержку желающим показать себя на выставке «Золотая осень» в Москве. Рассчитываем, что благодаря кластеру список таких мероприятий расширится, – поделился ожиданиями заместитель Генерального директора ООО АМК «Рязанский» по коммерческим вопросам Егор Подоль.

Список мер господдержки для участников кластера весьма широк. Это помощь в выводе на рынок новых продуктов, в переподготовке либо повышении квалификации сотрудников, в организации различных тренингов/семинаров, в разработке технико-экономических обоснований, программ и стратегий развития для реализации совместных проектов участников кластеров. Наконец, это сопровождение сертификации, лицензирования, патентования товаров, работ, услуг экспертами «Агентства развития производственных систем и компетенций».

Также участники территориальных кластеров имеют приоритет в получении услуг, предоставляемых Рязанским центром экспорта и структурными подразделениями центра «Мой бизнес». А в период пандемии для таких предприятий предусмотрено возмещение затрат на продвижение в интернете и приобретение средств защиты.

Новым участникам – добро пожаловать!

Новый кластер пищевой промышленности не является закрытым. Более того, предприятия, которые привлекают других участников и инициируют совместные проекты, получают дополнительные преференции.

Наиболее интересные проекты будут выноситься на обсуждение в правительство Рязанской области. Уже сейчас, на первых порах, прорабатываются конкретные предложения.

Так, у участников кластера есть планы по созданию интернет-магазина – digital-платформы для продвижения продукции рязанских сельхозтоваропроизводителей. Конечная цель проекта – повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, стимулировать предприятия к увеличению объемов производства и расширению рынков сбыта.

КСТАТИ

Какие кластеры на сегодняшний день работают в Рязанской области:

- кластер пищевой промышленности;

- Станкоинструментальный кластер;

- кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника»;

- кластер строительных материалов;

- IT-кластер;

- инженерно-производственный кластер «Детских и потребительских товаров».

Совокупно участниками отраслевых кластеров стали 97 предприятий и два вуза Рязанской области.