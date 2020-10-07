Для «Единой России» вопросы поддержки учителей всегда приоритетны

Фото: РОО "Единая Россия".

В День учителя – 5 октября – координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова подвела промежуточные итоги деятельности «Единой России» в отношении педагогов.

«Для «Единой России» вопросы образования, в частности, поддержки учителей, всегда будут приоритетными. В рамках деятельности партпроекта «Новая школа» мы продолжим улучшать условия труда работников отрасли, совершенствуя систему оплаты их труда и обеспечивая достойный и справедливый ее уровень, сокращая бюрократическую нагрузку на учителей, создавая новую современную инфраструктуру и улучшая техническую оснащенность учебного процесса, повышая в целом статус педагога», — отметила Алена Аршинова.

Она напомнила, что партия разработала предложения, которые позволят в дальнейшем не допускать перегибов и разницы в зарплатах в регионах.

Во-первых, «Единая Россия» предложила изменить соотношение оклада и надбавок в структуре зарплаты. Оклад должен составлять 70% от суммы, которую получает учитель за работу.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30 процентов. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать классное руководство, вести факультативы. Это неприемлемо», — сказал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Из-за отсутствия единой системы окладов и разных подходов к начислению надбавок, выплат стимулирующего и компенсационного характера у работников одинаковой специальности и квалификации заработная плата может отличаться в разы, даже внутри одного субъекта.

«Еще в феврале партпроектом «Единой России» «Новая школа» в регионах страны были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения по вопросу совершенствования оплаты труда педагогов, в том числе внедрению отраслевой оплаты труда с общими на федеральном уровне принципами ее формирования», — сообщила Алена Аршинова.

То же касается и соотношения зарплат руководителей и сотрудников — в «Единой России» считают, что будет справедливым ввести четкий коэффициент соотношения этих зарплат, чтобы руководство не получало в разы больше подчиненных.

Сейчас активисты партии проверяют, доходят ли до классных руководителей в регионах «президентские надбавки» в пять тысяч рублей. Эти обязанности сегодня исполняет более 74% российских педагогов — 810 тысяч учителей.

Как рассказала региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Елена Митина, в Рязанской области ежемесячные денежные выплаты за классное руководство получат педагоги в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. На данные цели предусмотрено более 153 млн рублей.

«В регионе выплата положена 5598 педагогам, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы», – уточнила парламентарий от Рязанской области.

Во время пандемии – в марте-апреле 2020 года – «Единая Россия» вместе с Минпросвещения организовала телеуроки на одном из федеральных телевизионных каналов страны, чтобы не останавливать процесс обучения.

Совместно с профильным министерством и Агентством стратегических инициатив партия провела акцию «Помоги учиться дома» — школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также учителя получали гаджеты для дистанционного обучения. В отдельных регионах педагоги получили льготные тарифы на безлимитный интернет. В общей сложности технику получили около 500 тысяч детей и учителей.

Во время дистанционной учебы партии удалось отстоять права педагогов в части оплаты труда: поступало много жалоб о снижении им зарплат. Кроме того, «Единая Россия» добилась того, что учителя теперь получают допвыплаты не только за работу на ЕГЭ, но и за ОГЭ – экзамен в 9 классе сдают в два раза больше школьников, чем в 11-м, поэтому нагрузка на педагогов выше, и ее нужно оплачивать.

С января 2020 года заработала программа «Земский учитель» – предложение «Единой России» поддержал президент Владимир Путин. Она предусматривает единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до 2 млн учителю, прибывшему на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, город с населением до 50 тысяч человек. Для участия в программе «Земский учитель» уже подано почти 30 тысяч заявок.

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