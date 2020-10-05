Реконструкция перекрестка у «Глобуса»: избавится ли Дашково-Песочня от пробок?

Две полосы на выезде из Кального не создают проблем для проезда перекрестка только в ранние утренние часы. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Каждый день поездка на работу или с работы для жителей Дашково-Песочни проходит через мучительное стояние в пробке. Микрорайон большой, и несмотря на плохую экологическую обстановку в нем, с каждым годом становится все больше. А чтобы выехать из него в центр города существуют только три выезда – один платный, через который общественный транспорт не ходит, и два обычных – через НИТИ и Касимовское шоссе. Через последний идет основной поток машин, ибо через него выезжают не только в центр, но и по Северной окружной дороге в Канищево и Приокский. Плюс транзитный транспорт, едущий с М5 в сторону Солотчи. И все это скапливается в одном месте.

Разрубаем узел или увеличиваем клубок?

В конце сентября начались работы по расширению перекрестка – вырубаются деревья, роют землю. Давайте попытаемся разобраться, что дадут изменения, которые нас ждут.

1. Касимовское шоссе в сторону улицы Большой. Будет добавлена одна полоса движения. Сейчас, если следовать знакам, движение направо разрешено с правой полосы, а прямо налево – с левой. Поворачивающие налево пропускают встречный поток машин и тормозят движение прямо. Некоторые пытаются схитрить, проезжая в нарушение предписывающих знаков из правого ряда прямо.

Теперь будет иначе: левая полоса налево, средняя прямо, правая направо, по аналогии с перекрестком улицы Циолковского и проезда Яблочкова со стороны НИТИ. Поможет ли такая схема разгрузить перекресток? Возможно, да. По крайней мере, днем. Будут ли водители ее придерживаться? Не факт. Наверняка найдутся торопыги, которые станут выскакивать из среднего ряда налево, тормозя поток тех, кто едет сзади. И здесь бы не помешала установка камер «на полосы движения».

2. Улица Советской Армии (основная). Добавятся две полосы. Скорее всего, проезд будет организован так (считаем полосы слева направо, от осевой линии): две первые полосы – только налево. Третья – только прямо. Четвертая – либо только направо, либо прямо и направо. Эти расширения помогут разгрузить движение в утренний час-пик.

3. Улица Советской Армии (дублер). Здесь дорогу расширят вдвое – из двух полос сделают четыре (по две в каждую сторону). Это облегчит и выезд из микрорайона, и въезд в него со стороны Муромского шоссе.

Будет ли новая пробка?

Вроде бы все выглядит идеально. Но только на бумаге. Машины-то никуда не денутся! А значит, быстрее проскочив расширенный перекресток, они будут скапливаться на следующем. И пробка переместится уже на пересечение улиц Грибоедова и Есенина. А в Дашково-Песочне – на пересечении улиц Советской Армии и Новоселов. И самое главное – не решена проблема въезда с Муромского шоссе (Северной окружной).

Работы по расширению проезжей части дублера улицы Советской Армии уже начались. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Печальный опыт, когда мы, избавляясь от одной пробки, делали другую, у нас имеется. Например, при строительстве развязок на Южной окружной. Построили развязку у М5-молла – пробка переместилась к Михайловскому шоссе. Построили там – теперь все машины скапливаются у Ряжского шоссе.

Но это не значит, что ничего менять не надо. Надо просто все делать в комплексе.

МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ

Вячеслав Дорожкин, профессиональный водитель со стажем более 20 лет:

- Сейчас построили много домов в Дашково-Песочне и в Дядькове. Поэтому нагрузка на этот перекресток огромная, особенно вечером. А там всего две полосы в каждую сторону. Как результат – Кальное стоит, и стоит подолгу. Третья полоса для движения только прямо необходима как воздух! Она позволит значительно сократить время проезда перекрестка.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Проблема этого перекрестка обозначилась уже в 2008 году, после строительства гипермаркета «Глобус», когда там периодически стали появляться заторы. Но особенно острой стала после полного ввода в строй Северной окружной дороги. Сразу пошли разговоры о необходимости как-то реформировать систему движения в этом месте. Самым лучшим из них было бы строительство полноценной двухуровневой развязки, но это очень дорого.

Предлагали организовать в этом месте круговое движение, возможно с одним-двумя светофорами. От этой простой идеи отказались, предпочтя расширение существующих дорог.

ЗВОНОК В ГИБДД

Максим Ермаков, пресс-служба ГИБДД:

- Как повлияет на аварийную ситуацию реконструкция перекрестка у гипермаркета «Глобус» говорить пока рано. Все зависит от того, как будет организовано движение. А это уже компетенция администрации города.

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