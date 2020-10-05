«Хвалить нужно так, чтобы все слышали, а порицать – только с глазу на глаз»

Виктор Ерофеев – настоящий идеал школьного учителя Рыбновского района, сочетающий в себе самые лучшие человеческие и профессиональные качества.

Каждый из нас учился в школе. Для каждого школа стала чем-то особенным – неким сакральным местом, где человек познал первую любовь, может быть, первые разочарования. Но в любом случае, учебный класс или любимый педагог остался светлым и добрым воспоминанием.

В преддверии Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, мы отправились в Рыбновский район, чтобы встретиться с учителями разных школ и разных поколений.

МОЛОДЫЕ И ГОРЯЧО ЛЮБИМЫЕ ДЕТЬМИ

Учитель начальных классов Рыбновской средней школы №1 Елена Алексеевна Лобанова пришла работать сразу после окончания университета. 1 сентября 2020 года она приняла свой первый класс – 1 «Б». Елена Лобанова из педагогической семьи: ее мама также учитель начальных классов Костинской средней школы Рыбновского района, ее тетя – директор в той же школе.

Елена Лобанова – любовь и красота.

– Мне всегда нравились маленькие дети, я умею с ними ладить, – говорит Елена Алексеевна, – и, конечно, выбрала педагогическую стезю только изза любви к ним. Они настолько искренние и честные, у них настолько неподдельные эмоции – взрослые так не могут…

Замечательно, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, новый учебный год в России начался в привычном для всех формате. Дети имеют возможность общаться друг с другом, общаться с учителем.

– Для первого класса дистанционное обучение действительно стало бы настоящей проблемой. Я прекрасно понимаю, что через компьютер не смогу дать столько, сколько даю сейчас. Я подхожу к каждому, ставлю руку для письма, уделяю внимание личным просьбам девчат и мальчишек, и, похоже, наша с ними любовь взаимна.

На вопрос, не считает ли она профессию профильных учителей старших классов более престижной, отвечает словами своих коллег:

– Учителя старшей школы должны нас уважать, поскольку именно мы готовим для них учеников.

Учитель физкультуры Рыбновской средней школы №3 Алексей Вячеславович Граматкин тоже из группы молодых и перспективных специалистов, хотя и работает уже пятый год. В сферу образования пришел из органов внутренних дел!

Алексей Граматкин – честность и сила.

– Когда вспоминаю свои школьные годы, кажется, мы все дни с братомблизнецом проводили в спортивном зале. Только перемена – бежим в спортзал. Два дня в неделю занимались самбо, в остальное время бег или лыжи – в зависимости от погоды за окном. Выполнил норматив мастера спорта по зимнему полиатлону.

После окончания Алешинской средней школы (Сасовский район) Алексей поступил в Рязанский государственный университет на специальность «учитель физкультуры». После окончания вуза отслужил в армии.

– Я пробовал себя в разных профессиях: и в сфере торговли, и в полиции. Но душа просила чегото другого – хотелось не только заработную плату получать, но и удовольствие испытывать от работы. Позвонил товарищу, попросил поискать место в рязанской школе. Выяснилось, что в Рязани вакансий нет, а вот в Рыбном есть. Так и попал в нашу третью школу. Со всеми классами (Алексей Граматкин ведет физкультуру с 1-го по 11-й классы – Ред.) нахожу общий язык. Но, помоему, с особым удовольствием меня ждут именно младшие классы.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ МУДРЫЕ И СВЕТЛЫЕ

В той же Рыбновской средней школе №3 многие годы преподает историю Татьяна Борисовна Литвиненко. Общаешься с ней, слушаешь и понимаешь, что перед тобой понастоящему чуткий и мудрый человек.

Татьяна Литвиненко – спокойствие и мудрость.

Татьяна Борисовна родилась в Шацке и уже с ранних лет мечтала стать учительницей.

– В школе я училась хорошо.

В старших классах учителя доверяли мне заменять их на уроках, – рассказывает наша героиня, – и даже доверяли ставить оценки, что для меня было особенно лестно. Поступила в Тамбовский педагогический институт. После вуза три года отработала в сельской школе. Перебралась в Рыбновский район. Здесь сначала работала в комсомоле, а затем перешла в третью среднюю школу, где работаю и сейчас, в том числе 15 лет была директором.

Татьяна Литвиненко из тех учителей истории, кто не менял отношение к советской истории после распада Союза.

– Всегда старалась и стараюсь рассказывать детям так, как есть. В советское время было очень много хорошего, были, конечно, и определенные перегибы. Объясняю, что делалось правильно, что нет. Ребята меня понимают. Они и современными событиями интересуются. Бывает, что уроки мы начинаем с разбора тех или иных событий, произошедших накануне.

Настоящая легенда Рыбновского образования – учитель математики и физики Батуринской основной школы Виктор Александрович Ерофеев.

Сегодня Виктор Александрович на пенсии, но любимую шк

Виктор Ерофеев - гордость рыбновского образования.

олу, где работал с момента ее постройки, не забывает. Да и в деревне к нему попрежнему часто обращаются родители с просьбой помочь в подготовке детей.

Его жизнь, его судьба – отражение советской и российской истории. Родился в сорок первом в Шушпанове (Рыбновский район), отец погиб на фронте, мать воспитывала сына одна, «отдавая последнюю рубаху» ради его образования. Его первым учителем в начальных классах был Федор Фадеев, тот самый Фадеев, который играл на баяне перед Сергеем Есениным.

Любовь, которой его окружили в детские и юношеские годы дорогие и близкие сердцу люди, дала благодатные всходы. Рядом с Виктором Александровичем испытываешь потрясающее спокойствие. Даже видя его первый раз в жизни, чувствуешь – это твой учитель…

– Любой человек, каким бы он ни был – личность. И нужно его уважать, – подчеркивает опытный педагог. – Хвалить ученика или коллегу нужно так, чтобы все слышали, а порицать – только с глазу на глаз.

После окончания педагогического института шесть лет Виктор Александрович проработал учителем математики и физики в школе села Старолетово, в том числе два года – директором. Затем перебрался в Батуринскую основную школу, где детям отдал 44 года своей жизни!

– Мне очень повезло с моими учителями и наставниками. С большой благодарностью я вспоминаю завуча Старолетовской школы Екатерину Александровну Федоткину. Это она подсказала то, о чем нужно говорить на педсовете, а о чем стоит общаться только с глазу на глаз. Вообще в образовательном процессе очень многое зависит именно от личностного общения, поэтому никакие компьютерные курсы и программы никогда не смогут заменить живых учителей!

P.S. Наша редакция от всей души поздравляет учителей с профессиональным праздником! Любви, света и добра!