Коронавирус в Рязани, последние новости на 3 октября: в больницы за сутки попали сразу пять детей

Когда прекратится рост заболевших коронавирусом в Рязани, никто сказать не может. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 3 октября 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

По состоянию на 3 октября 01:00 в Рязанской области заболевание COVID-19 подтвердилось у 8270 человек. За минувшие сутки врачи выявили 49 зараженных коронавирусом человек, еще столько же специалисты ожидают сегодня. Их тесты находятся на подтверждении в региональном минздраве.

Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 8319 человек. Из них в Рязани проживают 4329 человек.

Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:

- в Московском районе – 1393 (+10 за сутки) случая;

- в Октябрьском районе – 1212 (+8) человек заболели;

- в Железнодорожном районе – 1052 (+6) случая;

- в Советском районе – 672 (+3) случая заражения.

В больницах Рязанской области в настоящее время находится 221 пациент с коронавирусом, в том числе восемь детей. Пятеро из них поступили в минувшие сутки (читать подробнее).

Кроме того, на карте пандемии в Рязанской области появились еще три точки. Это деревня Сергеево (Клепиковский район), поселок Санатория «Кирицы» (Спасский район) и село Бастаново (Сасовский район). Здесь выявили первые случаи коронавирусной инфекции (читать подробнее).

Самая громкая новость, связанная с коронавирусом в Рязани, это печальные вести от Рязанской епархии, где официально подтвердили, что заболел настоятель Вознесенского храма Арсений Вилков и трое других служителей церкви. Еще четверо находятся на карантине ввиду того, что заболели их родственники (читать подробнее).

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