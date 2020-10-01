Владимир Афонский: Мы поддержали инициативу о передаче сборов от транспортного налога муниципалитетам

Фото: РОО "Единая Россия".

«Единая Россия», опираясь на мнение экспертного сообщества, общественных организаций и региональных общественных советов, всегда выступает на стороне здравого смысла для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность всех участников дорожного движения. Координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский подвел предварительные итоги исполнения этого проекта.

«Мы поддержали инициативу о передаче сборов от транспортного налога муниципалитетам. Это позволит на местах тратить совершенно другие по объему денежные средства на содержание улично-дорожной сети в каждом, даже самом маленьком, населенном пункте страны. На достижение этой же цели направлено и предложение Минтранса по корректировке нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поскольку реконструкция необходима дорогам регионального и межмуниципального значения во всех регионах России», – отметил Владимир Афонский.

По его словам, благодаря партийному проекту уже приведено в нормативное состояние порядка 85% сети федеральных трасс.

«И это дает нам повод говорить о пересмотре скоростного режима на современных автомагистралях, – сказал Владимир Афонский. – Пока он не скорректирован, мы разделяем мнение руководства партии и выступаем против снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч».

Отдельное направление – работа с законодательством. Благодаря обсуждению на площадке «Единой России» было учтено мнение участников партпроекта «Безопасные дороги»: они выступили против повышения транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. В разработанном правительством законопроекте о запрете высаживать детей из транспорта, даже если у них нет денег на проезд, также была учтена позиция единороссов.

«Все вместе мы обсуждали новый профессиональный стандарт инструкторов по вождению автомобиля, который вступит в силу уже 28 октября. Нам удалось настоять на введении регламента установки передвижных комплексов видеонаблюдения. Мы обязательно продолжим работу над регламентом оспаривания штрафов, выписанных по данным таких комплексов», – добавил Владимир Афонский.

Он выразил уверенность, что проблемы, влияющие на повышение уровня безопасности на дорогах и непосредственно затрагивающие интересы граждан, должны рассматриваться системно и проходить через широкое общественное обсуждение, быть принятыми гражданским обществом.

С этой точкой зрения согласен региональный координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги», депутат Рязанской городской Думы Александр Бурцев.

Он отметил, что основополагающей темой партпроекта остается детская безопасность.

«Регулярно проводились мероприятия в рамках акции «Дорога к школе». Особое внимание уделяется школьным маршрутам. В Рязанской области их 430, общей протяженностью более 3,65 тыс. километров. Большая часть из них приведена в нормативное состояние. Ямочный ремонт планируется завершить до ноября текущего года», – рассказал региональный координатор.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, будет продолжена практика проведения уроков для учащихся начальных классов по правилам дорожного движения, добавил Александр Бурцев.

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