Алексей Суздальницкий: «Открытие» работает на благо клиентов

Фото: Банк "Открытие".

- Чем ознаменовалось первое полугодие для банка? Что изменилось в его работе?

- В первую очередь, мы обеспечили нашим клиентам необходимый уровень безопасности. Разграничили зоны обслуживания для соблюдения социальной дистанции, обеспечили офисы средствами индивидуальной защиты, провели работу по управлению клиентопотоком за счет предварительной записи, тем самым уменьшив скопление клиентов в офисах и снизив время ожидания.

В мае сделан важный шаг: центральный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Рязани переехал в новое помещение на улице Вознесенская, 66. Новый формат, удобная фронт-линия, широкий спектр финансовых вопросов, которые здесь можно решить, центр малого и среднего бизнеса и многое другое – офис отвечает всем современным требованиям комфорта и максимальной эффективности пребывания здесь наших клиентов.

- Как итоги работы за полгода выражаются в цифрах?

- Мы продемонстрировали отличную динамику по всем бизнес-направлениям. Общий кредитный портфель банка в области достиг 1,6 миллиарда рублей. Портфель привлеченных средств составил 2,9 миллиарда, портфель кредитов малого и среднего бизнеса - 603 миллиона рублей.

Если сравнить с показателями 2019-го, то в Рязанской области мы в два раза увеличили выдачи кредитов наличными и кредитных карт. К основным тенденциям можно отнести и высокий спрос на рефинансирование ипотечных кредитов – клиенты стараются закрыть займы, взятые когда-то под 12-13%. В два раза выросли выдачи ипотеки. Особо востребованной стала госпрограмма 2020 на первичное жилье. Сейчас ставка в нашем банке находится на уровне 5,99 %, и это является историческим минимумом. За полугодие мы выдали 213 миллионов рублей при среднем чеке в 2 миллиона.

Кредиты на первичное жилье стали в регионе одними из самых популярных.

- С чем связан рост? Неужели люди боялись потерять деньги и стремились их вложить в недвижимость?

- У нас в области в принципе не было панических настроений. Во-первых, благодаря слаженным действиям регионального правительства и администраций муниципальных образований, отклику бизнеса и жителей, регион справился с самыми сложными месяцами пандемии достаточно успешно – у нас один из минимальных показателей заболеваемости по стране, хорошая динамика по числу выздоровевших граждан. Конечно, мы наблюдали некую осторожность и замедление клиентского потока, но паники у жителей региона не было.

Во-вторых, что касается распоряжения средствами, я хотел бы вновь отметить исторический минимум ставок – они снизились не только по ипотеке и потребительским кредитам, но и по депозитам. Это сыграло свою роль: люди начали искать более доходные, инструменты для инвестирования средств, в том числе в недвижимость, понимая, что сейчас для этого наступил очень удачный момент. Люди стали более грамотными в финансовом плане, спокойно и взвешенно начали относиться к собственным средствам и их инвестированию.

- Какие существуют для этого инструменты?

- Начну с того, что инвестиционные продукты – знаковая тенденция последнего времени. Спрос увеличился не только на недвижимость, но и, к примеру, на страхование. Здесь существует достаточно широкий перечень услуг, которые покрывает страховка (и это не только фатальные случаи, как у многих принято считать). Активно развивается направление инвестиций в фондовый рынок, существуют программы с высоким уровнем доходности и гарантией возврата капитала. И здесь банк эффективно помогает клиенту выработать стратегию, становится профессиональным консультантом, который поможет сохранить и приумножить капитал.

95% продуктов и услуг «Открытия» можно получить в онлайн-каналах.

- А каковы перспективы у самого банка? Какие направления будут активно развиваться?

- Мы активно идем по пути цифровизации. В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, меняется и модель потребления банковских услуг, клиентам удобнее и безопаснее получать их без визита в банк. Мы запустили сервис доставки карт на дом, активно развиваем онлайн-банк в части удобства оформления продуктов через приложение. Например, для того чтобы правильно подобрать инвестиционный продукт, в приложении есть возможность заполнить анкету – с ее помощью будет моментально сформировано оптимальное предложение, и при согласии клиента оформление продукта будет осуществлено в несколько «кликов». Также дорабатываем и улучшаем сервисы по оформлению заявок на потребительские кредитные и ипотечные сделки через интернет-банк.

Что касается предпринимателей, то данное направление является стратегическим для банка. Мы продолжим увеличивать объемы кредитования, количество открываемых расчетных счетов, в перспективе есть целый ряд продуктов, предполагающих упрощенный порядок рассмотрения кредитных заявок и процедуры открытия расчетного счета. Ведется доработка системы интернет-банка для быстрой и удобной работы предпринимателей в формате 24/7.

- Какое главное достижение команды банка «Открытие» в регионе в нынешнем году?

- Главное для нас – признание жителями области. Сегодня банк рассматривается нашими земляками, как серьезный федеральный банк, способный решить любой финансовый вопрос - как розничных клиентов, так и предприятий любого масштаба. Успешным банк можно назвать только тогда, когда клиент ему доверяет. И команда «Открытия» в Рязанской области продолжит улучшать свои сервисы и качество обслуживания, чтобы укреплять это доверие.