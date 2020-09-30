На два дня улица в центре Рязани превратилась в выставочное пространство

Фото: Максим АВЕРИН.

19 и 20 сентября на улице Щедрина возле дома №19 проходила выставка современного искусства «Аутентичная Рязань». В течение двух дней с 15 до 18 часов прямо на тротуаре возле здания, поврежденного упавшим на него деревом, были размещены работы рязанских художников.

По словам организаторов выставки, главной ее целью стало желание привлечь внимание к сохранению исторического облика Рязани.

Фото: Максим АВЕРИН.

- Рязань - удивительный город, не только из-за интересных и талантливых людей, любящих его, но и потому, что сама история одарила нас уникальной исторической средой, которую еще можно сохранить, - рассказали организаторы мероприятия. - Безусловно, одной из главных изюминок нашего города является уникальное, неповторимое и своеобразное деревянное зодчество, а наш с вами долг – сохранить и преумножить эту красоту.

Фото: Максим АВЕРИН.

Следует отметить, что устроенная прямо на улице выставка вызвала неподдельный интерес не только у жителей областного центра, но и его гостей. Одни приезжали на Щедрина специально, зная о проходящем мероприятии, другие просто проходили мимо, но решили остаться.

Фото: Максим АВЕРИН.

Многие из гостей мероприятия оставляли свои отзывы, в которых рассказывали о том, почему для них так важно сохранить идентичность Рязани.

«Большое спасибо организаторам и участникам выставки. Тема сохранения исторического и культурного наследия как никогда актуальна», - написала Марина.

Фото: Максим АВЕРИН.

«Отличный способ привлечь внимание к очень важной проблеме нашего города. Спасибо вам и успехов», - благодарили другие.

«Люблю свой город и людей живущих в нем. Очень классная идея привлекать внимание к проблемам с помощью искусства. Хочется, чтобы вы на этом не останавливались т.к. еще наболевшего накопилось у рязанцев», - писали люди в своих отзывах.

Фото: Максим АВЕРИН.

Среди картин, представленных на выставке, можно было увидеть работы Василия Ивановича Колдина, Федора Савельева, Марины Климановой, Варвары Фокиной, Анастасии Артфишер, Валерии Руссо, Лоры Колькиной, Виктора Седова, PARFANY (вышивка), Алисы У. (5 лет), Алевтины М., JANTAR_BREZA и Марины Романенко.

Фото: Максим АВЕРИН.

КСТАТИ

Газета «Комсомольская правда» и проект «Аутентичная Рязань» проведут круглый стол, за которым соберутся представители профильных министерств и ведомств, строительных компаний, контролирующих организаций, общественные деятели, все - от которых зависит сохранение исторического облика нашего города.

Во время дискуссии планируется обсудить целый ряд основополагающих вопросов, касающихся сохранения и развития потенциала исторического наследия Рязани. В частности - способны ли памятники нашего деревянного зодчества привлечь туристов в Рязань? Или как отразится на облике города подписанное губернатором Николаем Любимовым постановление о статусе исторического поселения Рязани?

Встреча пройдет в библиотеке имени Горького 30 сентября в 15:00.