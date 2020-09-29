RDS GP в Рязани: лето в конце сентября и отложенный дебют Lada Vesta

Дрифт - это красиво! Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

26-27 сентября в Рязанской области разгулялось самое настоящее бабье лето. Солнечная погода, температура выше двадцати градусов по Цельсию. И лишь налетавший довольно бодрый ветерок напоминал о том, что уже заканчивается первый месяц календарной осени. Вряд ли организаторы RDS GP, планируя на эти числа гонку на АСК «Атрон», надеялись, что погода окажется настолько благосклонной и к участникам, и к зрителям.

Зрители с удовольствием приехали на АСК "Атрон". Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Несмотря на то, что в эти же даты на трассе Сочи Автодрома прошел российский этап Формулы-1, оттянуть на черноморское побережье любителей дрифта у королевы автоспорта не получилось. Заставленная автомобилями из разных регионов парковка, болельщики на двух стационарных трибунах и на зеленом холме, красивые девушки и хорошее настроение – все это в совокупности дополняло по-настоящему летнее настроение.

Степан Азаров (Москва) против Никиты Шикова (Москва). Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Победитель квалификации Чарльз НГ обыгрывает Никиту Фетисова. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

На пятый этап RDS GP в Рязани заявились 38 пилотов из России, Беларуси, Украины, Латвии и Китая.

Предполагалось, что Алексей Астапов (Екатеринбург) выведет на трассу желтую Lada Vesta c японским мотором 2JZ, но в результате дебют «отечественной иномарки» решили отложить до Сочи.

За последние годы мастерство пилотов квадрокоптеров (преследует автомобиль Азарова) возросло в разы. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Глаза Дмитрия Евсенина зорко следят за безопасностью во время соревнований. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Квалификацию, которая прошла в субботу (26 сентября) практически в идеальных погодных условиях, выиграл гость из Гонконга (Китай) Чарльз НГ. Интересно, что сделать это он умудрился на запасной машине (с основной возникли проблемы) без турбины и первой передачи! В квалификации Чарльз заработал 89 баллов, опередив лишь на один балл лидировавшего долгое время Дамира Идиятулина (Красноярск). Неприятным сюрпризом этой стадии соревнований стал технический сход одного из самых популярных пилотов серии Аркадия Цареградцева (Сочи).

Анатолий Щербак (№47) еще недавно приезжал на "Атрон" в качестве пилота из ралли-кросса. Видимо, бездорожье все еще тянет его к себе... Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В этот же день, спустя всего пару часов, пилоты вышли на трассу выяснять отношения в стадии ТОП-32 – началась парная «игра» на выбывание. К сожалению, сказывалась усталость – причем уставала и техника, и пилоты. Красивые парные заезды получались через раз. К примеру, только чудо помогло Евгению Ружейникову (Москва) пробраться в стадию ТОП-16. В первом заезде с мотора его Nissan S15 LSA слетел ремень – машина замерла. Механикам удалось за считанные минуты вернуть «привереду» в рабочее состояние, но, отправляясь на второй заезд в своей паре, Евгений практически не верил, что сможет победить Георгия Бибаева (Москва). Однако автоспорт непредсказуем…

Пожалуй, лучшим прокатом на этой стадии отметилась пара Алексей Головня (Украина) – Федор Воробьев (Москва). С первого раза судьи не смогли определить победителя и проголосовали за one more time, то есть отправили пилотов на вторую дуэль, победителем из которой вышел киевлянин. Первый спортивный день заканчивался в лучах мягкого закатного солнца.

Лучший парный проезд стадии ТОП-32. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Противостояние Сергея Кабаргина (Санкт-Петербург) и Сергея Сака (Беларусь) в лучах закатного солнца. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

В воскресенье (27 сентября) ветер еще усилился. Возможно, именно из-за этого в сочетании с немного похолодевшим асфальтом вновь активно заработала стена-магнит. На стадии ТОП-16 в подушки, выставленные перед стеной в первом повороте для смягчения удара, улетел лидер общего зачета Евгений Лосев, машина серьезно не пострадала, но дуэль Роману Тиводару (Сочи) он проиграл.

Затем стена притянула к себе пару Анатолий Щербак (Москва) - Георгий Чивчян (Красноярск), а в полуфинале пару Николай Горковенко (Санкт-Петербург) – Алексей Головня (Украина).

Головня хоть и вышел победителем из своей пары, но на разбитой машине противопоставить что-то в финале Дамиру Идиятулину просто не смог.

Дамир Идиятулин на пути к победе! Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Победу на рязанском этапе отпраздновал Идиятулин, второе место у Алексея Головни. В споре за третье место сильнее оказался Дмитрий Ермохин (Красноярск). Кстати, уверенное выступление на рязанском этапе позволило Дамиру взобраться на верхнюю строку общего чемпионата.

Завершающий этап RDS GP сезона 2020 года состоится в Сочи 17-18 октября.

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