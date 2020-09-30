Специально. Эксклюзивно. Для вас

На территории двора ЖК «Рокоссовский» расположились сразу несколько площадок для занятий различными видами спорта, среди которых волейбол, баскетбол, калистеника и даже уличный бодибилдинг.

Осень – это время, когда в нашем темпе жизни происходит определенный перелом. Дети идут в школу, взрослые возвращаются из отпусков и режима расслабленности и с новыми силами берутся за решение важных для себя вопросов. И одним из них, безусловно, является жилищный. По мнению экспертов, осень подходит для покупки квартиры сразу по нескольким причинам – во-первых, после летнего затишья застройщики выставляют на рынок большой пул предложений, а во-вторых, каждая компания старается заинтересовать потенциальных клиентов интересными акциями и скидками. Однако этот год не похож на предыдущие – пандемия внесла свои коррективы в экономическое положение многих отраслей, в том числе и строительной. Стоит ли сегодня, в новых условиях, принимать столь важное для каждой семьи решение? Попробуем разобраться.

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ЛЬГОТЫ, КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Самым популярным прогнозом экспертов за последние месяцы стал сценарий развития российского рынка жилья. Аналитики обещали, что, с одной стороны, спрос на жилье из-за нестабильной ситуации снизится, а с другой, что цены на квадратные метры вот-вот рухнут. Однако пока ничего подобного не происходит. Напротив, за этот год из-за валютного скачка произошел рост стоимости строительных материалов, подорожало и топливо, а значит, и транспортные услуги. Все это естественным образом отразилось на цене за квадратный метр. И предпосылок к тому, что она не будет повышаться и дальше, увы, нет. В то же время, вопреки еще одному прогнозу – о падении реальных доходов населения – в стране начался едва ли не квартирный бум. В сентябре не только наблюдается традиционное оживление рынка. За первую осеннюю неделю заявлений в Росреестр поступило на 14% больше, чем за такую же неделю июля.

А на регистрацию договоров долевого участия, которые заключаются при покупке квартиры в новостройке, – на 63% больше. Да, коронавирус стал серьезным испытанием, но благодаря ему правительство РФ предложило меры господдержки строительной отрасли. Власти ввели льготные ставки по ипотеке, гарантировав банкам компенсацию на весь период действия кредитных договоров. Сейчас, по данным аналитического центра ДОМ.РФ, примерно 80% продаж квартир в новостройках идет по программе льготной ипотеки под 6,5%. Такого в России никогда не было. Однако программа заканчивается 1 ноября, и пока неясно, будут ли ее продевать. В любом случае, примут ли власти такое решение или нет, сейчас для рязанцев настало, пожалуй, самое подходящее время для улучшения качества жизни.

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КАЖДЫЙ ДОМ САМ ПО СЕБЕ БРЕНД

Как мы уже писали выше, осенью рынок первичной недвижимости пестрит различными предложениями. И выбирать застройщика нужно, ориентируясь на три главных критерия: репутация строительной компании (это и опыт работы в отрасли, и качество сданного жилья, и умение создать для клиентов комфортные условия сделки), цена выбранной квартиры и качественные характеристики объекта (планировки, район, инфраструктура).

Самым высоким требованиям в нашем городе отвечает деятельность лишь нескольких застройщиков. Одним из самых надежных из них признана Группа компаний «ЕДИНСТВО». Именно ее позитивный имидж для 40% покупателей становится ключевым в принятии решения о покупке. А интересы клиента надежно защищены от мошенничества за счет государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, а также за счет аккредитации строящихся объектов. Компания строит дома, строго соблюдая строительные нормы и правила, обеспечивая высокое качество строительства, которое отмечено в том числе и на федеральном уровне. Портфель ежедневных предложений насчитывает более 2400 квартир от классов «эконом» до «комфорт» во всех районах города.

Это единственная компания в Рязани, которая дает своим жилым комплексам громкие имена. «Рокоссовский», «Мичурин», «Чапаев», «Жуков», «Гоголь», «Королев» – когда строишь такие дома-бренды, то и ответственность за результат становится в разы выше.

– Для каждого нашего жилого комплекса мы придумываем названия с особым значением, – озвучил позицию ГК «ЕДИНСТВО» генеральный директор Антон Воробьев. – Мы считаем, что гордость за знаменитых людей должна быть сопоставима с гордостью за дом, в котором ты живешь. А для того чтобы так было, мы работаем каждый день.

Квартиры в ЖК «Маргелов» представлены с разными планировками: от функциональных студий до комфортных трехкомнатных квартир, панорамные окна, просторные кухни­-гостиные с особенным видом из окна.

ПУЛ ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ценовая политика компании позволяет предложить клиентам наилучшее соотношение цены и качества объектов. Но именно сейчас ГК «ЕДИНСТВО» предоставляет рязанцам уникальную возможность – приобрести жилье на особых условиях. Эксперты компании, изучив потребности клиентов, сформировали пул квартир по спецценам. Здесь можно выбрать 1, 2, 3-комнатные варианты с оригинальной планировкой, необходимым вам метражом и на подходящем этаже в большинстве жилых комплексов этого застройщика. Заметьте, что пул обновляется каждые две недели. Воспользоваться акцией на самых актуальных и выгодных условиях легко. Для этого вам необходимо:

- ознакомиться с представленными на сайте квартирами;

- заполнить анкету;

- получить приглашение на консультацию в офис продаж группы компаний «ЕДИНСТВО»;

- прийти в центральный офис группы компаний за квартирой мечты!

Но даже если вы сами не сможете подобрать идеальный вариант, для вас этот анализ проведут специалисты офиса продаж.

Кроме проекта «Спеццены на квартиры» в Группе компаний действует ряд особых предложений на покупку квартиры в строящихся и уже сданных жилых комплексах.

Все подробности относительно действующих акций и предложений вы можете узнать, позвони в офис продаж по телефону (4912) 900-700 или приехав по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»).

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СДЕЛКА С КОМФОРТОМ

В компании всегда рады своим клиентам и находят возможность создать для них комфортные условия. Например, очень удобно, что в ГК «ЕДИНСТВО» действует система «одного окна» – в центральном офисе клиент заключает договор, оплачивает госпошлину – здесь есть терминалы, установленные по договоренности с банком-партнером. Единственный нюанс: соглашаясь на оказание юридических услуг, нужно будет съездить к нотариусу и оформить доверенность на представление интересов в государственных органах.

Если, изучив все за и против, вы пришли к выводу, что в вашей жизни наступило время для перемен, возьмите на заметку еще один маленький, но приятный плюс от проведенной осенью сделки: Новый год вы встретите с чувством выполненного долга в своей новой квартире или с перспективой скорого новоселья.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, 41, помещение Н5.

Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.

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