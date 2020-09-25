В деле экс-мэра Рязани Карабасова допросили троих свидетелей

Сергей Карабасов не скрывал, что доволен сегодняшним судебным днем, ведь имя его если и упоминалось, то вскользь. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Рассмотрение дела об «исчезновении» детской площадки, в котором обвиняют бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова, продолжают рассматривать в Советском районном суде. Одним из свидетелей, которого допросил судья, стала журналистка Ирина Чепелева. Именно с ее подачи возникло это странное уголовное дело.

- В октябре 2018 года меня попросили сделать сюжет о детской площадке, которая существовала только на бумаге, - сказала Ирина. - В ОНФ мне предоставили все документы о том, когда выделили деньги, где должна быть установлена площадка. Был выезд на место. Но там не то что оборудования не было, там даже земля не была готова к установке чего-либо. Потом мой сюжет выдвинули для участия в конкурсе про сотрудничество СМИ и ОНФ, который проходил в Сочи. Мы до последнего надеялись, что городские власти исправят свою ошибку. Даже ведущий форума, журналист Эдуард Петров сказал, что когда мы вернемся в Рязань, площадка будет на месте стоять.

После речи журналистки адвокаты подсудимых пытались узнать у свидетеля, по каким документам и когда, с точностью чуть ли не до минуты, она узнала о произошедшем, но Чепелева сказала, что так точно события 2018 года она передать не может.

Вторым свидетелем выступил руководитель рязанского отделения ОНФ Евгений Зызин.

— Начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев (который также находится на скамье подсудимых – авт.) был предупрежден о том, что мы будем проверять исполнение контракта по спортивной и детской площадке. Мы прошли весь Лесопарк, но того, что было прописано в контракте, не обнаружили. Когда Ирина была уже на форуме, мы пошли в то место, где должна стоять площадка, и обнаружили там ее часть, собранную в голом поле. Говорят, что другую ее часть установили в парке на Соборной, но так ли это или нет, мы не знаем. В тоже время, по моему мнению, никакой корысти со стороны представителей власти в этом деле не было.

Во время допросов одного из свидетелей, у Игоря Ковалева поинтересовались, а как вообще был подписан документ о приемке детской и спортивной площадки.

- Я доверился своему заместителю Елене Кадыровой, которая мне сообщила, что все установлено и объект можно принимать, - заявил Игорь Владимирович. - Я доверился ей, к тому же на меня давили сверху.

По словам самой Елены Кадыровой, ныне занимающей должность заместителя директора РМПТС, решения принимались на основе первичных документов, а не личных впечатлений. Другими словами, документы готовились не глядя, из кабинета, без выезда на место!

Напомним, после выступления журналистки Ирины Чепелевой перед президентом Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ и проверок местных силовиков расследованием решили заняться сотрудники управления по особо важным делам СК России. По их версии, в 2018 году Ковалев по поручению Карабасова подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик якобы незаконно получил все 4,9 млн рублей (читать подробнее).

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Эдуард Видакас, адвокат Сергея Карабасова:

- Предъявленные обвинения мы не признаем. Тем более, что даже некоторые свидетели говорят о том, что по их мнению, никакого хищения или растраты здесь не было. Вопрос лишь в том, где и когда были установлены эти площадки. И заметьте, сегодня имя моего подзащитного почти не звучало!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!