В офисе Сбербанка, расположенного в городе Рыбное, выдали первый ипотечный кредит при помощи эскроу-счета.

18 сентября в городе Рыбное произошло знаковое событие на рынке недвижимости – в офисе Сбербанка был подписан договор по выдаче ипотечного кредита с помощью новой технологии - эскроу-счета. Молодая семья приобрела квартиру во второй очереди нового современного микрорайона «Мега», расположенного в десяти километрах от Рязани.

Застройщиком является ГК «Реконструкция» - один из пионеров среди рязанских девелоперов по привлечению дольщиков через схему проектного финансирования. В качестве сопровождающего банка выступил стратегический партнер компании Рязанское отделение Сбербанка.

— Это действительно исторический момент для нашего города, когда кредит выдается при помощи эскроу-счета, — рассказывает руководитель дополнительного офиса №8606 /037 Среднерусского банка ПАО Сбербанк Оксана Коротина. — Супруги Дмитрий и Ирина приобрели жилье у ведущего и одного из самых крупных застройщиков.

По словам Оксаны Коротиной, сделки с эскроу-счетами абсолютно безопасные, как для банка, так он является инвестором застройщика, так и непосредственно для клиента.

— Еще один огромный плюс данной сделки в том, что клиент минимально посещает всевозможные инстанции, которые посещали раньше при покупке объекта недвижимости, — продолжает Оксана Юрьевна. — Ключевые две структуры – застройщик, где клиент должен посмотреть квартиру, понять, что он хочет, и банк, где клиент проходит полный комплекс сделки – от подписания всех необходимых документов до электронной регистрации. То есть, ходить больше никуда не нужно.

Как отметил руководитель отдела продаж застройщика Андрей Имамбаев, эскроу-счета – это преимущество, прежде всего, для клиентов.

— У нас открыто проектное финансирование Сбербанка, поэтому строительство никаким образом не зависит от того, какое количество квартир будет продано, как будут вноситься денежные средства приобретателями недвижимости. То есть это гарантия того, что объект будет сдан точно в срок».

— Для нас выдача первого ипотечного кредита с использованием эскроу счета является знаковым событием. Их использование, на мой взгляд, - оптимальный и безопасный механизм приобретения недвижимости. Он обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. Таким образом, у дольщика сохраняется гарантия возврата средств, — прокомментировал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

После подписания всех необходимых документов руководитель рыбновского офиса Сбербанка Оксана Коротина и руководитель отдела продаж ГК «Реконструкция» Андрей Имамбаев поздравили молодую семью с первой сделкой и вручили им памятные подарки.

НАША СПРАВКА

При заключении договора ипотечного кредитования с помощью эскроу-счета банк выступает гарантом сохранности денег покупателей и делит с застройщиком возможные риски. Поэтому перед выдачей проектного финансирования, банк тщательно проверяет самого застройщика на предмет долговых обязательств и устойчивости финансовой модели проекта, что является дополнительной гарантией надежности.

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