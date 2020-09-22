С картой в городской транспорт Рязани вход заказан?

С картой в городской транспорт в Рязани вход заказан? Фото: Александр КАРАВАЕВ

С 2016 года в Рязани появилась возможность оплачивать свой проезд в городском общественном транспорте безналичным способом. Сначала в муниципальных автобусах и троллейбусах, позднее – в маршрутных такси.

Система, позволяющая не греметь мелочью, понравилась рязанцам. Были и сбои в работе, но со временем система была отлажена. Однако в последнее время вновь пошли жалобы от рязанцев: водители требуют только наличные, а если их нет – высаживают. Больше всего было жалоб на маршруты №66, 70, 71 и частично №75. Причем парадокс был в том, что «УмКи», в том числе и льготные, пробивались, а банковские карты – нет. Как такое возможно?

Проблемы электроники пассажира не волнуют!

Чтобы у перевозчиков не было желания игнорировать автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП), в правила перевозки внесли довольно жесткие положения: перевозчик должен не только поддерживать работоспособность терминалов оплаты, но и пресекать случаи их выключения, блокировки, порчи работниками перевозчика и третьими лицами, своевременно выполнять действия, необходимые для устранения выявленных неполадок работы.

Наличие в салоне транспортного средства терминала оплаты и его работоспособность – на совести руководства перевозчика. Но самое главное: перевозчик обязан осуществить перевозку пассажира на безвозмездной основе в случае невозможности оплаты проезда с помощью транспортной карты из-за неисправности терминала оплаты – сообщили нам в администрации Рязани.

Тут есть важный момент – именно при неисправности терминала оплаты. Но некоторые «очень хитрые» рязанцы пытаются свалить на систему свои (умышленные или нет) ошибки, пытаясь расплатиться картами без денег. Но терминал не обманешь – он сразу выдаст надпись, что либо недостаточно средств на счету, либо что карта заблокирована. Однако кое-кто начинает скандалить, давить на жалость, обвиняя во всем водителя маршрутки. И находятся сердобольные граждане, встающие на сторону таких, нечестных пассажиров.

Так, на минувшей неделе рязанские новостные сайты облетело известие о конфликте в маршрутке №71, когда женщину с тремя детьми высадили из транспорта из-за неработающего терминала.

– Мы нашли эту женщину, и она рассказала, как все было – говорит директор ООО «РПТ» Василий Обухов. – На самом деле, у нее не оказалось на счету нужной суммы, и она вышла сама на следующей остановке.

Возможно, определенную роль сыграла попытка одного пассажира заплатить за проезд дамы с детьми: видимо, чтобы не позориться перед ними (моя мама – нищенка? – версия авт.), она предпочла спешно покинуть транспорт.

– Вообще транспорта с неработающим терминалом оплаты быть на линии не должно, и перед выездом в рейс проверяется их работоспособность – продолжает Василий Васильевич. – И если он сломался во время работы, машина должна сойти с линии, а водитель поехать за запасной машинкой. Да и не выгодно им это – не важно, оплата идет наличными или безналичным способом, это их выручка, а значит, зарплата.

– А может быть такое, что терминал пробивает льготные проездные, а карты – нет?

– Такого быть не может. Если терминал неисправен, то он не пробьет никакую карту. А если водитель принимает карты выборочно – это его самодеятельность, за которую он должен быть наказан лишением премии.

Мелочь – тоже деньги!

Еще одна конфликтная ситуация, которая иногда возникает, правда, сейчас реже, чем раньше, – когда пассажир пытается расплатиться крупной купюрой. Например, тысячной. И получает сдачу в виде горсти мелочи вперемешку с синими и красными купюрами. И начинает возмущаться. Так вот. Водитель сдачу дать ОБЯЗАН. А вот чем – это уже его усмотрение. И не надо думать, что кто-то из вредности будет специально отсыпать десятки и пятаки – просто в тот момент нужного количества купюр может не хватить, и ваша задача – терпеливо проверить правильность сдачи.

КУДА ЗВОНИТЬ?

При возникновении конфликтной ситуации, связанной с безналичной оплатой проезда в маршрутках, следует жаловаться либо перевозчику, либо в контролирующие организации:

- Оператору АСОП: 8 800 250 0262;

- Управление транспорта администрации Рязани: (4912) 297 807.

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