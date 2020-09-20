Коронавирусная карта Рязанской области: какие районы лидируют по количеству зараженных

В городе Сасово зарегистрировано 180 зараженных коронавирусом человек. В деревнях и селах Сасовского района - 54 человека.

По состоянию на 20 сентября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус в Рязанской области зарегистрировано 7816 человек. В самой Рязани специалисты выявили 4059 случаев (читать подробнее статистику по районам Рязани).

Какая обстановка с коронавирусом в районах Рязанской области:

- в Рязанском районе – 363: Поляны – 46, Заокское – 35, Дядьково - 35, Заборье – 21, Мурмино – 17, Подвязье – 17, Учхоз Стенькино – 16, Тюшево – 13,Окский – 9, Листвянка – 8, Агро-Пустынь – 7, Варские – 8, Льгово – 7, Полково – 6, Дубровичи – 5, Искра – 5, Рожок – 5, Совхоз Рязанский – 5, Турлатово – 5, Хирино – 5, Александрово – 4, Богданово – 4, Болошнево – 4, Высокое – 4, Вышгород - 4, Глебово – 4, Насурово – 4, Ровное – 4, Ялтуново – 4, Абрютино – 3, Алеканово – 3, Секиотово – 3, Затишье – 3, Коростово – 3, Реткино – 3, Ульяновка – 3, Вышетравино – 2, Земенки – 2, Кораблино – 2, Ласковский – 2, Новоселки – 2, Шумашь – 2, Алтухово – 1, Гавердово – 1, Госплемстанция – 1, Даниловка – 1, Дмитриевка – 1, Долгинино – 1, Екимовка – 1, Казарь – 1, Марьино1 – 1, Марьино2 – 1, Мельгуново – 1, Наумово – 1, Никольское – 1, Приозерный – 1, Романцево – 1,Семено-Оленинское – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики-2 - 1, Юрасово – 1.

- в Шиловском районе – 144: Лесной – 42, Желудево – 17, Авдотьинка – 9, Сановка – 8, Елизаветинка – 7, Ибредь – 7, Аделино – 6, Инякино – 5, Терехово – 5, Сасыкино – 4, Ерахтур – 3, Задубровье – 3, Ирицы - 3, Мосолово – 3, Борки – 2, Борок – 2, Муратово – 2, Тырново – 2, Федосеево-Пустынь – 2, Березово – 1, Большие Пекселы – 1, Воружка – 1, Заполье – 1, Константиново – 1, Крутицы – 1, Нармушадь – 1, Полтавка – 1, Санское – 1, Слобода – 1, Тимошкино – 1;

- в Шилове – 93;

- в Рыбновском районе – 142: Костино – 21, Пощупово – 21, Новоселки – 12, Баграмово – 10, Глебково – 7, Алешня – 6, Новое Батурино – 6, Старолетово – 6, Житово – 5, Высокое – 4, Завод Ветзоотехника – 4, Константиново – 4, Вакино – 3, Горяйново – 3, Старое Батурино – 3, Городище – 2, Зеленинские Дворики – 2, Кузьминское – 2, Перекаль – 2, Свистово – 2, Ходынино – 2, Большое Жоково – 1, Бражкино – 1, Войнюково – 1, Выселки – 1, Зубово – 1, Козловка - 1, Мантурово – 1, Ногино – 1, Окаемово – 1, Пальные – 1, Путково – 1, Раменки – 1, Сидоровка – 1, Старое Веселево – 1, Чурилково – 1;

- в Рыбном – 198;

- в Скопинском районе – 133: Павелец - 23, Ильинка - 15, Корневое – 11, Побединка – 11, Вослебово – 9, Свинушки – 5, Успенское - 5, Горлово – 4, Секирино – 4, Чулково – 4, Вердерево – 3; Городецкое – 3, Моховое – 3, Березняги - 2, Ермолово – 2, Желтухинский – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Муравлянка – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Пупки – 2, Высокое – 1, Гореловка – 1, Гремячка – 1, Делехово - 1, Деменьшино – 1, Дмитриево – 1, Затворное – 1, Казинка – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Рудинка – 1, Шелемишево – 1;

- в Скопине – 188;

- в Клепиковском районе – 128: Тума – 46, Криуша – 21, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Болонь – 4, Давыдово – 4, Егорово – 3, Колесниково – 3, Молькино – 3, Первушкино – 3, Щурово – 3, Екшур – 2, Малахово – 2, Малиновка – 2, Уткино – 2, Гришино – 1, Ершовские выселки – 1, Иншаково – 1, Калдево – 1, Кондаково – 1, Лихунино – 1, Макеево – 1, Малая Каменка – 1, Малое Дарьино – 1, Деево – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Оськино – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Хараблино – 1;

- в Спас-Клепиках – 30;

- в Касимовском районе – 127: Гусь-Железный – 12, Подлипки – 10, Лощинино – 9, Бабино-Булыгино - 8, Елатьма – 7, Клетино – 7, Крутоярский – 6, Сынтул – 6, Лашма – 5, Торбаево – 5, поселок станции Касимов – 4, Большой Кусмор – 3, Новая Деревня – 3, Самылово – 3, Сосновка – 3, Щербатовка – 3, Крюково – 3, Ахматово – 2, Лазарево – 2, Озерный – 2, Погост – 3, Савостьяново – 2, Телебукино – 2, Алешино – 1, Баромыково – 1, Беркеево – 1, Булгаково - 1, Дмитриево – 1, Ибердус – 1, Инкино – 1, Кочемары – 1, Лався – 1, Малеево – 1, Марьино Данево – 1, Мишуково – 1, Селизово - 1, Ташенка – 1, Тимохино – 1, Токарево – 1, Урядино - 1;

- в Касимове – 200;

- в Михайловском районе –122: Октябрьский – 41, Стрелецкие выселки – 11, Виленка – 7, Заря – 5, Первомайский – 5, Фирюлевка – 5, Бычки – 4, Козловка – 4, Пушкари – 4, Грязное – 3, Красное – 3, Печерники – 3, Березово – 2, Иваньково- 2, Киндяково – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, 10-й год Октября – 1, Аннино – 1, Волосовка – 1, Голдино – 1, Дугинка3 – 1, Жмурово – 1, Ижеславль – 1, Комаревка – 1, Красное – 1, Некрасово – 1, Низок – 1, Огибалово – 1, Павелково – 1, Печерниковские Выселки – 1, Покровское1 – 1, Чурики – 1, Щетиновка– 1;

- в Михайлове – 83;

- в Спасском районе – 116: Ижевское – 16, Гавриловское – 7, Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Троица – 7, Лакаш – 6, Панино – 4, Собчаково – 4, Брыкин Бор – 3, Городковичи – 3, Дегтяное – 3, Новики – 3, Огородниково – 3, Сушки – 3, Горки – 2, Добрый Сот – 2, Добрянка – 2,Иванково – 2, Красный Яр – 2, Моньясово – 2, Половское – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 3, Федотьево – 2, Выползово – 1, Выселки – 1, Городец – 1, Дубовичье – 1,Кутуково – 1, Желобова Слобода – 1, Засечье - 1, Исады – 1, Каменка – 1, Кирицы – 1, Красильниково – 1, Малые Гулынки – 1, Новый Киструс – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1, Сумбулово – 1, Тысья – 1, Устрань – 1, Чевкино – 1;

- в Спасске-Рязанском – 42;

- в Сараевском районе – 65: Сысои – 10, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Бычки - 5, Кривское – 5, Меньшие Можары – 4, Телятники – 4, Алексеевка – 3, Большие Можары – 2, Витуша – 2, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Одоевщина – 2, Паники – 2, Борец – 1, Красная Вершина – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озёриха – 1, Старобокино – 1, Таптыково – 1, Троицкое – 1, Ягодное – 1;

- в Сараях – 41;

- в Сасовском районе – 54: Сотницыно – 9, Малый Студенец – 5, Фроловское – 4, Алешино - 3, Демушкино – 3, Кустаревка – 3, Молодежный – 3, Мыс Доброй Надежды – 2, Нижнее Мальцево – 2, Пичкиряево – 2, Раково – 2, Саблино – 2, Агломазово – 1, Батьки – 1, Гавриловское – 1, Ключи – 1, Кузьминки – 1, Мокрое – 1, Новое Березово – 1, Придорожный – 1, Рожково – 1, Сасовский – 1, Старое Березово – 1, Темгенево – 1, Шевали-Майданы – 1, Чубарово - 1;

- в Сасове – 180;

- в Александро-Невском районе – 52: Каширин – 10, Ленино – 9, Боровок – 7, Калинино – 4, Ленинский – 4, Бурминка – 2, Зимарово – 2, Заборово – 2, Норовка – 2, Ольховка – 2, Чернышевка – 2, Кайсаровка – 1, Михалково– 1, Нижний Якимец – 1, Ново-Тишевое – 1, Ново-Сергиевка – 1, Студенки – 1;

- в Александро-Невском – 71;

- в Пронском районе – 50: Мамоново – 7, Тырново – 7, Маклаково – 6, Гремяки – 5, Кисьва – 4, Октябрьское – 4, Погореловский – 4, БереговаяПогореловка – 3, Малинищи – 2, Орловский – 2, Скучаловка – 2, Бакланово – 1, Булычево – 1, Роскино – 1, Руднево - 1;

- в Пронске – 40;

- в Новомичуринске – 158;

- в Старожиловском районе – 49: Истье - 13, Панинская слобода – 7, Совхоз имени Ленина – 6, Кутуково – 4, Рязанские сады – 3, Шелковая – 3, Кареево – 2, Чернобаево – 2, Большие Поляны – 1, Ершово – 1, Ивановское – 1, Киселево – 1, Мелекшино – 1, Муняково – 1, Ромоданово – 1, Соха – 1, Ямы - 1;

- в Старожилове – 42;

- в Шацком районе – 48: Черная Слобода – 12, Казачья Слобода – 10, Лесное Конобеево – 3, Борки – 2, Новоселки – 2, Новочернеево – 2, Ольхи – 2, Алеменево – 1, Апушка – 1, Высокое – 1, Выша – 1, Даниловка – 1, Каверино – 1, Карнаухово – 1, Кривая Лука – 1, Липяной Дюк – 1, Новософьино – 1, Печины – 1, Польное Конобеево – 1, Сново-Здорово – 1, Старочернеево – 1, Шаморга – 1;

- в Шацке – 40;

- в Захаровском районе – 40: Смена – 9, Добрые Пчелы – 5, Елино - 4, Федоровское – 4, Безлычное - 3, Жокино – 2, Плахино – 2, Пупкино – 2, Зимино – 1, Каймань – 1, Катагоща – 1, Окуньково – 1, Поливаново – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино - 1, Троицкое – 1, Шляхино – 1;

- в Захарове – 28;

- в Ряжском районе – 39: Дегтяное – 8, Петрово – 8, Салтыки – 4, Марчуки 1-е – 3, Новое Еголдаево – 3, Марчуки 2-е – 2, Ратманово – 2, Шереметьево – 2, Большая Алешня – 1, Еголдаево – 1, Журавинка – 1, Подвислово – 1, Совка – 1, Турово – 1, Чирково – 1;

- в Ряжске – 227;

- в Милославском районе – 38: Южный – 9, Кочуры – 5, Змеевка – 4, Архангельское – 3, Совхоз Большевик – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Воейково – 2, Зеленый – 2, Богородицкое – 1, Казначеевка – 1, Озерки – 1, Топилы – 1, Центральный – 1;

- в Милославском – 31;

- в Кораблинском районе – 33: Кипчаково – 8, Ключ – 4, Моловка – 3, Никитино – 3, Бобровинки – 2, Быковская Степь – 2, Жаркое – 2, Ковалинка – 2, Филатово – 2, Ерлино – 1, Неретино – 1, Пехлец – 1, Пустотино – 1, Фролово – 1;

- в Кораблине – 48;

- в Чучковском районе – 31: Аладьино – 8, Пертово – 7, Мелехово – 4, Назаровка – 4, Остро-Пластиково – 4, Шеметово – 2, Завидово – 1, Родники - 1;

- в Чучкове – 35;

- в Ермишинском районе – 25: Надежка – 9, Савватьма – 9, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Большое Ляхово – 1, Царево – 1;

- в Ермиши – 20;

- в Путятинском районе – 14: Береговое – 2, Глебово – 2, Отрада – 2, Строевское – 2, Екатериновка – 1, Карабухино – 1, Летники – 1, Никитино – 1, Новая Деревня – 1, Песочня – 1;

- в Путятине – 19;

- в Сапожковском районе – 12: Кривель – 3, Михеи – 3, Фабричная Слобода – 3, Канино – 1, Коровка – 1, Марфинка – 1;

- в Сапожке – 45;

- в Ухоловском районе – 12: Ольхи – 3, Покровское – 3, Кензино – 2, Мостье – 1, Погореловка – 1, Поляки – 1, Ясенок– 1;

- в Ухолове – 26;

- в Пителинском районе – 7: Юрьево – 4, Краснопартизанский – 1, Подболотье – 1, Потапьево – 1;

- в Пителине – 6;

- в Кадомском районе – 6: Восход – 3, Старый Кадом – 2, Дарьино – 1;

- в Кадоме – 16.

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